Загрузка... Это беженцы — кого надо беженцы. Почему Брюссель «сортирует» нелегалов? 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: paveleonov.livejournal.com



В Брюсселе не стихает веселье по поводу того, что в правительстве Италии нет теперь Маттео Сальвини. Вся западная пресса уже которую неделю подряд хлопает в ладоши, не в силах остановиться: теперь, когда «главный мигрантоненавистник» оставлен не у дел, Италия нормализует прием чужаков, то есть брать будет всех, кто подплывает к итальянским берегам. А за это Евросоюз готов пойти на кое-какие послабления в планировании итальянского бюджета — возможно, Риму разрешат повысить размер дефицита бюджета или, по крайней мере, сверстать его с дефицитом 2,4% ВВП, который Сальвини и предлагал (но он не собирался при этом отступать от своих принципов не принимать иноземцев, не хотел поднимать налоги и считал возможным обойтись без сокращения финансирования социальных и образовательных программ). В Брюсселе не стихает веселье по поводу того, что в правительстве Италии нет теперь Маттео Сальвини. Вся западная пресса уже которую неделю подряд хлопает в ладоши, не в силах остановиться: теперь, когда «главный мигрантоненавистник» оставлен не у дел, Италия нормализует прием чужаков, то есть брать будет всех, кто подплывает к итальянским берегам. А за это Евросоюз готов пойти на кое-какие послабления в планировании итальянского бюджета — возможно, Риму разрешат повысить размер дефицита бюджета или, по крайней мере, сверстать его с дефицитом 2,4% ВВП, который Сальвини и предлагал (но он не собирался при этом отступать от своих принципов не принимать иноземцев, не хотел поднимать налоги и считал возможным обойтись без сокращения финансирования социальных и образовательных программ).



Два варианта и «оба хуже»



«Движение 5 звезд» — главная количественная составляющая сегодняшнего кабинета — находится в положении, когда из двух вариантов выбора «оба хуже», как говорил Иосиф Виссарионович. Отказываться от принятых совместно с «Лигой» Сальвини законов об ограничениях для приема беженцев — значит, публично показать сдачу своих принципов ради «продержаться еще немного у кормушки». Избиратель такую «смену вектора», а проще говоря — обман, прощать не любит. Настаивать на неизменности этих законов — прямой путь к разладу с Демократической партией, новым партнером по правительственной коалиции. И в том, и в другом случае выигрывают в итоге ушедшие в оппозицию Маттео Сальвини и его «Лига». Только в первом из разобранных случаев «кабинет 2.0» Джузеппе Конте продержится чуть дольше, чем во втором.



«Лига», которая усилиями Сальвинии на посту министра внутренних дел успела заронить в душу населения надежду, что исламизация Италии не состоится, сейчас чувствует себя даже лучше, чем при власти: за ошибки, которые сейчас Конте и Кº совершают, оппозиционеры ответственности не несут, а трибуна для контакта с народом в распоряжении последних осталась. Откат итальянского правительства на позицию «да, мы ошибались, выступая против миграционной политики ЕС, сейчас постараемся вернуть все на круги своя» только добавит популярности «Лиге» и ее лидеру.



Il Capitano («Капитан» — прозвище Сальвини в народе) в свою очередь, уже почувствовав возрастающую поддержку населения, не только неделю назад объявил о намерении провести мощную антиправительственную манифестацию 19 октября, но и на состоявшемся в конце недели митинге, собравшем 80 тысяч человек, призвал подписать требование о проведении референдума «по беженцам».



«Мы соберем не 500 тысяч подписей, необходимых для плебисцита по закону, а 5 миллионов. Уверен, в Италии найдется столько людей, обеспокоенных границами и политикой страны».



Кстати, как только объявили о новом составе итальянского правительства, беженцы как с цепи сорвались и поперли в Европу с новой силой — день в день с объявлением «кабинета Конте 2.0» СМИ сообщили о прибытии на греческий Лесбос 500 человек арабо-африканцев за сутки. А еще через несколько дней в порту итальянского острова Лампедуза, не запрашивая разрешения на вход, то есть игнорируя законы, принятые в бытность Сальвини министром внутренних дел, ошвартовался Ocean Viking. Посудина очередного НКО, промышляющего транспортировкой нелегалов в Европу и выдающего свои действия за гуманитарную спасательную операцию. 82 непрошенных гостя ступили на итальянскую землю, что вызвало приступы бурной радости в Германии и Франции.



Реакция для стороннего наблюдателя может показаться странной и нелогичной: ведь в конце июля нынешнего года Европа была довольно сильно напугана заявлением турецкого лидера Реджепа Эрдогана, обещавшего в случае неустановления безвизового режима между Анкарой и странами Шенгена махнуть рукой на обязательства по сдерживанию на Анатолийском полуострове многомиллионной армии сирийцев, афганцев и прочих иракцев, жаждущих перебраться в Европу.



