«Здравствуй, Россия!» 🔊 Воспроизвести Завершилась программа культурно-образовательных поездок для юных соотечественников «Здравствуй, Россия!» В 2019 году в ней приняли участие 750 юных соотечественников, проживающих в 66 странах, и Литвы в том числе.



Одновременно в программе были задействованы три российских города: 350 детей из 39 стран посетили Москву, 300 юных соотечественников из 23 стран – Санкт-Петербург, 100 детей из 13 стран – Казань.



Для ребят были организованы образовательные экскурсии по важнейшим культурно-историческим местам: Третьяковская галерея, Московский Кремль, Старо-татарская слобода, Казанский Кремль, Невский проспект, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Сергиев Посад, Петергоф, Свияжск.



В образовательную программу были включены посещение университетов, Музея космонавтики, Музея Победы. В Национальном музее Республики Татарстан молодые соотечественники познакомились с историей многонациональной России, а в Cанкт-Петербургском Зоологическом музее лучше узнали о фауне страны.



Программа была насыщена интерактивными мероприятиями, благодаря которым новые знания усваивались легко и с удовольствием. В ходе круглого стола, организованного на базе Российского университета дружбы народов, ребята обсудили развитие межкультурных коммуникаций и изучение русского языка.



Молодые соотечественники опробовали свои силы в интеллектуальной игре, поставили несколько спектаклей, участвовали в мастер-классах по технике рисования на песке, стрельбе из лука, созданию кукол.



Юные соотечественники увезли с собой самые тёплые воспоминания и незабываемые впечатления о России.



Программа культурно-образовательных поездок по историческим местам России «Здравствуй, Россия!» реализуется Россотрудничеством с 2014 года по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР). В программе принимают участие дети российских соотечественников в возрасте 14-19 лет, которые становятся победителями различных олимпиад, конкурсов по русскому языку и культуре России.



Молодые российские соотечественники из Литвы в рамках данного проекта посетили Санкт-Петербург и Казань, столицу Татарстана, к слову, - впервые.



Элла КАНАЙТЕ,



председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы, координатор проекта «Здравствуй, Россия» в Литве



Ниже публикуем отзывы ребят о поездках.











Казань - необычайно разнообразный город, поражающий своей многокультурностью. Здесь тесно соседствуют друг с другом ислам и христианство и около 115 национальностей, основные из которых - татары и русские.



Особенно восхищает то, что несмотря на такое национальное разнообразие, в Казани царит атмосфера любви и взаимоуважения. В этом городе однозначно найдётся место каждому, кто искренне захочет стать его частью.



Именно в Казани 4-10 августа 2019 года прошёл проект «Здравствуй, Россия!», целью которого является укрепление связей между российскими соотечественниками из разных стран и знакомство иностранцев с их исторической родиной.



В этом году в Казань приехали русскоговорящие делегации из 13 стран - Латвии, Литвы, Финляндии, Бельгии, Голландии, Норвегии, Таджикистана, Туниса, Грузии Кипра, Иордании, Испании и Индии. Погода встретила нас не слишком радушно: в первые дни было холодно и ветрено, но тем не менее нам удалось посетить красивейший белокаменный кремль и прогуляться по набережной.



Казанский кремль находится под защитой ЮНЕСКО и действительно впечатляет красотой и соседством мечети и церквей. Кстати говоря, купола Благовещенского собора и минареты и главный купол мечети Кул Шариф выкрашены в голубой цвет, что придаёт им какую-то общность и наводит на мысль, что, несмотря на разность вероисповеданий, жители Казани - неделимы и являются единым целым.



Последующие дни светило солнышко, и мы посетили Волжско-Камский заповедник, где успешно прошли все этапы квеста и узнали «куда улетел Атабай». Также нам удалось насладиться красотами острова Свияжск, его старинными храмами. На острове нас ждал ещё один сюрприз - стрельба из лука и арбалета, средневековый бой, чеканка монет, фото в костюмах… Всего и не перечислишь. Могу лишь сказать, что мы почувствовали себя в настоящем средневековье.



Отдельного внимания достоин Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Нас поразили уровень обучения, новейшее оборудование, преподавательский состав, великая история. К тому же, в университете отличные условия проживания и возможности для досуга и самовыражения. Непринуждённость и лёгкость проректора университета расположили к общению и сотрудничеству. Не ошибусь, если скажу, что многие мечтали бы о таком преподавателе. Да и вообще, после «лекции» у многих закралась мысль после окончания школы подать свои документы именно в КФУ и пополнить ряды иностранных студентов.



Однако самое главное в этой поездке это не архитектура, не чак-чак и даже не Волга. Самое главное - это люди. Чувство единения людей из разных стран, которые сначала с некоторой осторожностью поглядывали друг на друга, а потом вовсю вечерами горланили песни на разных языках, преимущественно, конечно, на русском. Было необычайно приятно наблюдать, как в головах вдребезги разбивались стереотипы о людях из других стран и с другими вероисповеданиями.



Уже на третий день мы мечтали о нашей будущей встрече, искали билеты и решили встретиться в России - в стране, которая нас свела и подарила друзей по всему миру.



Мы все благодарны России за то, что узнали друг друга, за это волшебное время вместе и за осознание, что все границы и условности - только у нас в головах, а для настоящей дружбы и любви нет никаких «но».



Теперь мы не боимся мечтать о чём-то невозможном и по примеру татар двигаться только вперёд и ни шагу назад. Алга!



Юлия











«Здравствуй, Россия!», навсегда, навсегда!



В составе группы из Литвы я был удостоен чести участвовать в отворившем свои двери для лучших представителей своих стран международном молодёжном форуме «Здравствуй, Россия!» в городе на Неве.



Я безмерно благодарен Российской Федерации в лице «Россотрудничества», организаторам в лице фирмы «OpenSpace» и координаторам из Литвы за возможность целую неделю наслаждаться красотами города Петра в компании лучших представителей своих наций из 23 стран.



Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения». В мире виртуальных коммуникация и современных технологий так не хватает живого, искреннего и открытого общения.



Благодаря организаторам мы все получили эту «роскошную» возможность подружиться и испытывать живые, яркие эмоции. Благодаря насыщенной программе форума я почти неделю наслаждался красотами Санкт-Петербурга, вместе с новыми друзьями испытывая яркие эмоции и незабываемые впечатления.



Мощная энергия молодых сердец, помноженная на потрясающие виды самого красивого города в мире, проникнув глубоко в мою душу, навсегда изменила ее. То, что я видел и испытал на форуме останется со мной и даст мне импульс для движения навстречу новым горизонтам, знакомствам и впечатлениям.



Такие молодежные форумы - это прекрасная возможность молодым людям из разных стран воочию увидеть великую страну, ее истинное лицо, пережить яркие эмоции, которые дадут просветление и понимание истины.



В завершение хочу высказать надежду на то, что у меня еще будет возможность испытать похожие чувства и эмоции вновь.



Быть бессмертным не в силе,



но надежда моя:



если будет Россия,



значит, буду и я.



Е. Евтушенко



Александр



Поездка в Санкт-Петербург оказалась для меня открытием. Сегодня я с уверенностью говорю, что эта поездка оказалась самой лучшей в моей жизни! Я познакомился с огромным количеством волшебных людей, которые навсегда останутся в моих воспоминаниях. Мы жили в хорошей гостинице, персонал которой всегда делал всё, чтоб мы остались проживанием довольны.



Наши аниматоры-кураторы стали нам настоящими друзьями, а не злыми вожатыми. Я был в Петербурге пару лет назад, но благодаря этим экскурсиям он открылся для меня с абсолютно новой стороны. Я благодарю судьбу за такую возможность и очень надеюсь, что не потеряю контакт с людьми, с которыми за неделю я сдружился больше, чем с некоторыми моими старыми друзьями.



Кирилл



Я могу с уверенностью сказать, что эта поездка в Санкт-Петербург была самой лучшей поездкой в моей жизни. За эти 7 дней я не только увидела прекрасный город Санкт-Петербург, но и познакомилась с огромным количеством потрясающих людей.



Уезжая из Литвы, я не могла даже представить, сколько новых друзей я найду. У нас были самые лучшие организаторы, экскурсоводы и водители автобусов.



Отдельное спасибо хотелось бы сказать всем аниматорам, работавшим с нами всю эту неделю. Эти люди каждый день создавали настоящий праздник, благодаря им в чужом городе мы чувствовали себя как дома.



Во время проекта «Здравствуй, Россия» я поняла очень много вещей. Но главный вывод, который я сделала в этой поездке, – не важно из какой страны человек, сколько ему лет и как он владеет тем или иным языком. Если у вас есть общая цель, а в моём случае целью было найти друзей, то никакие преграды вам не страшны.



Катарина



Это поездка запомнится надолго, ведь именно в ней я узнала об очень богатой истории Питера. Побывала в разных исторических местах. Так же я познакомилась с огромным количеством разных, но очень умных людей. Мы общались с ними каждый день, на протяжении всей недели. Еще мне нравились наши вечера, правда, они были местами долгими и неорганизованными. Но, несмотря на это организаторы хорошо постарались, и нам было весело. Я очень благодарна за возможность побывать во второй столице России. Это был бесценный опыт для меня.



Елена



Город-герой, музей под открытым небом, исторический кладезь, жажду признаться в безграничной любви к тебе!



Когда мама спросила о впечатлении, я ответила, что словами не описать всего великолепия Санкт-Петербурга. Надо просто брать и ехать на неделю в Эрмитаж и без конца слоняться по множеству залов.



Пару дней посвятить Петергофу и его величественным фонтанам. Раз пять обойти Казанский, Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови, а 25 раз в них зайти.



Надо побыть одному, в тишине на Пискарёвском кладбище, дабы до слёз проникнуться героизмом наших предков и всё перечитывать, повторять строки Ольги Берггольц...



«Никто не забыт и ничто не забыто…»



Я не поэтесса, но



Отныне сердце моё принадлежит Петербургу...



Храни мои думы, слёзы и смех!



Город-герой, в мыслях тебя я искусно рисую,



Тобою дышу пока мой длится век.



Полина











Огромное вам спасибо за эту возможность поучаствовать в этом замечательном проекте. Санкт-Петербург прекрасный город и эта поездка запомнится на всю мою жизнь.



Очень счастлива, что познакомилась с новыми людьми из разных стран. Узнала много о других людях, о их культуре. Ещё раз благодарю за этот незабываемый опыт!



Ева



Я, как член делегации из Литвы, в составе тринадцати учеников и двух руководителей, съездил в великий город Санкт-Петербург в рамках проекта «Здравствуй, Россия!».



Поездка удалась на славу. Данный проект позволил не только ознакомиться с культурой города, посетить места, история которых тесно переплетена с жизнью великих людей, но и получить незабываемый опыт общения со сверстниками из других стран.



Очень надеюсь, что мы с ними ещё увидимся. Из пожеланий остаётся только одно – хотелось бы, чтобы эта поездка была дольше, чтобы все мероприятия сдвинулись, а вечера остались для общения.



Огромное спасибо!



Алексей



Всего неделю назад я с ещё четырнадцатью людьми прибыла в Казань, как представитель Литвы - одной из 13 стран, участвующей в программе "Здравствуй, Россия!"



За это время я познакомилась с людьми из самых разных стран, мы все были такими разными, но в то же время всех нас объединял русский язык.



Каждый день нас ожидало что-то новое - различные музеи, парки, храмы и, конечно же - Казанский Кремль.



