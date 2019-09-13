Загрузка... Этот противник способствует объединению 🔊 Воспроизвести Глава ПиС Ярослав Качиньский



Польские левые вступают в борьбу с правящей партией «Право и справедливость». Но проблемы стратегического характера остаются нерешенными, сообщает



Осенью в Польше состоятся выборы нового парламента. Политический климат в стране, бесспорно, будет определяться усилением доминирующего положения в системе партий консервативной партии «Право и справедливость» (ПС), а также неразберихой, царящей в лагере оппозиции. «Европейская коалиция», созданная крупнейшими оппозиционными партиями за несколько недель до европейских выборов, после их окончания неожиданно развалилась. Спонтанной реакцией на этот распад стало возникновение нового левого блока Lewica. Польские левые вступают в борьбу с правящей партией «Право и справедливость». Но проблемы стратегического характера остаются нерешенными, сообщает IPG Осенью в Польше состоятся выборы нового парламента. Политический климат в стране, бесспорно, будет определяться усилением доминирующего положения в системе партий консервативной партии «Право и справедливость» (ПС), а также неразберихой, царящей в лагере оппозиции. «Европейская коалиция», созданная крупнейшими оппозиционными партиями за несколько недель до европейских выборов, после их окончания неожиданно развалилась. Спонтанной реакцией на этот распад стало возникновение нового левого блока Lewica. Левые партии в Польше в течение длительного времени переживают кризис. С середины прошлого десятилетия отличительным признаком польской политики стало формирование политического спектра по линии «консерватизм – либерализм». И в этом спектре почти невозможно найти место для левых.



Либеральные силы представлены главным образом средним городским классом. Он приемлет требования, близкие к позиции левых, в частности, по вопросам культурного развития или поддержки европейской интеграции. Особенностью Польши является то, что в либеральном лагере доминируют партии, принадлежащие к семье под названием «Европейская народная партия». А вот польские консерваторы решительно повернулись лицом к социальным проблемам. Они представляют скорее менее зажиточные общественные прослойки, а также периферию Польши в конфликте с городскими центрами.



Согласно опросам, новая коалиция имеет поддержку почти 10 процентов. Этому способствовала и часто наблюдающаяся склонность польского электората к кратковременной поддержке новых образований.



Самой крупной левой партии Польши – «Союзу демократических левых сил» (СДЛС) – за прошедшие годы удалось смягчить последствия своего кризиса. Невзирая на отсутствие в национальном парламенте, она смогла сохранить свои региональные организации по всей стране. На местных выборах в прошлом году эта партия получила почти столько же голосов, как и на последних выборах в сейм (нижнюю палату парламента) в 2015 году. Таким результатом партия обязана мобилизации своих традиционных избирателей, связанных до 1989 года с государственным аппаратом. Здесь прежде всего следует назвать военных, не приемлющих политики по вопросам истории, осуществляемой правыми партиями.



Благодаря столь хорошему для себя итогу выборов, СДЛС была приглашена в большую Европейскую коалицию накануне выборов в Европейский парламент, призванную объединить оппозицию вне идеологических размежеваний. Эта коалиция, получившая под предводительством либеральной Гражданской платформы 38 процентов голосов, достигла высокого уровня поддержки. Кандидаты от СДЛС получили пять мандатов. Впрочем, подозрительно рекордная активность избирателей в целом благоприятствовала правым: Ярослав Качиньский и его партия ПиС добились лучшего результата за всю историю – 45 процентов голосов.



Победе ПиС способствовало участие в выборах созданной недавно партии «Весна» под руководством бывшего активиста СДЛС Роберта Бедроня. «Весна» отняла часть избирателей у Европейской коалиции. Во время избирательной кампании она избегала своего отождествления с левыми.



После выборов произошел ряд конфликтов внутри Европейской коалиции. Так, например, Польская крестьянская партия посчитала возмутительным вызовом включение в тематику избирательной кампании вопроса о ЛГБТ и отказалась остаться в одной коалиции с левыми партиями. Блок развалился. И возникла новая левая коалиция.



Новые левые – это объединение из трех партий. Самая большая из них – СДЛС. Она исповедует традиционную социал-демократическую программу и имеет около миллиона избирателей, отождествляющих себя с понятием «левых». Избирательные бастионы СДЛС сосредоточены преимущественно в средних и небольших городах, главным образом в западной и северной части страны. СДЛС принадлежит особая роль в новой коалиции, так как Lewica де-юре является избиркомом СДЛС.



Типичный избиратель, голосующий за левых, в большинстве своем является выходцем не из рабочего класса, а скорее из бюрократического сословия, прежде всего полиции и военнослужащих



Вторым игроком является партия «Весна» Бедроня. Ее избирательный потенциал оценить трудно, ведь он всецело зависит от популярности председателя партии. Программу партии «Весна» можно назвать леволиберальной. Среди избирателей преобладает население городских конгломератов.



Третья партия в составе союза – Razem («Вместе»). Она возникла в 2015 году, и ее можно назвать польским аналогом греческой партии СИРИЗА или испанской «Подемос». Однако в Польше, как и в других странах этого региона, левые взгляды среды молодого поколения почти не встречаются. И на местных, и на европейских выборах партия «Вместе» получила один процент голосов. Эта группировка демонстрировала явную антикоммунистическую позицию и критиковала СДЛС. Тем самым благоприятное для партии «Вместе» распределение мест в списке Lewica – не более чем уступка со стороны СДЛС меньшим партнерам по коалиции.



