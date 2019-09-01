Под контролем ГНИ даже отпуск 🔊 Воспроизвести



Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) проверяет, сколько средств тратят представители компаний во время командировок и рядовые граждане на отдыхе. ГНИ обращается за информацией и к туроператорам. Такие действия предпринимают, если подозревают, что у людей есть нелегальные доходы или компании превращают командировки в личные путешествия.



Если жители в своих декларациях указывают доходы меньше тех сумм, которые они тратят в отпуске, у ГНИ может появиться подозрение, что человек получает нелегальные доходы. Это касается и компаний, которые называют поездки работников командировками, списывают эти расходы, а на деле выясняется, что это были не командировки, а личные поездки.



Представитель ГНИ Эгле Раманаускене указала, что во время анализа используют как данные ГНИ, так и данные, полученные из третьих источников. Это и декларации налогоплательщиков, и данные регистрации, данные об уплате налогов, информация о недвижимости и доходах, информация налоговых администраторов других стран. Если жители в своих декларациях указывают доходы меньше тех сумм, которые они тратят в отпуске, у ГНИ может появиться подозрение, что человек получает нелегальные доходы. Это касается и компаний, которые называют поездки работников командировками, списывают эти расходы, а на деле выясняется, что это были не командировки, а личные поездки.Представитель ГНИ Эгле Раманаускене указала, что во время анализа используют как данные ГНИ, так и данные, полученные из третьих источников. Это и декларации налогоплательщиков, и данные регистрации, данные об уплате налогов, информация о недвижимости и доходах, информация налоговых администраторов других стран. Кроме того, уже несколько лет участники финансовых рынков предоставляют ГНИ информацию об остатке на счетах граждан Литвы, размерах поступлений на счёт, долговых обязательствах. По словам Раманаускене, благодаря анализу всех этих данных устанавливают людей в группе риска, которые не декларируют доходы и не платят налоги.



«Для ГНИ значимой может быть и информация о расходах на отпуск, поездки, если их оплачивают наличными. Поэтому ГНИ нередко обращается за данными к туроператорам, просит их предоставить данные о поездках людей в определённый временной период», – сказала специалист.



Раманаускене поделилась примерами. Был случай, когда в ходе проверки компании, выяснилось, что работникам организовывали поездки и обучение за границей, а эти расходы компания не учитывала как доходы работников и подоходный налог с них не платила.



Во время проверки компания предоставила список поездок, документы и программу, по которым видно, что лишь несколько часов было посвящено презентации компании, а остальное время работники участвовали в экскурсиях, ездили в горы, осматривали замки, винные погреба и т.д.



Когда выяснялось, что подобные поездки с работой не имеют ничего общего, то эти расходы переводили в сферу доходов работников, полученных натурой. Компании пришлось заплатить подоходный налог в размере 4000 евро.



Отвечая на вопрос, как проверяют расходы жителей во время их поездок за границу, если они пользуются счетами, открытыми за границей, Раманаускене напомнила, что жители обязаны декларировать наличие таких счетов, если оборот на них превышает 15 000 евро в год.



«Этот порядок не распространяется на эмигрантов», – сказала Раманаускене.



Если ГНИ подозревает человека в сокрытии налогов, то служба может обращаться за информацией и в торговые сети. «Таких случаев немного, только тогда, когда бывают обоснованные подозрения в мошенничестве», – сказала она. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1181 — статья прочитана 159 раз Комментарии