В 2016 году между Турцией и ЕС начал действовать договор, согласно которому турки перекрывали путь ближневосточных беженцев в Старый Свет, за что Евросоюз обещал им выплатить € 6 млрд.



По данным местных властей, за время действия договора в Турции осело только одних сирийских несостоявшихся европейцев 3,6 миллиона. А деньги ЕС выплатил за эту услугу не все. Так что г-н Эрдоган 5 сентября нынешнего года озвучил второе предупреждение ЕС о «возможном открытии шлюзов, через которые хлынет как минимум миллион гостей в Евросоюз». Если Анкара и Брюссель не договорятся о «существенной помощи последнего первой».



Кое-кто в Европе назвал предупреждение Эрдогана шантажом.



Ситуация, как видим, парадоксальная: с одной стороны, ЕС проводит политику широко распахнутых дверей навстречу переселенцам из Африки и с Ближнего Востока, а с другой — не хочет принимать таких же ближневосточных гостей и даже боится их. В чем тут секрет?



Арабо-африканские «дети лейтенанта Шмидта»



Ларчик, по всей видимости, открывается просто. Как бы сказал незабвенный великий комбинатор О. Бендер, «все дело в том, какой отец. Я — сын лейтенанта Шмидта».



В свое время Евросоюз, демонстрируя озабоченность постоянным прибытием незваных гостей, плывущих в Европу через Средиземное море, заговорил об «организации мафией трафика нелегалов из Ливии в Европу». Ушлые специалисты по журналистским расследованиям из разных стран сумели пройти по всем стадиям путешествия «из африканцев в европейцы», рассказав «откуда, почем и сколько». В Брюсселе не могли не отреагировать, и, сообразив, что пустыми призывами делу не помочь, решились на организацию патрулирования нейтральных вод Средиземноморья военными кораблями стран ЕС. В рамках операции, стартовавшей в 2015 году и названной «София», натовско-еэсовские фрегаты и крейсеры должны были перехватывать моторные катера с нелегалами неподалеку от ливийских берегов и возвращать их туда, откуда пришли.



Но то ли дозорные шапкозадательски относились к свои обязанностям, то ли слишком нерасторопны были военные в деле поимки «беспризорников», а лодкам с переселенцами удавалось благополучно проскакивать мимо кораблей в открытое море, где их подбирали дежурившие чуть поодаль суда неправительственных организаций, финансируемых в числе прочих таким одиозным персонажем, как Джордж Сорос. Нелегалов подбирают на основании неписаного морского правила, гласящего, что нельзя оставлять человека за бортом — все «путешественники» приравнивались к потерпевшим кораблекрушение и в этом статусе подлежали выгрузке в ближайшем европейском порту.



Такие «кораблекрушенцы» как раз и относятся к категории, так сказать, лицензированных «детей лейтенанта Шмидта» — они приходят по традиционным каналам, через проверенных людей и перераспределяются согласно установленным в ЕС квотам. Неорганизованные массы, идущие через Турцию — совсем другая каста.



По мнению некоторых экспертов, по понятным причинам стремящимся сохранять свое инкогнито в прессе, «доходы от транзита „лицензированных“ получает не только мафия — нити уходят наверх, в Брюссель». Ничего, между прочим, удивительного: в странах просвещенной Европы коррупция чувствует себя «в своей тарелке» — взяточников и любителей миллионных откатов время от времени ловят, причем на высоком уровне (например, так называемое «дело Гюртель» из-за которого правительству Народной партии Испании пришлось подать в отставку), но меньше их не становится. Г-жа Урсула фон дер Ляйен, которой предстоит пять ближайших лет служить главой Европейской комиссии, пока не сумела достойно ответить своим критикам в Германии, ставящим под сомнение справедливость выплат 700 миллионов евро министерством обороны, которым она руководила до недавнего времени, иностранным консультантам.



Так что Il Capitano, вставший на защиту коренного населения Италии и изрядно порубивший сложившиеся до него связи и накатанные пути доставки иммигрантов, попил немало крови европейским коррупционерам, а по совместительству поборникам прав человека. За то его в Брюсселе и не любят.



В случае с нелегалами, которых Турция обещает «спустить с поводка», ситуация иная, повернутая на 180 градусов. Здесь уже не лица из ЕС что-то зарабатывают на пришельцах, а наоборот, приходится из казны Евросоюза платить на сторону (Анкары в данном конкретном случае). Причем Реджеп Эрдоган неоднократно говорил, что ЕС выплатил Турции лишь 3 млрд из прописанных в договоре 6 млрд евро, а Анкара потратила на содержание сирийских беженцев не менее 40 млрд евро. Последняя цифра, конечно, явное художественное преувеличение. Но как бы то ни было, а трения между ЕС и Турцией по вопросу «нарушителей конвенции» будут продолжаться. Причем известно, что Эрдогана вполне устраивает нахождение на его территории нескольких миллионов чужестранцев — во-первых, они собраны в лагерях для перемещаемых лиц, а значит, находятся под контролем. Во-вторых, они исповедуют ту же религию, что и большинство верующих турок. А в-третьих, служат инструментом давления на ЕС, с помощью которого из европейцев можно тянуть финансы.



Как видим, и в «итальянском», и в «турецком» случае игра идет на одно и то же — на деньги. Только в первом варианте ЕС пополняет свой карман, а во втором, наоборот, опустошает его.



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для Почему-то в Европе все решили, что они победили Маттео навсегда. На самом деле, новое правительство Италии с подачи Демократической партии будет играть на новый кризис, открывая двери иммигрантам.«Движение 5 звезд» — главная количественная составляющая сегодняшнего кабинета — находится в положении, когда из двух вариантов выбора «оба хуже», как говорил Иосиф Виссарионович. Отказываться от принятых совместно с «Лигой» Сальвини законов об ограничениях для приема беженцев — значит, публично показать сдачу своих принципов ради «продержаться еще немного у кормушки». Избиратель такую «смену вектора», а проще говоря — обман, прощать не любит. Настаивать на неизменности этих законов — прямой путь к разладу с Демократической партией, новым партнером по правительственной коалиции. И в том, и в другом случае выигрывают в итоге ушедшие в оппозицию Маттео Сальвини и его «Лига». Только в первом из разобранных случаев «кабинет 2.0» Джузеппе Конте продержится чуть дольше, чем во втором.«Лига», которая усилиями Сальвинии на посту министра внутренних дел успела заронить в душу населения надежду, что исламизация Италии не состоится, сейчас чувствует себя даже лучше, чем при власти: за ошибки, которые сейчас Конте и Кº совершают, оппозиционеры ответственности не несут, а трибуна для контакта с народом в распоряжении последних осталась. Откат итальянского правительства на позицию «да, мы ошибались, выступая против миграционной политики ЕС, сейчас постараемся вернуть все на круги своя» только добавит популярности «Лиге» и ее лидеру.Il Capitano («Капитан» — прозвище Сальвини в народе) в свою очередь, уже почувствовав возрастающую поддержку населения, не только неделю назад объявил о намерении провести мощную антиправительственную манифестацию 19 октября, но и на состоявшемся в конце недели митинге, собравшем 80 тысяч человек, призвал подписать требование о проведении референдума «по беженцам».«Мы соберем не 500 тысяч подписей, необходимых для плебисцита по закону, а 5 миллионов. Уверен, в Италии найдется столько людей, обеспокоенных границами и политикой страны».Кстати, как только объявили о новом составе итальянского правительства, беженцы как с цепи сорвались и поперли в Европу с новой силой — день в день с объявлением «кабинета Конте 2.0» СМИ сообщили о прибытии на греческий Лесбос 500 человек арабо-африканцев за сутки. А еще через несколько дней в порту итальянского острова Лампедуза, не запрашивая разрешения на вход, то есть игнорируя законы, принятые в бытность Сальвини министром внутренних дел, ошвартовался Ocean Viking. Посудина очередного НКО, промышляющего транспортировкой нелегалов в Европу и выдающего свои действия за гуманитарную спасательную операцию. 82 непрошенных гостя ступили на итальянскую землю, что вызвало приступы бурной радости в Германии и Франции.Реакция для стороннего наблюдателя может показаться странной и нелогичной: ведь в конце июля нынешнего года Европа была довольно сильно напугана заявлением турецкого лидера Реджепа Эрдогана, обещавшего в случае неустановления безвизового режима между Анкарой и странами Шенгена махнуть рукой на обязательства по сдерживанию на Анатолийском полуострове многомиллионной армии сирийцев, афганцев и прочих иракцев, жаждущих перебраться в Европу.В 2016 году между Турцией и ЕС начал действовать договор, согласно которому турки перекрывали путь ближневосточных беженцев в Старый Свет, за что Евросоюз обещал им выплатить € 6 млрд.По данным местных властей, за время действия договора в Турции осело только одних сирийских несостоявшихся европейцев 3,6 миллиона. А деньги ЕС выплатил за эту услугу не все. Так что г-н Эрдоган 5 сентября нынешнего года озвучил второе предупреждение ЕС о «возможном открытии шлюзов, через которые хлынет как минимум миллион гостей в Евросоюз». Если Анкара и Брюссель не договорятся о «существенной помощи последнего первой».Кое-кто в Европе назвал предупреждение Эрдогана шантажом.Ситуация, как видим, парадоксальная: с одной стороны, ЕС проводит политику широко распахнутых дверей навстречу переселенцам из Африки и с Ближнего Востока, а с другой — не хочет принимать таких же ближневосточных гостей и даже боится их. В чем тут секрет?Ларчик, по всей видимости, открывается просто. Как бы сказал незабвенный великий комбинатор О. Бендер, «все дело в том, какой отец. Я — сын лейтенанта Шмидта».В свое время Евросоюз, демонстрируя озабоченность постоянным прибытием незваных гостей, плывущих в Европу через Средиземное море, заговорил об «организации мафией трафика нелегалов из Ливии в Европу». Ушлые специалисты по журналистским расследованиям из разных стран сумели пройти по всем стадиям путешествия «из африканцев в европейцы», рассказав «откуда, почем и сколько». В Брюсселе не могли не отреагировать, и, сообразив, что пустыми призывами делу не помочь, решились на организацию патрулирования нейтральных вод Средиземноморья военными кораблями стран ЕС. В рамках операции, стартовавшей в 2015 году и названной «София», натовско-еэсовские фрегаты и крейсеры должны были перехватывать моторные катера с нелегалами неподалеку от ливийских берегов и возвращать их туда, откуда пришли.Но то ли дозорные шапкозадательски относились к свои обязанностям, то ли слишком нерасторопны были военные в деле поимки «беспризорников», а лодкам с переселенцами удавалось благополучно проскакивать мимо кораблей в открытое море, где их подбирали дежурившие чуть поодаль суда неправительственных организаций, финансируемых в числе прочих таким одиозным персонажем, как Джордж Сорос. Нелегалов подбирают на основании неписаного морского правила, гласящего, что нельзя оставлять человека за бортом — все «путешественники» приравнивались к потерпевшим кораблекрушение и в этом статусе подлежали выгрузке в ближайшем европейском порту.Такие «кораблекрушенцы» как раз и относятся к категории, так сказать, лицензированных «детей лейтенанта Шмидта» — они приходят по традиционным каналам, через проверенных людей и перераспределяются согласно установленным в ЕС квотам. Неорганизованные массы, идущие через Турцию — совсем другая каста.По мнению некоторых экспертов, по понятным причинам стремящимся сохранять свое инкогнито в прессе, «доходы от транзита „лицензированных“ получает не только мафия — нити уходят наверх, в Брюссель». Ничего, между прочим, удивительного: в странах просвещенной Европы коррупция чувствует себя «в своей тарелке» — взяточников и любителей миллионных откатов время от времени ловят, причем на высоком уровне (например, так называемое «дело Гюртель» из-за которого правительству Народной партии Испании пришлось подать в отставку), но меньше их не становится. Г-жа Урсула фон дер Ляйен, которой предстоит пять ближайших лет служить главой Европейской комиссии, пока не сумела достойно ответить своим критикам в Германии, ставящим под сомнение справедливость выплат 700 миллионов евро министерством обороны, которым она руководила до недавнего времени, иностранным консультантам.Так что Il Capitano, вставший на защиту коренного населения Италии и изрядно порубивший сложившиеся до него связи и накатанные пути доставки иммигрантов, попил немало крови европейским коррупционерам, а по совместительству поборникам прав человека. За то его в Брюсселе и не любят.В случае с нелегалами, которых Турция обещает «спустить с поводка», ситуация иная, повернутая на 180 градусов. Здесь уже не лица из ЕС что-то зарабатывают на пришельцах, а наоборот, приходится из казны Евросоюза платить на сторону (Анкары в данном конкретном случае). Причем Реджеп Эрдоган неоднократно говорил, что ЕС выплатил Турции лишь 3 млрд из прописанных в договоре 6 млрд евро, а Анкара потратила на содержание сирийских беженцев не менее 40 млрд евро. Последняя цифра, конечно, явное художественное преувеличение. Но как бы то ни было, а трения между ЕС и Турцией по вопросу «нарушителей конвенции» будут продолжаться. Причем известно, что Эрдогана вполне устраивает нахождение на его территории нескольких миллионов чужестранцев — во-первых, они собраны в лагерях для перемещаемых лиц, а значит, находятся под контролем. Во-вторых, они исповедуют ту же религию, что и большинство верующих турок. А в-третьих, служат инструментом давления на ЕС, с помощью которого из европейцев можно тянуть финансы.Как видим, и в «итальянском», и в «турецком» случае игра идет на одно и то же — на деньги. Только в первом варианте ЕС пополняет свой карман, а во втором, наоборот, опустошает его.Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для EADaily Загрузка... eadaily.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: беженцы, Европа — статья прочитана 112 раз Комментарии