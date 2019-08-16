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Литва стала лидером Евросоюза по росту промышленного производства

© Photo: m. Kauno miesto savivaldybė


За месяц этот показатель увеличился почти на два процента, сообщает Sputnik Литва. В июле по сравнению с маем промышленное производство в ЕС снизилось на 1,5 процента, в то время как в Литве был отмечен самый высокий рост этого показателя. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.

В балтийской республике увеличение производства составило 1,8 процента. Аналогичный показатель зафиксирован на Мальте. Также в тройку лидеров вошла Латвия с показателем в 1,5 процента.



Самое заметное сокращение индустриального производства было отмечено в Ирландии (-8,8 процента), Дании (-7,6) и Португалии (-4,5).

В годовом выражении самый заметный рост промышленности был зафиксирован в Эстонии (+7,4), Латвии (+4,4), Дании (+4,2) и Венгрии (+4,1).

Антилидерами рейтинга стали Германия, где индустриальное производство за год сократилось более чем на шесть процентов, а также Хорватия и Португалия с показателем в -5,6 процента.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 августа, 13:20

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