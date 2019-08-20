Введет ли Китай войска в Гонконг? 🔊 Воспроизвести Многотысячная манифестация проходит в Гонконге несмотря на проливнгой дождь, 18 августа 2019 г. REUTERS/Tyrone Siu



В воскресенье, 18 августа, протестующие в Гонконге собрались в парке Виктория и, несмотря на запрет полиции, двинулись к центру города. Воскресная манифестация организована Гражданским фронтом за права человека, который призвал участников воздержаться от насилия, передает



По сведениям издания South China Morning Post, пока демонстрация проходит мирно. Хотя источники указывают, что полиция заранее разместила грузовики с водометами по маршруту предполагаемой демонcтрации. В воскресенье, 18 августа, протестующие в Гонконге собрались в парке Виктория и, несмотря на запрет полиции, двинулись к центру города. Воскресная манифестация организована Гражданским фронтом за права человека, который призвал участников воздержаться от насилия, передает RFI По сведениям издания South China Morning Post, пока демонстрация проходит мирно. Хотя источники указывают, что полиция заранее разместила грузовики с водометами по маршруту предполагаемой демонcтрации. По мнению организаторов субботней и воскресной манифестациq, мирное проведение митингов является чрезвычайно важным, так как участие в демонстрациях радикально настроенных элементов наносит вред протестному движению и вызывает рост разногласий в городе. Об этом свидетельствует, в частности, субботняя многотысячная манифестация в поддержку полиции.



На два лагеря раскололась и многочисленная китайская диаспора во всем мире: акции как в поддержку протестующих, так и в поддержку полиции прошли в субботу в Париже, Лондоне, Австралии и Канаде.



Напомним, что 13 августа произошел жесткий разгон протестующих в аэропорту Гонконга. При этом манифестанты напали на двух мужчин, в том числе на журналиста китайской газеты «Хуаньцю шибао», заподозрив их в том, что они являются агентами китайских властей под прикрытием.



Но и полиция ведет себя все жестче — на этой неделе она впервые применила слезоточивый газ и резиновые пули в метро. С момента начала протестов полиция задержала уже 700 человек, и в задержаниях действительно принимают участие агенты полиции под прикрытием, которые внедряются в ряды участников протестных акций. Кроме того, полицию обвиняют в использовании «триад» для нападения на протестующих.



Самый острый вопрос текущего момента — это вопрос о том, намерен ли Китай ввести войска в Гонконг, и не произойдет ли спустя тридцать лет повторения событий на площади Тяньаньмэнь.



На этой неделе появились сведения о китайских войсках, стоящих в нескольких километрах от границы Гонконга в Шэньчжэне. В интернете начали распространяться видеозаписи вооруженных полицейских грузовиков, въезжающих в Шэньчжэнь. По сообщению South China Morning Post, спутниковые снимки, собранные Maxar WorldView, показали, что 500 или более автомобилей припаркованы на футбольном стадионе и вокруг него всего в 2 км (1,5 мили) от контрольно-пропускного пункта.



Эти сведения подтвердил и официальный Китай, сообщивший, что войска собрались для крупномасштабных учений. Китайский военный эксперт Чжоу Ченмин заявил, что ситуация в Гонконге «приближается к точке, когда правительство и местная полиция теряют контроль». По его мнению, это может подтолкнуть Пекин к объявлению чрезвычайной ситуации, применению законов материкового Китая в Гонконге и вооруженному вмешательству.



За последнюю неделю такие учения уже проходили трижды, при этом Народная вооруженная полиция Китая отрабатывала сценарий борьбы с массовыми беспорядками.



Согласно положениям китайско-британской декларации 1984 года и статьи 14 Основного закона Гонконга обязанность поддерживать общественный порядок в Гонконге лежит на правительстве города.



Но статья 18 Основного закона Гонконга позволяет правительству Гонконга объявить чрезвычайное положение, запросить помощь у материкового Китая и использовать гарнизон Народно-освободительной армии Китая (НОАК), размещенный в Гонконге, для обеспечения общественного порядка или в случае возникновения природных бедствий.



В субботу, 17 августа, заместитель координатора оппозиционного Гражданского фронта по правам человека Вонг Йик-мо заявил, что оппозиция Гонконга может попросить помощи у иностранных государств. По его мнению, Китай, пытающийся объяснить протесты в Гонконге зарубежным вмешательством, «демонизирует» работу посольства США в Гонконге.



Эту версию подтверждает отказ Китая пропустить в порт Гонконга два американских военных корабля. Об этом 14 августа сообщало агентство Bloomberg. В ответ Госдеп США выпустил заявление, в котором отметил, что для правительства Гонконга важно соблюдать «свободу слова и мирных собраний», а для Пекина — выполнять свои обязательства по предоставлению Гонконгу высокой степени автономии.



Большинство экспертов считают, что ввода войск не произойдет. «Топот сапог явно используется для проверки международной реакции», — заявил французский синолог Жан-Филипп Бежа в интервью каналу France info. ru.rfi.fr Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг — статья прочитана 83 раза Комментарии