Увеличатся «детские» деньги и пенсии 🔊 Воспроизвести В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: будут платить больше денег на детей, увеличится помощь бедствующим, ждёт ещё одно новшество – семейные карты. В передаче «День на DELFI» министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что больше всего денег выделят на пенсии и «детские» деньги.



«В бюджете планируем повышение пенсий и «детских» денег. Это связано с индексацией, большая часть – этим группам. Мы уже не раз говорили, что на это будем выделять больше всего денег. Также увеличат деньги на опеку», - сказал Кукурайтис.



Отвечая на вопрос, когда грядут перемены, министр сказал, что они запланированы на январь. Кукурайтис уточнил, на сколько увеличатся пенсии и «детские» деньги, которые сейчас составляют 50 евро. «В бюджете планируем повышение пенсий и «детских» денег. Это связано с индексацией, большая часть – этим группам. Мы уже не раз говорили, что на это будем выделять больше всего денег. Также увеличат деньги на опеку», - сказал Кукурайтис.Отвечая на вопрос, когда грядут перемены, министр сказал, что они запланированы на январь. Кукурайтис уточнил, на сколько увеличатся пенсии и «детские» деньги, которые сейчас составляют 50 евро. «Пенсии и «детские» деньги изменятся с января. Это связано с бюджетом. Согласно планам правительства, детские деньги увеличат до 60 евро плюс 40 евро - дополнительные средства для многодетных и малообеспеченных семей», – сказал Кукурайтис.



По словам пресс-секретаря Соцмина Эгле Самошкайте, параллельно поднимут сумму с которой начнут выплачивать дополнительные деньги - с 1,5 поддерживаемого государством размера до 2.



«Это значит, что если на одного члена семьи выходит меньше 250 евро, то полагаются дополнительные выплаты. Сейчас на одного члена семьи должно выходить не меньше 183 евро», – заметила Самошкайте.



Кукурайтис напомнил, что есть люди, которые получили необходимый пенсионный стаж, однако их пенсия балансирует на уровне абсолютной нищеты.



«Пенсии в среднем должны увеличиться на 8%, в зависимости от индексации. В будущем часть пенсионеров избавится от нищеты, но надо решать проблему маленьких пенсий у людей, у которых есть необходимый пенсионный стаж. Сейчас предел абсолютной нищеты - доходы в размере не больше 245 евро, а на такие деньги человек практически не может прожить. Все, у кого есть необходимый 30-летний стаж, должны получать более солидные пенсии», – считает министр.



Ещё одно новшество ждёт семьи с детьми – семейные карты.



«Семейная карта - это средство, которое начинает действовать с 1 сентября. Почти 6000 семей до 1 сентября должны были получить по почте эти карты. Это система скидок. Она опирается на помощь семьям как со стороны государственного, так и частного сектора. Не только государство поддерживает, но к этому призывают бизнес и общество», – сказал министр.



С сентября семьям будут также оказывать необходимую помощь. Некоторые семьи получат по 76 евро на школьные принадлежности для детей.



«Государство помогает. Кроме «детских» денег, есть и другие средства помощи малоимущим. До 5 октября родители могут обращаться за деньгами и получат по 76 евро на школьные принадлежности. Это касается малоимущих семей», – сказал Кукурайтис.



Правительство также предлагает увеличить однократные выплаты беременным с 76 до 250 евро.



В Литве в начале 2018 года было 503 000 детей до 18 лет, это 17,9% всех жителей. В июле 4 партии подписали договор, в котором предполагалось увеличить «детские» деньги до 70 евро.



По подсчётам Соцмина, новая модель потребует от бюджета дополнительно 152,4 млн евро. Если универсальные выплаты составляли бы 70 евро, а дополнительные – 30 евро, то потребовалось бы дополнительно 193,7 млн евро. BNS, ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: уровень жизни, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 154 раза Комментарии