Президент Литвы видит возможности укрепления экономического сотрудничества с Японией 🔊 Воспроизвести lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что видит возможности укрепления сотрудничества с Японией как в экономической, так и в политической сфере.



Президент сказал это после встречи с управляющим Японским банком международного сотрудничества Тадаши Маедой и членами делегации.



"Япония – третий по величине экономический партнер Литвы в Азиатском регионе. За последние десять лет наша взаимная торговля выросла более чем в девять раз. Мы видим возможности укрепления сотрудничества с этим далеким соседом как на политическом, так и на экономическом уровне. Японский банк международного сотрудничества является одной из сильнейших структур, генерирующих инвестиции, а также исключительно важным партнером для японских предприятий, инвестирующих и планирующих инвестиции в Литве", – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.



По его словам, для Литвы исключительно важны опыт и капиталовложения Японии и ее компаний в реализации стратегических проектов в областях транспорта и энергетики.



Г. Науседа пригласил японские коммерческие предприятия, действующие в секторах производства и развития инфраструктуры, инвестировать и развивать свою деятельность в Литве, особенно в сферах информационных и финансовых технологий, наук о жизни.



Президент также пригласил представителей Японского банка международного сотрудничества создать представительство организации в Литве. Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что видит возможности укрепления сотрудничества с Японией как в экономической, так и в политической сфере.Президент сказал это после встречи с управляющим Японским банком международного сотрудничества Тадаши Маедой и членами делегации."Япония – третий по величине экономический партнер Литвы в Азиатском регионе. За последние десять лет наша взаимная торговля выросла более чем в девять раз. Мы видим возможности укрепления сотрудничества с этим далеким соседом как на политическом, так и на экономическом уровне. Японский банк международного сотрудничества является одной из сильнейших структур, генерирующих инвестиции, а также исключительно важным партнером для японских предприятий, инвестирующих и планирующих инвестиции в Литве", – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.По его словам, для Литвы исключительно важны опыт и капиталовложения Японии и ее компаний в реализации стратегических проектов в областях транспорта и энергетики.Г. Науседа пригласил японские коммерческие предприятия, действующие в секторах производства и развития инфраструктуры, инвестировать и развивать свою деятельность в Литве, особенно в сферах информационных и финансовых технологий, наук о жизни.Президент также пригласил представителей Японского банка международного сотрудничества создать представительство организации в Литве. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: президент, сотрудничество, Япония География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии