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Президент Литвы выразил поддержку евроинтеграции Грузии



Президент Гитанас Науседа на встрече в четверг с грузинским лидером Саломе Зурабишвили выразил поддержку европейской интеграции этой страны.

"Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, не признавая оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. Литва также поддерживает усилия Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - приводятся в сообщении слова Г.Науседы.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области политики, безопасности, экономики и культуры.

Утверждается, что Грузия является одним из крупнейших торговых партнёров Литвы среди стран Южного Кавказа, поэтому с главой этого государства была достигнута договоренность о дальнейшем более эффективном развитии экономических отношений.

Г.Науседа также выразил желание повысить в Грузии осведомлённость о литовской культуре и поддержку культурных инициатив этой страны в Литве.

В этом году отмечается 25-летие возобновления дипломатических отношений между Литвой и Грузией.
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: президент, форум, Грузия, визит
География: Литва
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добавлена сегодня, 22 августа, 19:00

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