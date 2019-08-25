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По моему мнению, митинг в защиту пособников нацистов продемонстрировал крах «ландсбергизма»

Пинхос ФРИДБЕРГ,

профессор

lzb.lt

Термин «ландсбергизм» образован мною по аналогии с известными «измами» («марксизм», «ленинизм»…)



На этом немногочисленном митинге один из активистов, почти наверняка сторонник «ландсбергизма», поднял плакат, который, надо полагать, формулирует одну из главных идей этого митинга.

надпись на плакате: Шимашюс, за сколько продался Путину???




Хочется спросить, что было бы, если бы Некто пришел на митинг и поднял плакат с подобным вопросом, но с другими именами: Шкирпа, Амбразявичюс со своими министрами, за сколько продались фюреру???

Посол Литвы в Германии, будущий глава Фронта литовских активистов полковник Казис Шкирпа (на втором плане в центре) и Адольф Гитлер. Апрель 1939 г.


В последнее время в определенных кругах стало модным уравнивать коммунизм и фашизм. Но почему-то люди, которые сотрудничали с той или другой идеологией, получают совершенно разные оценки своей деятельности.

* * *

2-го августа на русской странице портала delfi.lt появилось сообщение BNS «В Вильнюсе в поддержку Шкирпы и Норейки организуют митинг».

Не буду скрывать, меня очень обеспокоили имевшиеся в нем слова:

«В ответ на снятие памятной доски, посвященной генералу Йонасу Норейке-Ветре и переименование аллеи К.Шкирпы в столице на следующей неделе организуют митинг “Давайте защитим Литовских Героев!” [выделено мною]

Кто следующий? Винцас Кудирка? Йонас Басанавичюс? Король Миндаугас? В Вильнюсе неприкосновенны лишь “памятные” доски убийцам из НКВД и КГБ. Возвращаются темные советские времена, поэтому надо оказать сопротивление, защитить память героев – борцов за Свободу Литвы!“ [выделено мною] – сказано в описании мероприятия в Facebook».

Вот что я тогда сказал своей жене (она – бывшая узница Каунасского гетто): «Весь вопрос в том, сколько митингующих соберется. Если сотня-другая – ничего страшного, в любом обществе всегда найдется горстка «инакомыслящих» типа Кащюнаса (депутат Литовского Сейма,- прим. ред.). Но если придут тысячи, это – беда, большая беда, значит, ничего не изменилось».

К счастью беда не случилась: собралась всего «сотня-другая». И как бы кощунственно это ни звучало, я рад, что митинг состоялся. Точнее, рад не самому митингу, а его результату. Мне кажется, количество собравшихся наглядно продемонстрировало, что в литовском обществе произошел определенный сдвиг: народ не внял призывам идеолога консерваторов Витаутаса Ландсбергиса защитить запятнавших себя героев (см. мой ответ на слова Витаутаса Ландсбергиса «Надо хорошенько обсудить, действительно ли он [Йонас Норейка] так сильно замаран, что его надобно публично унижать»).

P.S. Советую прочесть две, появившиеся почти одновременно, прекрасно аргументированные статьи:

«Путин переписывает историю, но это делает и Ландсбергис»

«Об одной доске, двух подписях и 55 000 вильнюсцев»

Автор первой из них – действующий Еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, второй – мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

P.P.S. 55 000 – это число виленчан (в основном евреев), уничтоженных немцами и их литовскими подручными. Среди этих 55 000 – мои дедушка и бабушка, и еще 26 близких родственников со стороны мамы. Часть из них вы видите на фотографии 1932-го года. Под часами стоит моя мама. Только она одна осталась в живых из всей семьи.

Камушек на «могилу» бабушки, дедушки, родных со стороны матери Понар (Paneriai), 23 сентября 2013 года, 11:35


От редакции LZB.LT: печатается по просьбе автора



Первоисточник: lzb.lt
Категории: история, в странах Балтии
Ключевые слова: Ветра, герой, Пинхос Фридберг, Шкирпа, Казис Шкирпа, Йонас Норейка
статья прочитана 191 раз
добавлена сегодня, 25 августа, 11:20

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