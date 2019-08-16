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Экс-президент Литвы посетила Музей пчеловодства в Игналинском районе

© Photo: Facebook / Dalia Grybauskaitė / V. Ščiavinsko


Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте посетила Музей пчеловодства в Стрипейкяе. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Sputnik Литва.

"Навестила пчел мною подаренного улья в Музее пчеловодства в Стрипейкяе. Много меда, общения и хорошего настроения!" — написала экс-лидер балтийской республики.



15 августа Литва отмечает государственный праздник Жолинес (Žolinės). Он соответствует по дате большому христианскому празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается во всех католических костелах Литвы. В этот день в церквях освящают первые плоды нового урожая, цветы и целебные травы.


Грибаускайте избиралась главой государства дважды — первый раз с 2009 года, затем переизбрана на второй срок в 2014-м. На посту президента она успела поработать с тремя правительствами.

Бывший литовский лидер завершила срок полномочий в июле этого года. Новым президентом балтийской республики стал Гитанас Науседа, который на выборах получил 65,68 процента голосов.

По последним данным, Науседе дали положительную оценку 85 процентов респондентов, отрицательную — десять процентов. Он также смог обойти по популярности предшественников — Грибаускайте, которую поддержали всего 64 процента граждан, и Валдаса Адамкуса, набравшего 83 процента голосов.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: праздник, Грибаускайте, Жолинес
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 августа, 08:30

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