Согласно опросам, коалиция левых добилась поддержки почти в 10 процентов. Она извлекла выгоду из склонности польского электората к кратковременной поддержке новых образований. Если же какая-либо партия обретает юридическую форму избиркома, то таким образом снижает для себя и опасность утраты представительства в сейме. Ведь чтобы принять участие в распределении мандатов в сейме, партийные коалиции обязаны набрать восемь, а партии – не менее пяти процентов голосов. Вдобавок к этому широко распространенное мнение о том, что на выборах превзойти правящую партию ПиС будет невозможно, могло склонить часть либеральных избирателей к голосованию в пользу небольших избирательных комитетов наподобие Lewica, а не за «Гражданскую платформу».



Впрочем, появление левой коалиции не устранило стратегические проблемы левых. Сотрудничество между СДЛС и леволиберальными кругами имело место еще на выборах 2007 и 2015 годов, но оба раза заканчивалось неудачно. Проблема европейских левых, касающаяся сближения и объединения большинства своих традиционных избирателей с более молодым электоратом крупных городов, наблюдается также в Польше, хотя и в оригинальной форме.



Типичный избиратель, голосующий за левых, в большинстве своем является выходцем не из рабочего класса, а скорее из бюрократического сословия, прежде всего полиции и военнослужащих. Требования, связанные с тематикой ЛГБТ, его не интересуют. Он критически воспринимает политическую деятельность католической церкви, но не желает культурных войн. В восточной Польше за левых голосуют многие представители ортодоксальных меньшинств. Их члены резко выступают против близких католической церкви прав, но сами не поддерживают требований либералов в области культуры. Большинство польских избирателей, особенно сторонники левых, отвергают политические крайности.



А вот молодой электорат крупных городов выступает против левой символики. В отличие от традиционного избирателя левых он критически смотрит на Польшу коммунистической эпохи, не поддерживая при этом и социал-демократическую повестку дня в экономической и социальной политике и отдавая предпочтение модели, четко ориентированной на рыночную экономику.



Парламентские выборы в октябре и президентские выборы в следующем году подведут черту под борьбой за выживание в истории польских левых



В 2015 году блоку «Объединенных левых» удалось привлечь на свою сторону часть либерального электората в городских агломерациях, но это не смогло компенсировать потери многочисленных традиционных избирателей СДЛС. Особенно большие потери понесли левые в небольших селениях и более бедных регионах.



Еще одна проблема связана с внутрипартийной ситуацией в СДЛС. В последнее время в ней обнаружились трения. Некоторым популярным и близким к СДЛС местным политикам из-за антикоммунистической позиции меньших партий было отказано в праве участия в выборах от Lewica. К ним, в частности, принадлежит Моника Ярузельска, дочь последнего партийного вождя народной республики и первого президента переходного периода. Некоторые известные политики из СДЛС отныне выдвигают свои кандидатуры по спискам Гражданской платформы (ГП). Совместное участие в выборах с СДЛС привело к протестам части активистов партии «Вместе».



Наиболее непростая ситуация сложилась для партии Роберта Бедроня «Весна». Ее единственной опорой является фигура вождя, и на европейских выборах она показала слабый результат. Предметом дискуссии стал и первоначально анонсированный, но так и не реализованный отказ председателя партии от мандата в Европейском парламенте. Местные активисты покидают партию, положение усугубляется еще и тающей поддержкой согласно последним опросам. В избирательной кампании «Весна» подняла тему прав ЛГБТ. Это считается одним из главных факторов оттока умеренных избирателей, отвергающих культурную революцию, к правым консерваторам.



Положение внутри оппозиции имеет чрезвычайно благоприятные последствия для правящей партии ПС. Парадокс польского политического расслоения состоит в том, что часть электората годами теряется в пространстве между Европейской народной партией и Партией европейских социалистов, но ни ГП, ни СДЛС не ведут борьбу за этих избирателей. И потому они попадают в ПС Качиньского.



Программа левой коалиции содержит концепции социально-экономического и культурного развития, типичные для левых. В избирательной кампании коалиции Lewica преобладает культурная тематика. За счет такой тактики предполагается отвоевать у либеральной ГП часть ее избирателей.



Распределение мандатов в сейме по методу Д'Ондта пошло на пользу самым крупным избиркомам, в частности ПС и ГП. Вытекающее из него соотношение сил между оппозиционными партиями обеспечивает такую ситуацию, при которой даже если все они вместе взятые получат сопоставимое с ПС количество голосов, число мандатов у них все равно окажется меньшим, нежели у партии Качиньского. Поскольку у них нет и соответствующего бюджета для финансирования своих потребностей, и к тому же они не представлены в местных органах управления, самостоятельное существование «Весны» и «Вместе» после выборов может оказаться под вопросом. Исход выборов будет решающим в плане отношения СДЛС к коалиции, а также решения об образовании совместной партии. Если исход выборов можно будет записать себе в актив, это откроет путь к более активному сотрудничеству. Но если результат окажется хуже показателей в нынешних опросах, тенденция к критике коалиции может только усилиться.



Парламентские выборы в октябре и президентские выборы в следующем году подведут черту под историей борьбы за выживание польских левых. Успехом до сих пор коалиция обязана силе воли традиционного избирателя СДЛС, но электорат, состоящий исключительного их этого круга, недостаточен для выживания левых в будущем. Пока что все попытки либерализации левых для завоевания симпатий молодого электората крупных городов, ратующего за культурную эмансипацию, привели к избирательной катастрофе. Левые не решили свои стратегические проблемы с помощью коалиции.



Автор: Рафал Хведорук Загрузка... ipg-journal.io Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, парламент, выборы, кандидаты, Качинский, ПиС География: Польша — статья прочитана 138 раз Комментарии