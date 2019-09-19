Особенности нашего политического театра 🔊 Воспроизвести Главным политическим событием сегодня можно назвать скандал вокруг члена Сейма Ирины Розовой, который, раскручиваясь, вовлекает в свою орбиту всё большее и большее количество участников и становится всё абсурднее.



Не вдаваясь в подробности и детали, которые уже всем хорошо известны, замечу лишь что происходящее чётко вписывается в схему политического спектакля, в котором в очередной раз отрабатываются технологии по манипуляции общественным сознанием.



Теорию создания политического спектакля блестяще изложил французский философ Ги Дебор в известной книге «Общество спектакля». Он отметил, что главным элементом спектакля становятся вымышленные события, к которым примыкает, как обязательный ритуал, обстановка тайны и секретности. Ведь главные события, будоражащие сердца политического истеблишмента, - кулуарные договорённости, измены, подставы - происходят за кулисами. Но кто, зачем и почему, зритель, которым является пресловутый электорат, не знает и чудесным образом даже не интересуется. Этот политический спектакль настолько изящно поставлен, что отличить блеф от реальности не получается ни у граждан, ни даже у самих политиков. Не вдаваясь в подробности и детали, которые уже всем хорошо известны, замечу лишь что происходящее чётко вписывается в схему политического спектакля, в котором в очередной раз отрабатываются технологии по манипуляции общественным сознанием.Теорию создания политического спектакля блестяще изложил французский философ Ги Дебор в известной книге «Общество спектакля». Он отметил, что главным элементом спектакля становятся вымышленные события, к которым примыкает, как обязательный ритуал, обстановка тайны и секретности. Ведь главные события, будоражащие сердца политического истеблишмента, - кулуарные договорённости, измены, подставы - происходят за кулисами. Но кто, зачем и почему, зритель, которым является пресловутый электорат, не знает и чудесным образом даже не интересуется. Этот политический спектакль настолько изящно поставлен, что отличить блеф от реальности не получается ни у граждан, ни даже у самих политиков. Более того, начатый политический перформанс с удовольствием подхватывают «независимые и незаангажированные» СМИ. Вместо того чтобы адекватно формировать политическую культуру нашего общества, представители СМИ не только возводят декорации для этого спектакля, но и манипулируют нашим сознанием, навязывая разнообразные образы врага.



Именно Ги Дебор отметил, что для успешного действия спектакля нужно использовать уголовное мышление в его крайнем выражении «беспредела» – мышление с полным нарушением и смешением всех норм. Именно это позволят создавать интриги немыслимой конфигурации, многослойные и «отрицающие» друг друга. Это настолько обескураживает зрителя, что полностью парализует его восприятие, так как элементарная логика, а также его жизненный опыт вкупе с историческим не в состоянии прийти на помощь.



Ценность этой технологии, блестяще освоенной властью, в том, что человек, погружённый в спектакль, утрачивает способность к критическому анализу и выходит из режима диалога, оказываясь в социальной изоляции. Места для проявления воли человека при этом не остаётся! Как пишет Дебор, чувство отупения «достигается посредством нескончаемой череды сообщений, которая идёт по кругу от одной банальности к другой, но представленных с такой страстью, будто речь идёт о важнейшем событии».



Ещё одно опасное следствие «политического спектакля» в том, что человек начинает верить в то, что «история не имеет смысла». Казалось бы, уже далеко в прошлом должны остаться методы КГБ, намертво у нас пригвождённые к позорной доске. Но нет, у нас теперь ДГБ ведёт точно такой же напряжённый поиск вражеских агентов: только раньше разоблачали западных агентов, а сейчас восточных, да и с развитием новейших технологий уровни прослушки и слежки значительно усовершенствовались. Как и раньше, всё объясняется необходимостью защиты госбезопасности. Мы как будто потеряли линейность времени, которая заложена в цепочке «прошлое – настоящее – будущее».



Мы с одной стороны устремляемся в неоглядную даль будущего с рассуждениями об искусственном интеллекте, а с другой стыдливо цепляемся за позорное прошлое, невзирая даже на свою демократическую «продвинутость». Выходит, есть только прошлое и будущее, а настоящего нет, вернее, оно заменено у нас видимостью - искусственностью - спектакля, искусственностью восприятия. Мы сами уже становимся видимостью, ощущая свою неспособность как-то повлиять на ход политических постановок под руководством режиссёров-интриганов, преследующих свои узкокорыстные цели. Мы превращаемся в «общество спектакля», важным качеством которого, по мнению Ги Дебора, «становится исчезновение общественного мнения. Сначала оно оказывается неспособным заставить себя услышать, а затем, очень скоро, оказывается неспособным сформироваться».



Очевидно, что кукловоды, которые старательно управляют нашим сознанием, теоретически подкованы и действуют осознанно. Создавая этот очередной «политический спектакль» и продолжая формировать рафинированное лживо-кичливое «патриотическое» общество, они рассчитывают на одно: уничтожить наше критическое мышление и свести на «нет» общественное мнение. Ответ за каждым из нас - становиться частью спектакля или ... освистать бездарных режиссёров.



Ромуальда Пошевецкая, депутат Вильнюсского горсовета специально для , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 215 раз Комментарии