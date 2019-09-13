Загрузка... Подбежавший к К. Роналду во время футбольного матча зритель оштрафован на 30 евро 🔊 Воспроизвести



Полиция оштрафовала на 30 евро мужчину, который во время футбольного матча в Вильнюсе выбежал на поле и подбежал к капитану сборной Португалии Криштиану Роналду.



"Составлен протокол из-за небольшого нарушения общественного порядка и принято постановление оштрафовать на 30 евро", – сказала BNS в пятницу представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская.



Инцидент произошел во втором тайме, когда К. Роналду после замены собирался покинуть поле.



Тогда зритель выбежал на площадку и попросил разрешения сфотографироваться со звездой футбола. Вскоре его оттеснили охранники.



Из-за этого инцидента Литовская футбольная федерация может быть оштрафована УЕФА.



Во вторник вечером сборная Литвы по футболу на отборочном матче Чемпионата Европы по футболу проиграла чемпиону Европы – сборной Португалии со счетом 1:5. Признанный пять раз лучшим футболистом планеты К. Роналду забил четыре гола. Полиция оштрафовала на 30 евро мужчину, который во время футбольного матча в Вильнюсе выбежал на поле и подбежал к капитану сборной Португалии Криштиану Роналду."Составлен протокол из-за небольшого нарушения общественного порядка и принято постановление оштрафовать на 30 евро", – сказала BNS в пятницу представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская.Инцидент произошел во втором тайме, когда К. Роналду после замены собирался покинуть поле.Тогда зритель выбежал на площадку и попросил разрешения сфотографироваться со звездой футбола. Вскоре его оттеснили охранники.Из-за этого инцидента Литовская футбольная федерация может быть оштрафована УЕФА.Во вторник вечером сборная Литвы по футболу на отборочном матче Чемпионата Европы по футболу проиграла чемпиону Европы – сборной Португалии со счетом 1:5. Признанный пять раз лучшим футболистом планеты К. Роналду забил четыре гола. Загрузка... BNS Категории: чп и криминал, общество, спорт Ключевые слова: фото, футбол, штраф, фанат, Роналдо География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии