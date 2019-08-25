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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В июле - рекордная иммиграция
В Литву в июле приехало больше людей, чем в любой предыдущий месяц, что свидетельствует о положительной тенденции миграции.
Согласно данным, предоставленным Департаментом статистики BNS, в июле в Литву прибыло 5211 человек, а 3507 эмигрировали.
По мнению экспертов, увеличение числа прибывающих лиц в основном связано с ростом доходов, однако растущая иммиграция из третьих стран может создавать социальные проблемы.
Почти 64% прибывших в июле - граждане Литвы, более 83% из тех, кто уехал, имеют гражданство Литвы.
Статистически положительные миграционные тренды зафиксированы за все месяцы этого года, кроме января.
Всего в этом году в Литву иммигрировало 28 350 человек, а 22 289 человек покинули страну.
Большинство иностранцев приезжает в Литву из Украины.
Жигимантас Маурицас, главный экономист «Luminor», сказал, что возможность для литовских работодателей платить меньше мигрантам из третьих стран может помешать росту заработной платы и техническому прогрессу.
По его словам, это может повысить уровень безработицы среди литовцев, социальную изоляцию и напряжённость.
«Это может произойти, если поток из Украины или третьих стран выйдет из-под контроля», - сказал BNS экономист.
Эксперт считает, что по мере роста численности населения может возникнуть проблема с адаптацией к ним городской инфраструктуры.
В прошлом году Литва потеряла 3,3 тысячи человек из-за миграции.
BNS, ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
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