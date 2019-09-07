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Олимпийская чемпионка найдена мертвой в Испании
В районе горы Ла-Пеньота (между мадридской автономией и Сеговией) найдено тело Бланки Фернандес Очоа - первой в Испании чемпионки Зимней Олимпиады.
В последний раз 56-летнюю Бланку видели живой 23 августа. Она уехала из дома на своем автомобиле. При этом сообщается, что она не взяла мобильный телефон. В поисках были задействованы как профессионалы, так и волонтеры. Наконец, спустя 12 дней после исчезновения сержант Гражданской гвардии, помогавший поисковикам в свой выходной, обнаружил тело женщины. На след его вывела немецкая овчарка. Тело находилось возле северного склона пика Ла-Пеньота, в стороне от той зоны, где проходили поиски, пишет СЛОВО со ссылкой на noticia.ru.
Точную причину смерти судмедэксперты назовут после вскрытия, однако испанским СМИ уже стало известно о «следе от удара по голове».
В 1992 году Очоа завоевала бронзовую медаль в горнолыжном слаломе на Олимпийских играх в Альбервиле. Она стала единственной женщиной в Испании - призером Зимней Олимпиады.
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Категории: чп и криминал, спорт
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