Каждый день мы узнавали о Казани и её истории, и каждый вечер в отеле нас ждали увлекательно-познавательные мероприятия, которые так же сближает всех нас. И все они были такими чудесными, что я даже не могу сказать, что мне понравилось больше всего.



За эту неделю я получила много позитивных эмоций, воспоминаний, узнала много интересных вещей и даже выучила несколько слов на татарском языке.



Казань успела стать мне вторым домом и, несмотря на столь недолгое время, проведенное в этом прекрасном городе, заслуженно носящем титул "третьей столицы России", было крайне болезненно покидать его и всех людей, с которыми я успела познакомиться и сблизиться.



Искренне надеюсь, что в будущем мне ещё не раз выпадет шанс посетить Казань и полюбоваться всеми её красотами.



Элеонора



Казань, любимый город. Столица Республики Татарстан и третья столица России очарует любого приезжего своим характером и колоритом. Город сразу приветствует своим теплом и приглашает посетить главные достопримечательности Республики.



Первым делом мы посетили Кремль, который ничуть не уступает своей красотой Московскому Кремлю. Затем прогулялись по знаменитой пешеходной улице Баумана, то место, где бродячие музыканты создают необыкновенную атмосферу и уже являются неотъемлемой частью улицы.



Побывав в Казани, вы обязательно должны попробовать казанский чак-чак. Достать его довольно легко, так как продается на каждом углу.



Мы узнали намного больше и увидели некоторые другие достопримечательности вне города. Такие как: Храм всех религий, Город Свияжск и другие.



Если вы хотите провести свои каникулы незабываемо, то Казань определенно нужное место, чтобы насладиться впечатлениями на целый год.



Я никогда не забуду все ребят, с которыми подружился. Огромное спасибо Россотрудничеству за замечательную культурно-образовательную поездку по проекту «Здравствуй Россия!»



Даниил



Для меня программа «Здравствуй, Россия!» стала чем-то тёплым и родным, ведь это приятные воспоминания и незабываемые впечатления, а также множество новых друзей.



Во время поездки в уютный город Казань, я узнал его историю и культуру, посетил огромное количество интересных мест. Люди, окружавшие меня, были просто удивительны! Все очень разные, и каждый представлял свою страну. Знакомство со всеми 13 странами было увлекательно. Путешествие оказалось настолько прекрасным, что, кажется, минусов не найти. Это была самая яркая неделя в моей жизни, но, к сожалению, ничто не длится вечно.



В последние дни мы старались попрощаться с каждой делегацией. Мы осознавали, что возможно видимся в последний раз в жизни, поэтому было пролито немало слёз, ведь никто не хотел терять друг друга. Но общение до сих пор продолжается, за неделю мы из незнакомцев превратились в близких друзей.



Воспоминания из этой поездки бесценны. Привезённые подарки и сувениры ещё долго будут греть душу. Я счастлив, что смог поучаствовать в «Здравствуй, Россия!». Спасибо вам за всё!



Георгиюс



Остров-град Свияжск



Это был первый раз, когда я участвовал в подобном проекте и сразу хотел бы поблагодарить всю команду «Здравствуй, Россия» и «Open Space». Это была незабываемая неделя: мы познакомились с историей Казани, побывали у самых главных достопримечательностей, подружились со своими ровесниками из 13 стран и хорошо провели это время вместе.



Культурно-образовательная программа была хорошо организована. Знакомство с татарскими традициями, посещение Казанского Кремля, музеев, Университета, острова Свияжск запомнятся надолго. Каждый вечер проходили незабываемые творческие вечера, которые помогли нам всем сплотиться и стать хорошими друзьями. Не смотря на погоду и небольшие проблемы с техникой, поездка всем очень понравилась.



Костя



Поездка в Казань навсегда останется в моей памяти, а воспоминания о ней всегда будут всплывать в моих мыслях.



Эта неделя пробежала неимоверно быстро, оставляя за собой только положительные эмоции. Архитектура Казани, её храмы и мечети, и, конечно же, КФУ покорил меня. И одна из важных частей этой поездки - общение с новыми, интересными людьми из разных стран всего мира.



Благодаря этому путешествию, я приобрела друзей со всех концов света и я бесконечно счастлива. Это действительно здорово, что у подростков с русскими корнями, проживающих в разных странах, есть возможность собраться в одном из городов России, чтобы поближе узнать ее культуру, а также обзавестись новыми знакомствами. Это нас объединяет. А любовь к России и русскому языку делает нас одной большой семьей.



Ксения В ходе программы участники пообщались с выдающимися российскими деятелями культуры и спорта: президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилом Рахлиным, заслуженным тренером СССР и РСФСР по хоккею Игорем Тузиком, певицей, участницей детского Евровидения Эльзой Юсуповой.Программа была насыщена интерактивными мероприятиями, благодаря которым новые знания усваивались легко и с удовольствием. В ходе круглого стола, организованного на базе Российского университета дружбы народов, ребята обсудили развитие межкультурных коммуникаций и изучение русского языка.Молодые соотечественники опробовали свои силы в интеллектуальной игре, поставили несколько спектаклей, участвовали в мастер-классах по технике рисования на песке, стрельбе из лука, созданию кукол.Юные соотечественники увезли с собой самые тёплые воспоминания и незабываемые впечатления о России.Программа культурно-образовательных поездок по историческим местам России «Здравствуй, Россия!» реализуется Россотрудничеством с 2014 года по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР). В программе принимают участие дети российских соотечественников в возрасте 14-19 лет, которые становятся победителями различных олимпиад, конкурсов по русскому языку и культуре России.Молодые российские соотечественники из Литвы в рамках данного проекта посетили Санкт-Петербург и Казань, столицу Татарстана, к слову, - впервые.Ниже публикуем отзывы ребят о поездках.Казань - необычайно разнообразный город, поражающий своей многокультурностью. Здесь тесно соседствуют друг с другом ислам и христианство и около 115 национальностей, основные из которых - татары и русские.Особенно восхищает то, что несмотря на такое национальное разнообразие, в Казани царит атмосфера любви и взаимоуважения. В этом городе однозначно найдётся место каждому, кто искренне захочет стать его частью.Именно в Казани 4-10 августа 2019 года прошёл проект «Здравствуй, Россия!», целью которого является укрепление связей между российскими соотечественниками из разных стран и знакомство иностранцев с их исторической родиной.В этом году в Казань приехали русскоговорящие делегации из 13 стран - Латвии, Литвы, Финляндии, Бельгии, Голландии, Норвегии, Таджикистана, Туниса, Грузии Кипра, Иордании, Испании и Индии. Погода встретила нас не слишком радушно: в первые дни было холодно и ветрено, но тем не менее нам удалось посетить красивейший белокаменный кремль и прогуляться по набережной.Казанский кремль находится под защитой ЮНЕСКО и действительно впечатляет красотой и соседством мечети и церквей. Кстати говоря, купола Благовещенского собора и минареты и главный купол мечети Кул Шариф выкрашены в голубой цвет, что придаёт им какую-то общность и наводит на мысль, что, несмотря на разность вероисповеданий, жители Казани - неделимы и являются единым целым.Последующие дни светило солнышко, и мы посетили Волжско-Камский заповедник, где успешно прошли все этапы квеста и узнали «куда улетел Атабай». Также нам удалось насладиться красотами острова Свияжск, его старинными храмами. На острове нас ждал ещё один сюрприз - стрельба из лука и арбалета, средневековый бой, чеканка монет, фото в костюмах… Всего и не перечислишь. Могу лишь сказать, что мы почувствовали себя в настоящем средневековье.Отдельного внимания достоин Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Нас поразили уровень обучения, новейшее оборудование, преподавательский состав, великая история. К тому же, в университете отличные условия проживания и возможности для досуга и самовыражения. Непринуждённость и лёгкость проректора университета расположили к общению и сотрудничеству. Не ошибусь, если скажу, что многие мечтали бы о таком преподавателе. Да и вообще, после «лекции» у многих закралась мысль после окончания школы подать свои документы именно в КФУ и пополнить ряды иностранных студентов.Однако самое главное в этой поездке это не архитектура, не чак-чак и даже не Волга. Самое главное - это люди. Чувство единения людей из разных стран, которые сначала с некоторой осторожностью поглядывали друг на друга, а потом вовсю вечерами горланили песни на разных языках, преимущественно, конечно, на русском. Было необычайно приятно наблюдать, как в головах вдребезги разбивались стереотипы о людях из других стран и с другими вероисповеданиями.Уже на третий день мы мечтали о нашей будущей встрече, искали билеты и решили встретиться в России - в стране, которая нас свела и подарила друзей по всему миру.Мы все благодарны России за то, что узнали друг друга, за это волшебное время вместе и за осознание, что все границы и условности - только у нас в головах, а для настоящей дружбы и любви нет никаких «но».Теперь мы не боимся мечтать о чём-то невозможном и по примеру татар двигаться только вперёд и ни шагу назад. Алга!В составе группы из Литвы я был удостоен чести участвовать в отворившем свои двери для лучших представителей своих стран международном молодёжном форуме «Здравствуй, Россия!» в городе на Неве.Я безмерно благодарен Российской Федерации в лице «Россотрудничества», организаторам в лице фирмы «OpenSpace» и координаторам из Литвы за возможность целую неделю наслаждаться красотами города Петра в компании лучших представителей своих наций из 23 стран.Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения». В мире виртуальных коммуникация и современных технологий так не хватает живого, искреннего и открытого общения.Благодаря организаторам мы все получили эту «роскошную» возможность подружиться и испытывать живые, яркие эмоции. Благодаря насыщенной программе форума я почти неделю наслаждался красотами Санкт-Петербурга, вместе с новыми друзьями испытывая яркие эмоции и незабываемые впечатления.Мощная энергия молодых сердец, помноженная на потрясающие виды самого красивого города в мире, проникнув глубоко в мою душу, навсегда изменила ее. То, что я видел и испытал на форуме останется со мной и даст мне импульс для движения навстречу новым горизонтам, знакомствам и впечатлениям.Такие молодежные форумы - это прекрасная возможность молодым людям из разных стран воочию увидеть великую страну, ее истинное лицо, пережить яркие эмоции, которые дадут просветление и понимание истины.В завершение хочу высказать надежду на то, что у меня еще будет возможность испытать похожие чувства и эмоции вновь.Поездка в Санкт-Петербург оказалась для меня открытием. Сегодня я с уверенностью говорю, что эта поездка оказалась самой лучшей в моей жизни! Я познакомился с огромным количеством волшебных людей, которые навсегда останутся в моих воспоминаниях. Мы жили в хорошей гостинице, персонал которой всегда делал всё, чтоб мы остались проживанием довольны.Наши аниматоры-кураторы стали нам настоящими друзьями, а не злыми вожатыми. Я был в Петербурге пару лет назад, но благодаря этим экскурсиям он открылся для меня с абсолютно новой стороны. Я благодарю судьбу за такую возможность и очень надеюсь, что не потеряю контакт с людьми, с которыми за неделю я сдружился больше, чем с некоторыми моими старыми друзьями.Я могу с уверенностью сказать, что эта поездка в Санкт-Петербург была самой лучшей поездкой в моей жизни. За эти 7 дней я не только увидела прекрасный город Санкт-Петербург, но и познакомилась с огромным количеством потрясающих людей.Уезжая из Литвы, я не могла даже представить, сколько новых друзей я найду. У нас были самые лучшие организаторы, экскурсоводы и водители автобусов.Отдельное спасибо хотелось бы сказать всем аниматорам, работавшим с нами всю эту неделю. Эти люди каждый день создавали настоящий праздник, благодаря им в чужом городе мы чувствовали себя как дома.Во время проекта «Здравствуй, Россия» я поняла очень много вещей. Но главный вывод, который я сделала в этой поездке, – не важно из какой страны человек, сколько ему лет и как он владеет тем или иным языком. Если у вас есть общая цель, а в моём случае целью было найти друзей, то никакие преграды вам не страшны.Это поездка запомнится надолго, ведь именно в ней я узнала об очень богатой истории Питера. Побывала в разных исторических местах. Так же я познакомилась с огромным количеством разных, но очень умных людей. Мы общались с ними каждый день, на протяжении всей недели. Еще мне нравились наши вечера, правда, они были местами долгими и неорганизованными. Но, несмотря на это организаторы хорошо постарались, и нам было весело. Я очень благодарна за возможность побывать во второй столице России. Это был бесценный опыт для меня.Город-герой, музей под открытым небом, исторический кладезь, жажду признаться в безграничной любви к тебе!Когда мама спросила о впечатлении, я ответила, что словами не описать всего великолепия Санкт-Петербурга. Надо просто брать и ехать на неделю в Эрмитаж и без конца слоняться по множеству залов.Пару дней посвятить Петергофу и его величественным фонтанам. Раз пять обойти Казанский, Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови, а 25 раз в них зайти.Надо побыть одному, в тишине на Пискарёвском кладбище, дабы до слёз проникнуться героизмом наших предков и всё перечитывать, повторять строки Ольги Берггольц...«Никто не забыт и ничто не забыто…»Я не поэтесса, ноОгромное вам спасибо за эту возможность поучаствовать в этом замечательном проекте. Санкт-Петербург прекрасный город и эта поездка запомнится на всю мою жизнь.Очень счастлива, что познакомилась с новыми людьми из разных стран. Узнала много о других людях, о их культуре. Ещё раз благодарю за этот незабываемый опыт!Я, как член делегации из Литвы, в составе тринадцати учеников и двух руководителей, съездил в великий город Санкт-Петербург в рамках проекта «Здравствуй, Россия!».Поездка удалась на славу. Данный проект позволил не только ознакомиться с культурой города, посетить места, история которых тесно переплетена с жизнью великих людей, но и получить незабываемый опыт общения со сверстниками из других стран.Очень надеюсь, что мы с ними ещё увидимся. Из пожеланий остаётся только одно – хотелось бы, чтобы эта поездка была дольше, чтобы все мероприятия сдвинулись, а вечера остались для общения.Огромное спасибо!Всего неделю назад я с ещё четырнадцатью людьми прибыла в Казань, как представитель Литвы - одной из 13 стран, участвующей в программе "Здравствуй, Россия!"За это время я познакомилась с людьми из самых разных стран, мы все были такими разными, но в то же время всех нас объединял русский язык.Каждый день нас ожидало что-то новое - различные музеи, парки, храмы и, конечно же - Казанский Кремль.Каждый день мы узнавали о Казани и её истории, и каждый вечер в отеле нас ждали увлекательно-познавательные мероприятия, которые так же сближает всех нас. И все они были такими чудесными, что я даже не могу сказать, что мне понравилось больше всего.За эту неделю я получила много позитивных эмоций, воспоминаний, узнала много интересных вещей и даже выучила несколько слов на татарском языке.Казань успела стать мне вторым домом и, несмотря на столь недолгое время, проведенное в этом прекрасном городе, заслуженно носящем титул "третьей столицы России", было крайне болезненно покидать его и всех людей, с которыми я успела познакомиться и сблизиться.