Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины 🔊 Воспроизвести Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото



В Европе устали от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде", сообщает



Так глава республики ответила на замечание журналиста, что несмотря на поддержку Таллина Киеву, в "более широкой Европе" все сильнее наблюдается усталость от Украины.



"Да. И причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее", — сказала Кальюлайд.



Президент также добавила, что в ее стране осознают, что часть государств – членов Европейского союза все равно "поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой", даже если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией. В Европе устали от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде", сообщает РИА Новости Так глава республики ответила на замечание журналиста, что несмотря на поддержку Таллина Киеву, в "более широкой Европе" все сильнее наблюдается усталость от Украины."Да. И причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее", — сказала Кальюлайд.Президент также добавила, что в ее стране осознают, что часть государств – членов Европейского союза все равно "поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой", даже если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией. РИА Новости Категории: в Европе, политика Ключевые слова: президент, Украина, интервью, Керсти Кальюлайд География: Эстония — статья прочитана 194 раза Комментарии