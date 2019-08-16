Литва стала лидером Евросоюза по росту промышленного производства 🔊 Воспроизвести © Photo: m. Kauno miesto savivaldybė



За месяц этот показатель увеличился почти на два процента, сообщает



В балтийской республике увеличение производства составило 1,8 процента. Аналогичный показатель зафиксирован на Мальте. Также в тройку лидеров вошла Латвия с показателем в 1,5 процента.



Euro area #IndustrialProduction -1.6% in June over May, -2.6% over June 2018 https://t.co/ZmMkiDd9dL pic.twitter.com/YELEe6iktv — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 14 August 2019 За месяц этот показатель увеличился почти на два процента, сообщает Sputnik Литва . В июле по сравнению с маем промышленное производство в ЕС снизилось на 1,5 процента, в то время как в Литве был отмечен самый высокий рост этого показателя. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.В балтийской республике увеличение производства составило 1,8 процента. Аналогичный показатель зафиксирован на Мальте. Также в тройку лидеров вошла Латвия с показателем в 1,5 процента.



Самое заметное сокращение индустриального производства было отмечено в Ирландии (-8,8 процента), Дании (-7,6) и Португалии (-4,5).



В годовом выражении самый заметный рост промышленности был зафиксирован в Эстонии (+7,4), Латвии (+4,4), Дании (+4,2) и Венгрии (+4,1).



Антилидерами рейтинга стали Германия, где индустриальное производство за год сократилось более чем на шесть процентов, а также Хорватия и Португалия с показателем в -5,6 процента. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 106 раз Комментарии