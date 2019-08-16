Экс-президент Литвы посетила Музей пчеловодства в Игналинском районе

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте посетила Музей пчеловодства в Стрипейкяе. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Sputnik Литва.
"Навестила пчел мною подаренного улья в Музее пчеловодства в Стрипейкяе. Много меда, общения и хорошего настроения!" — написала экс-лидер балтийской республики.
15 августа Литва отмечает государственный праздник Жолинес (Žolinės). Он соответствует по дате большому христианскому празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается во всех католических костелах Литвы. В этот день в церквях освящают первые плоды нового урожая, цветы и целебные травы.
Грибаускайте избиралась главой государства дважды — первый раз с 2009 года, затем переизбрана на второй срок в 2014-м. На посту президента она успела поработать с тремя правительствами.
Бывший литовский лидер завершила срок полномочий в июле этого года. Новым президентом балтийской республики стал Гитанас Науседа, который на выборах получил 65,68 процента голосов.
По последним данным, Науседе дали положительную оценку 85 процентов респондентов, отрицательную — десять процентов. Он также смог обойти по популярности предшественников — Грибаускайте, которую поддержали всего 64 процента граждан, и Валдаса Адамкуса, набравшего 83 процента голосов.