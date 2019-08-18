Здравствуй, Россия - 2019! 🔊 Воспроизвести







В августе в рамках программы Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" состоялась культурно-образовательная поездка для соотечественников из разных стран в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Литва также приняла участие в этом проекте, о чём уже рассказывал "Обзор".



13 учеников из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя и Висагинаса, победители олимпиад и конкурсов, активные участники различных мероприятий отправились в Санкт-Петербург.



С 4 по 10 августа 300 детей из 23 стран разместились в гостинице «Охтинская», прямо на берегу Невы с первоклассным видом на ансамбль Смольного собора. Здесь собрались представители из Венгрии, Молдавии, Словении, Турции, Абхазии, Киргизии, Южной Осетии, Азербайджана, Эстонии, Литвы, Беларуси, Казахстана, Израиля, Македонии, Украины, Хорватии, Германии, Греции, Италии, Кореи, Мальты, Сербии, Чехии. 13 учеников из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя и Висагинаса, победители олимпиад и конкурсов, активные участники различных мероприятий отправились в Санкт-Петербург.С 4 по 10 августа 300 детей из 23 стран разместились в гостинице «Охтинская», прямо на берегу Невы с первоклассным видом на ансамбль Смольного собора. Здесь собрались представители из Венгрии, Молдавии, Словении, Турции, Абхазии, Киргизии, Южной Осетии, Азербайджана, Эстонии, Литвы, Беларуси, Казахстана, Израиля, Македонии, Украины, Хорватии, Германии, Греции, Италии, Кореи, Мальты, Сербии, Чехии. OPEN SPACE, руководители которой, забыв об отдыхе и сне, всю неделю учили и развлекали участников проекта. Познавательные экскурсии, интеллектуальные игры и творческие мастерские, флешмобы и мастер-классы, встречи с интересными людьми и дискотеки - всё это легло на плечи организаторов и аниматоров.



Участники проекта побывали в Государственном Эрмитаже, Зоологическом музее, Санкт-Петербургском государственном университете, Петергофе, Павловске, возложили цветы на Пискаревском кладбище и почтили минутой молчания память о погибших в блокаду Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.











Несмотря на обилие национальностей, всех участников объединил русский язык. Как сказали дети одной из команд: «Русский язык – это мост между нашими странами. И чем крепче и шире будет этот мост, тем крепче будет мир на Земле».



Все участники проекта, как дети, так и взрослые очень подружились, ведь эта программа и была нацелена на дружбу, мир и согласие между всеми странами и народами. Программа была насыщенной и длинной, но пролетела как один миг. Когда наступил момент прощания, мало кто мог сдерживать слёзы. Плакали все: и дети, и руководители, и аниматоры, которые уже успели привязаться и полюбить своих подопечных. Все обменивались адресами, телефонами и договаривались о встречах.



Хорошо, что в наше сложное время находятся люди, которые хотят показать молодому поколению, что любовь и доброта – это основа для человеческого общения!



Алексей РЕПИН,



участник проекта из Клайпеды



Фото: OPEN SPACE



Культурными мероприятиями и всей программой занималась чудесная компания, руководители которой, забыв об отдыхе и сне, всю неделю учили и развлекали участников проекта. Познавательные экскурсии, интеллектуальные игры и творческие мастерские, флешмобы и мастер-классы, встречи с интересными людьми и дискотеки - всё это легло на плечи организаторов и аниматоров.Участники проекта побывали в Государственном Эрмитаже, Зоологическом музее, Санкт-Петербургском государственном университете, Петергофе, Павловске, возложили цветы на Пискаревском кладбище и почтили минутой молчания память о погибших в блокаду Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.Несмотря на обилие национальностей, всех участников объединил русский язык. Как сказали дети одной из команд: «Русский язык – это мост между нашими странами. И чем крепче и шире будет этот мост, тем крепче будет мир на Земле».Все участники проекта, как дети, так и взрослые очень подружились, ведь эта программа и была нацелена на дружбу, мир и согласие между всеми странами и народами. Программа была насыщенной и длинной, но пролетела как один миг. Когда наступил момент прощания, мало кто мог сдерживать слёзы. Плакали все: и дети, и руководители, и аниматоры, которые уже успели привязаться и полюбить своих подопечных. Все обменивались адресами, телефонами и договаривались о встречах.Хорошо, что в наше сложное время находятся люди, которые хотят показать молодому поколению, что любовь и доброта – это основа для человеческого общения! специально для «Обзора» Категории: Петербург и русское зарубежье Ключевые слова: Здравствуй, Россия! География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 274 раза Комментарии