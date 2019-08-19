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Пока – без «Судувы»

Пока действующий чемпион Литвы пытается пробиться в групповой этап Лиги Европы, а отечественная А лига старается помочь ему в этом, в литовском первенстве программа туров по-прежнему включает в себя лишь два матча.

В третьем матче тура – с участием каунасского «Стумбраса» - его сопернику автоматически начисляются три победных очка, а четвёртый поединок тура – с участием «Судувы» - снова перенесён на более позднее время.

Чемпионат Литвы по футболу-2019

20-й тур

«Кауно Жальгирис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 1:0 (Д.Романовскис, 60). Удаление: Т.Моффи, 90 - «Ритеряй». 250 зрителей.

«Атлантас» (Клайпеда) – «Панявежис» – 0:2 (Д.Петков, 44, «Атлантас» - в свои ворота, Т.Элёшюс, 47).

«Стумбрас» (Каунас) – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:3 (техническое поражение).
Матч «Судува» (Мариямполе) - «Паланга» перенесён.

Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 13 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 11, 3-4. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), 4. Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.

Турнирное положение: 1. «Жальгирис» - 49 очков (после 20 игр), 2. «Судува» - 45 (18), 3. «Ритеряй» – 35 (20), 4. «Кауно Жальгирис» - 30 (20), 5. «Панявежис» - 23 (20), 6. «Атлантас» - 16 (20), 7. «Стумбрас» - 15 (20), 8. «Паланга» - 13 (20).



В 21-м туре на 23-25 августа запланированы следующие встречи: «Панявежис» - «Ритеряй», «Жальгирис» - «Судува», «Паланга» - «Атлантас».

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу, «Кауно Жальгирис», "Стумбрас"
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добавлена вчера, 18 августа, 22:09

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