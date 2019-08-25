По моему мнению, митинг в защиту пособников нацистов продемонстрировал крах «ландсбергизма» 🔊 Воспроизвести Пинхос ФРИДБЕРГ,



профессор



lzb.lt



Термин «ландсбергизм» образован мною по аналогии с известными «измами» («марксизм», «ленинизм»…)







На этом немногочисленном митинге один из активистов, почти наверняка сторонник «ландсбергизма», поднял плакат, который, надо полагать, формулирует одну из главных идей этого митинга.



надпись на плакате: Шимашюс, за сколько продался Путину???







Хочется спросить, что было бы, если бы Некто пришел на митинг и поднял плакат с подобным вопросом, но с другими именами: Шкирпа, Амбразявичюс со своими министрами, за сколько продались фюреру???



Посол Литвы в Германии, будущий глава Фронта литовских активистов полковник Казис Шкирпа (на втором плане в центре) и Адольф Гитлер. Апрель 1939 г.



В последнее время в определенных кругах стало модным уравнивать коммунизм и фашизм. Но почему-то люди, которые сотрудничали с той или другой идеологией, получают совершенно разные оценки своей деятельности.



* * *



2-го августа на русской странице портала delfi.lt появилось



Не буду скрывать, меня очень обеспокоили имевшиеся в нем слова:



«В ответ на снятие памятной доски, посвященной генералу Йонасу Норейке-Ветре и переименование аллеи К.Шкирпы в столице на следующей неделе организуют митинг “Давайте защитим Литовских Героев!” [выделено мною]



Кто следующий? Винцас Кудирка? Йонас Басанавичюс? Король Миндаугас? В Вильнюсе неприкосновенны лишь “памятные” доски убийцам из НКВД и КГБ. Возвращаются темные советские времена, поэтому надо оказать сопротивление, защитить память героев – борцов за Свободу Литвы!“ [выделено мною] – сказано в описании мероприятия в Facebook».



Вот что я тогда сказал своей жене (она – бывшая узница Каунасского гетто): «Весь вопрос в том, сколько митингующих соберется. Если сотня-другая – ничего страшного, в любом обществе всегда найдется горстка «инакомыслящих» типа Кащюнаса (депутат Литовского Сейма,- прим. ред.). Но если придут тысячи, это – беда, большая беда, значит, ничего не изменилось».



К счастью беда не случилась: собралась всего «сотня-другая». И как бы кощунственно это ни звучало, я рад, что митинг состоялся. Точнее, рад не самому митингу, а его результату. Мне кажется, количество собравшихся наглядно продемонстрировало, что в литовском обществе произошел определенный сдвиг: народ не внял призывам идеолога консерваторов Витаутаса Ландсбергиса защитить запятнавших себя героев (см. мой ответ на слова Витаутаса Ландсбергиса «Надо хорошенько обсудить, действительно ли он [Йонас Норейка] так сильно замаран, что его надобно публично унижать»).



P.S. Советую прочесть две, появившиеся почти одновременно, прекрасно аргументированные статьи:



«Путин переписывает историю, но это делает и Ландсбергис»



«Об одной доске, двух подписях и 55 000 вильнюсцев»



Автор первой из них – действующий Еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, второй – мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



P.P.S. 55 000 – это число виленчан (в основном евреев), уничтоженных немцами и их литовскими подручными. Среди этих 55 000 – мои дедушка и бабушка, и еще 26 близких родственников со стороны мамы. Часть из них вы видите на фотографии 1932-го года. Под часами стоит моя мама. Только она одна осталась в живых из всей семьи.



Камушек на «могилу» бабушки, дедушки, родных со стороны матери Понар (Paneriai), 23 сентября 2013 года, 11:35



От редакции LZB.LT: печатается по просьбе автора







Первоисточник: lzb.lt На этом немногочисленном митинге один из активистов, почти наверняка сторонник «ландсбергизма», поднял плакат, который, надо полагать, формулирует одну из главных идей этого митинга.Хочется спросить, что было бы, если бы Некто пришел на митинг и поднял плакат с подобным вопросом, но с другими именами:В последнее время в определенных кругах стало модным уравнивать коммунизм и фашизм. Но почему-то люди, которые сотрудничали с той или другой идеологией, получают совершенно разные оценки своей деятельности.* * *2-го августа на русской странице портала delfi.lt появилось сообщение BNS «В Вильнюсе в поддержку Шкирпы и Норейки организуют митинг».Не буду скрывать, меня очень обеспокоили имевшиеся в нем слова:Вот что я тогда сказал своей жене (она – бывшая узница Каунасского гетто): «Весь вопрос в том, сколько митингующих соберется. Если сотня-другая – ничего страшного, в любом обществе всегда найдется горстка «инакомыслящих» типа Кащюнаса (депутат Литовского Сейма,- прим. ред.). Но если придут тысячи, это – беда, большая беда, значит, ничего не изменилось».К счастью беда не случилась: собралась всего «сотня-другая». И как бы кощунственно это ни звучало, я рад, что митинг состоялся. Точнее, рад не самому митингу, а его результату. Мне кажется, количество собравшихся наглядно продемонстрировало, что в литовском обществе произошел определенный сдвиг: народ не внял призывам идеолога консерваторов Витаутаса Ландсбергиса защитить запятнавших себя героев (см. мой ответ на слова Витаутаса Ландсбергиса «Надо хорошенько обсудить, действительно ли он [Йонас Норейка] так сильно замаран, что его надобно публично унижать»).P.S. Советую прочесть две, появившиеся почти одновременно, прекрасно аргументированные статьи:Автор первой из них – действующий Еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, второй – мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.P.P.S. 55 000 – это число виленчан (в основном евреев), уничтоженных немцами и их литовскими подручными. Среди этих 55 000 – мои дедушка и бабушка, и еще 26 близких родственников со стороны мамы. Часть из них вы видите на фотографии 1932-го года. Под часами стоит моя мама. Только она одна осталась в живых из всей семьи.печатается по просьбе автора Категории: история, в странах Балтии Ключевые слова: Ветра, герой, Пинхос Фридберг, Шкирпа, Казис Шкирпа, Йонас Норейка — статья прочитана 191 раз Комментарии