Искренне надеюсь, что в будущем мне ещё не раз выпадет шанс посетить Казань и полюбоваться всеми её красотами.Казань, любимый город. Столица Республики Татарстан и третья столица России очарует любого приезжего своим характером и колоритом. Город сразу приветствует своим теплом и приглашает посетить главные достопримечательности Республики.Первым делом мы посетили Кремль, который ничуть не уступает своей красотой Московскому Кремлю. Затем прогулялись по знаменитой пешеходной улице Баумана, то место, где бродячие музыканты создают необыкновенную атмосферу и уже являются неотъемлемой частью улицы.Побывав в Казани, вы обязательно должны попробовать казанский чак-чак. Достать его довольно легко, так как продается на каждом углу.Мы узнали намного больше и увидели некоторые другие достопримечательности вне города. Такие как: Храм всех религий, Город Свияжск и другие.Если вы хотите провести свои каникулы незабываемо, то Казань определенно нужное место, чтобы насладиться впечатлениями на целый год.Я никогда не забуду все ребят, с которыми подружился. Огромное спасибо Россотрудничеству за замечательную культурно-образовательную поездку по проекту «Здравствуй Россия!»Для меня программа «Здравствуй, Россия!» стала чем-то тёплым и родным, ведь это приятные воспоминания и незабываемые впечатления, а также множество новых друзей.Во время поездки в уютный город Казань, я узнал его историю и культуру, посетил огромное количество интересных мест. Люди, окружавшие меня, были просто удивительны! Все очень разные, и каждый представлял свою страну. Знакомство со всеми 13 странами было увлекательно. Путешествие оказалось настолько прекрасным, что, кажется, минусов не найти. Это была самая яркая неделя в моей жизни, но, к сожалению, ничто не длится вечно.В последние дни мы старались попрощаться с каждой делегацией. Мы осознавали, что возможно видимся в последний раз в жизни, поэтому было пролито немало слёз, ведь никто не хотел терять друг друга. Но общение до сих пор продолжается, за неделю мы из незнакомцев превратились в близких друзей.Воспоминания из этой поездки бесценны. Привезённые подарки и сувениры ещё долго будут греть душу. Я счастлив, что смог поучаствовать в «Здравствуй, Россия!». Спасибо вам за всё!Это был первый раз, когда я участвовал в подобном проекте и сразу хотел бы поблагодарить всю команду «Здравствуй, Россия» и «Open Space». Это была незабываемая неделя: мы познакомились с историей Казани, побывали у самых главных достопримечательностей, подружились со своими ровесниками из 13 стран и хорошо провели это время вместе.Культурно-образовательная программа была хорошо организована. Знакомство с татарскими традициями, посещение Казанского Кремля, музеев, Университета, острова Свияжск запомнятся надолго. Каждый вечер проходили незабываемые творческие вечера, которые помогли нам всем сплотиться и стать хорошими друзьями. Не смотря на погоду и небольшие проблемы с техникой, поездка всем очень понравилась.Поездка в Казань навсегда останется в моей памяти, а воспоминания о ней всегда будут всплывать в моих мыслях.Эта неделя пробежала неимоверно быстро, оставляя за собой только положительные эмоции. Архитектура Казани, её храмы и мечети, и, конечно же, КФУ покорил меня. И одна из важных частей этой поездки - общение с новыми, интересными людьми из разных стран всего мира.Благодаря этому путешествию, я приобрела друзей со всех концов света и я бесконечно счастлива. Это действительно здорово, что у подростков с русскими корнями, проживающих в разных странах, есть возможность собраться в одном из городов России, чтобы поближе узнать ее культуру, а также обзавестись новыми знакомствами. Это нас объединяет. А любовь к России и русскому языку делает нас одной большой семьей. специально для «Обзора» Категории: в России, образование, Петербург и русское зарубежье Ключевые слова: программа, Казань, «Здравствуй, Россия!» География: Россия, Казань — статья прочитана 144 раза Комментарии