Загрузка... В Литве назвали самые дорогие и дешевые продукты 🔊 Воспроизвести



При этом исследователи говорят, что небольшая корректировка цен не повлияет на прогноз о рекордном росте стоимости продуктов. Некоторые продукты питания в Литве были чуть дешевле в июле, чем в предыдущем месяце, сообщает



Однако в исследовании подчеркивается, что небольшая коррекция цен не меняет прогноза о том, что рост стоимости продуктов в 2019 году будет рекордным.



Средняя корзина самых дешевых продуктов в июле стоила меньше на 0,36 цента. При этом она по-прежнему дороже, чем в начале года, — на 3,59 евро, или на семь процентов.



Наиболее выгодным в этом плане оказался магазин Norfa. Там стоимость средней корзины дешевых продуктов упала на 26 центов, до 50,48 евро. Второе место занимает Maxima (на 82 цента меньше) — 50,97 евро, а третье — Lidl (на 68 центов ниже), 54,01 евро. Торговая сеть Iki также снизила цены (54,19 евро), и только Rimi подняла их на 98 центов — до 54,19 евро. При этом исследователи говорят, что небольшая корректировка цен не повлияет на прогноз о рекордном росте стоимости продуктов. Некоторые продукты питания в Литве были чуть дешевле в июле, чем в предыдущем месяце, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на портал Pricer.lt.Однако в исследовании подчеркивается, что небольшая коррекция цен не меняет прогноза о том, что рост стоимости продуктов в 2019 году будет рекордным.Средняя корзина самых дешевых продуктов в июле стоила меньше на 0,36 цента. При этом она по-прежнему дороже, чем в начале года, — на 3,59 евро, или на семь процентов.Наиболее выгодным в этом плане оказался магазин Norfa. Там стоимость средней корзины дешевых продуктов упала на 26 центов, до 50,48 евро. Второе место занимает Maxima (на 82 цента меньше) — 50,97 евро, а третье — Lidl (на 68 центов ниже), 54,01 евро. Торговая сеть Iki также снизила цены (54,19 евро), и только Rimi подняла их на 98 центов — до 54,19 евро. Что касается стоимости средней корзины, состоящей из популярных продуктов и известных брендов, то в июле произошла небольшая корректировка. Pricer.lt выяснил, что она подешевела на 1,06 евро, до 38,46 евро.



В этом рейтинге самая дешевая продуктовая корзина была у торговой сети Maxima — 35,68 евро. Затем Norfa с суммой 38,6 евро, а за ним интернет-магазин Barbora — 38,68. Резкое повышение цены наблюдается у магазинов Iki, сразу на 1,12 евро (39,54 евро). Пятое место в исследовании занял магазин Rimi, который не изменил своей позиции, несмотря на снижение стоимости, — 39,79 евро.



Исследование Pricer.lt показало, что самым дорогим товаром остается картофель, поскольку старый урожай уже закончился. Также выросла цена на бананы, помидоры, свинину, хлеб, рис, томатный сок, снизилась — на сахар, корейку горячего копчения, сливочное масло, кефир, яйца, курятину. Самым дешевым продуктом стали яблоки.



Анализ товаров и цен в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, интернет-магазине Barbora и польском Auchandirect.pl проводился 24 июля.



Жители Литвы постоянно беспокоятся из-за повышения цен на продукты питания. Ранее сообщалось, что литовцы в среднем платят больше, чем потребители в других странах Евросоюза, а их зарплаты остаются на достаточно низком уровне.



Многие литовцы связывают повышение цен на продукты с введением в стране евро. Они считают, что после выступления в еврозону, несмотря на рост доходов, ежедневно им приходится тратить много денег на еду и другие товары, в то время как в Польше, которая сохранила национальную валюту, все гораздо дешевле. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии