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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Президент Литвы выразил поддержку евроинтеграции Грузии
Президент Гитанас Науседа на встрече в четверг с грузинским лидером Саломе Зурабишвили выразил поддержку европейской интеграции этой страны.
"Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, не признавая оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. Литва также поддерживает усилия Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - приводятся в сообщении слова Г.Науседы.
Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области политики, безопасности, экономики и культуры.
Утверждается, что Грузия является одним из крупнейших торговых партнёров Литвы среди стран Южного Кавказа, поэтому с главой этого государства была достигнута договоренность о дальнейшем более эффективном развитии экономических отношений.
Г.Науседа также выразил желание повысить в Грузии осведомлённость о литовской культуре и поддержку культурных инициатив этой страны в Литве.
В этом году отмечается 25-летие возобновления дипломатических отношений между Литвой и Грузией.
Категории: чп и криминал, в Европе
География: Литва
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