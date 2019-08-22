Президент Литвы выразил поддержку евроинтеграции Грузии 🔊 Воспроизвести



Президент Гитанас Науседа на встрече в четверг с грузинским лидером Саломе Зурабишвили выразил поддержку европейской интеграции этой страны.



"Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, не признавая оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. Литва также поддерживает усилия Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - приводятся в сообщении слова Г.Науседы.



Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области политики, безопасности, экономики и культуры.



Утверждается, что Грузия является одним из крупнейших торговых партнёров Литвы среди стран Южного Кавказа, поэтому с главой этого государства была достигнута договоренность о дальнейшем более эффективном развитии экономических отношений.



Г.Науседа также выразил желание повысить в Грузии осведомлённость о литовской культуре и поддержку культурных инициатив этой страны в Литве.



В этом году отмечается 25-летие возобновления дипломатических отношений между Литвой и Грузией. Президент Гитанас Науседа на встрече в четверг с грузинским лидером Саломе Зурабишвили выразил поддержку европейской интеграции этой страны."Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, не признавая оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. Литва также поддерживает усилия Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - приводятся в сообщении слова Г.Науседы.Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области политики, безопасности, экономики и культуры.Утверждается, что Грузия является одним из крупнейших торговых партнёров Литвы среди стран Южного Кавказа, поэтому с главой этого государства была достигнута договоренность о дальнейшем более эффективном развитии экономических отношений.Г.Науседа также выразил желание повысить в Грузии осведомлённость о литовской культуре и поддержку культурных инициатив этой страны в Литве.В этом году отмечается 25-летие возобновления дипломатических отношений между Литвой и Грузией. Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, форум, Грузия, визит География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии