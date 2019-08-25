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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Дорожает картошка и дешевеют яблоки
В июле 2019 года анализ корзины самых дешёвых продуктов в Литве показал, что по сравнению с июнем корзина подешевела на 0,36 центов, но была на 3,59 (7%) евро дороже, чем в начале года.
Больше всего по-прежнему дорожает картофель – особенно потому, что старый урожай уже закончился. Дешевеют яблоки.
Больше всего выросла цена на картофель, бананы, помидоры, свинину, хлеб, рис, томатный сок, меньше – на сахар, корейку горячего копчения, сливочное масло, кефир, яйца, курятину. Дешевеют менее актуальные товары – шоколад, яблоки, сахар, произведённый в Панявежисе, чёрный шоколад, самый дешёвый чай.
Самая дешёвая корзина в магазинах сети «Norfa» (она подешевела на 26 центов), на втором месте по самым низким ценам – «Maxima» (-82 цента), на третьем месте «Lidl» (-68 центов). В магазинах «IKI» корзина стала на 70 центов дороже, сеть занимает 4-е место. В «RIMI» цены на самые дешёвые товары увеличились на 98 центов, поэтому сеть оказалась на 5-м месте. «Barbora» не конкурирует с другими сетями по самым низким ценам, поэтому, несмотря на снижение на 68 центов, она всё же занимает последнее, 6-е место.
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Категории: дом и быт
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180
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