Дорожает картошка и дешевеют яблоки 🔊 Воспроизвести



В июле 2019 года анализ корзины самых дешёвых продуктов в Литве показал, что по сравнению с июнем корзина подешевела на 0,36 центов, но была на 3,59 (7%) евро дороже, чем в начале года.



Больше всего по-прежнему дорожает картофель – особенно потому, что старый урожай уже закончился. Дешевеют яблоки.



Больше всего выросла цена на картофель, бананы, помидоры, свинину, хлеб, рис, томатный сок, меньше – на сахар, корейку горячего копчения, сливочное масло, кефир, яйца, курятину. Дешевеют менее актуальные товары – шоколад, яблоки, сахар, произведённый в Панявежисе, чёрный шоколад, самый дешёвый чай.



Самая дешёвая корзина в магазинах сети «Norfa» (она подешевела на 26 центов), на втором месте по самым низким ценам – «Maxima» (-82 цента), на третьем месте «Lidl» (-68 центов). В магазинах «IKI» корзина стала на 70 центов дороже, сеть занимает 4-е место. В «RIMI» цены на самые дешёвые товары увеличились на 98 центов, поэтому сеть оказалась на 5-м месте. «Barbora» не конкурирует с другими сетями по самым низким ценам, поэтому, несмотря на снижение на 68 центов, она всё же занимает последнее, 6-е место. Портал Pricer.lt не меняет свои прогнозы в плане рекордного повышения цен в 2019 году, сообщает ru.delfi.lt.В июле 2019 года анализ корзины самых дешёвых продуктов в Литве показал, что по сравнению с июнем корзина подешевела на 0,36 центов, но была на 3,59 (7%) евро дороже, чем в начале года.Больше всего по-прежнему дорожает картофель – особенно потому, что старый урожай уже закончился. Дешевеют яблоки.Больше всего выросла цена на картофель, бананы, помидоры, свинину, хлеб, рис, томатный сок, меньше – на сахар, корейку горячего копчения, сливочное масло, кефир, яйца, курятину. Дешевеют менее актуальные товары – шоколад, яблоки, сахар, произведённый в Панявежисе, чёрный шоколад, самый дешёвый чай.Самая дешёвая корзина в магазинах сети «Norfa» (она подешевела на 26 центов), на втором месте по самым низким ценам – «Maxima» (-82 цента), на третьем месте «Lidl» (-68 центов). В магазинах «IKI» корзина стала на 70 центов дороже, сеть занимает 4-е место. В «RIMI» цены на самые дешёвые товары увеличились на 98 центов, поэтому сеть оказалась на 5-м месте. «Barbora» не конкурирует с другими сетями по самым низким ценам, поэтому, несмотря на снижение на 68 центов, она всё же занимает последнее, 6-е место. ru.delfi.lt Категории: дом и быт Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 125 раз Комментарии