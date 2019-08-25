В июле - рекордная иммиграция 🔊 Воспроизвести



В Литву в июле приехало больше людей, чем в любой предыдущий месяц, что свидетельствует о положительной тенденции миграции.



Согласно данным, предоставленным Департаментом статистики BNS, в июле в Литву прибыло 5211 человек, а 3507 эмигрировали.



По мнению экспертов, увеличение числа прибывающих лиц в основном связано с ростом доходов, однако растущая иммиграция из третьих стран может создавать социальные проблемы.



Почти 64% прибывших в июле - граждане Литвы, более 83% из тех, кто уехал, имеют гражданство Литвы.



Статистически положительные миграционные тренды зафиксированы за все месяцы этого года, кроме января.



Всего в этом году в Литву иммигрировало 28 350 человек, а 22 289 человек покинули страну.



Большинство иностранцев приезжает в Литву из Украины.



Жигимантас Маурицас, главный экономист «Luminor», сказал, что возможность для литовских работодателей платить меньше мигрантам из третьих стран может помешать росту заработной платы и техническому прогрессу.



По его словам, это может повысить уровень безработицы среди литовцев, социальную изоляцию и напряжённость.



«Это может произойти, если поток из Украины или третьих стран выйдет из-под контроля», - сказал BNS экономист.



Эксперт считает, что по мере роста численности населения может возникнуть проблема с адаптацией к ним городской инфраструктуры.



В прошлом году Литва потеряла 3,3 тысячи человек из-за миграции. В Литву в июле приехало больше людей, чем в любой предыдущий месяц, что свидетельствует о положительной тенденции миграции.Согласно данным, предоставленным Департаментом статистики BNS, в июле в Литву прибыло 5211 человек, а 3507 эмигрировали.По мнению экспертов, увеличение числа прибывающих лиц в основном связано с ростом доходов, однако растущая иммиграция из третьих стран может создавать социальные проблемы.Почти 64% прибывших в июле - граждане Литвы, более 83% из тех, кто уехал, имеют гражданство Литвы.Статистически положительные миграционные тренды зафиксированы за все месяцы этого года, кроме января.Всего в этом году в Литву иммигрировало 28 350 человек, а 22 289 человек покинули страну.Большинство иностранцев приезжает в Литву из Украины.Жигимантас Маурицас, главный экономист «Luminor», сказал, что возможность для литовских работодателей платить меньше мигрантам из третьих стран может помешать росту заработной платы и техническому прогрессу.По его словам, это может повысить уровень безработицы среди литовцев, социальную изоляцию и напряжённость.«Это может произойти, если поток из Украины или третьих стран выйдет из-под контроля», - сказал BNS экономист.Эксперт считает, что по мере роста численности населения может возникнуть проблема с адаптацией к ним городской инфраструктуры.В прошлом году Литва потеряла 3,3 тысячи человек из-за миграции. BNS, ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни — статья прочитана 152 раза Комментарии