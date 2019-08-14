Круче, чем у Тарантино 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







Под таким заголовком популярный российский портал championat.com сообщил о сенсационной победе «Краснодара» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над завсегдатаем групповых турниров – «Порту».



Неделей раньше, напомним, российский клуб проиграл португальцам на своём поле. Поэтому большинство специалистов сходилось на мнении, что в ответном матче шансы гостей – более чем призрачные. Однако, первый тайм закончился со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». Правда, российским болельщикам этот матч не довелось увидеть, хотя российский телеканал «матч ТВ» проанонсировал трансляцию. Но она сорвалась в самый последний момент. Неделей раньше, напомним, российский клуб проиграл португальцам на своём поле. Поэтому большинство специалистов сходилось на мнении, что в ответном матче шансы гостей – более чем призрачные. Однако, первый тайм закончился со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». Правда, российским болельщикам этот матч не довелось увидеть, хотя российский телеканал «матч ТВ» проанонсировал трансляцию. Но она сорвалась в самый последний момент.



И, может быть, это было даже к лучшему, поскольку интрига матча, по выражению championat.com, была настолько лихо закручена, что вполне могла стоить не одного сердечного удара.



Кстати, «Порту» после поражения от «быков» и вылета из турнира понесёт серьёзные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.



«Порту» недосчитается порядка 44 миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на A Bola. Эти деньги клуб мог заработать за успешные выступления в еврокубках, а также выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Кроме того, они могли претендовать на дополнительный бонус от УЕФА за стабильные выступления в еврокубках в течение предыдущих 10 лет.



Лига чемпионов.



3-й квалификационный раунд



Ответные матчи



«Порту» (Португалия) — «Краснодар» (Россия) — 2:3 (Зе Луиш, 57, Диас, 76 — Вилена, 3, Сулейманов, 13, 34). Первый матч — 1:0.



ЛАСК (Австрия) — «Базель» (Швейцария) — 3:1 (Ранфтль, 59, Гойгингер, 89, Рагуж, 90+4 — Адеми, 80). Первый матч — 2:1.



«Русенборг» (Норвегия) — «Марибор» (Словения0 — 3:1 (Сёдерлунд, 53, Конрадсен, 61, 81 — Пожег, 45+1). Первый матч — 3:1.



«Карабах» (Азербайджан) — АПОЭЛ ( Кипр) — 0:2 (Де Винсенти, 34 - с пен., Матич, 68). Первый матч — 2:1.



«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:4 (Адеми, 16, Петкович, 47, Дани Ольмо, 55, Гояк, 79). Первый матч — 1:1.



«Олимпиакос» (Греция) — «Истанбул Башакшехир» — 2:0 (Рубен Семеду, 55, Вальбуэна, 78 - с пен.). Первый матч — 1:0.



«Аякс» (Нидерланды) — ПАОК (Греция) — 3:2 (Тадич, 43 - с пен., 85 - с пен., Тальяфико, 79 — Бисесвар, 23, 90+3). Первый матч — 2:2.



«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:3 (Буяльский, 5, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3, «Брюгге», в свои ворота — Дели, 38, Формер, 88, Оленда, 90+5). Первый матч — 0:1.



«Селтик» (Шотландия) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 3:4 (Форрест, 51, Эдуар, 61, Кристи, 76 — Деак, 27, Омрани, 74 - с пен., 80. Тучудян, 90+7). Первый матч — 1:1.



«Копенгаген» (Дания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1, по пенальти — 6:7. (Ндой, 44 — Боаки, 17). Первый матч — 1:1.



В раунде плей-офф сыграют:



«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия),



«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия),



ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия),



АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Нидерланды),



«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия),



«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия). «Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту», - так объяснил ситуацию «Матч ТВ».И, может быть, это было даже к лучшему, поскольку интрига матча, по выражению championat.com, была настолько лихо закручена, что вполне могла стоить не одного сердечного удара.Кстати, «Порту» после поражения от «быков» и вылета из турнира понесёт серьёзные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.«Порту» недосчитается порядка 44 миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на A Bola. Эти деньги клуб мог заработать за успешные выступления в еврокубках, а также выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Кроме того, они могли претендовать на дополнительный бонус от УЕФА за стабильные выступления в еврокубках в течение предыдущих 10 лет.«Порту» (Португалия) — «Краснодар» (Россия) — 2:3 (Зе Луиш, 57, Диас, 76 — Вилена, 3, Сулейманов, 13, 34). Первый матч — 1:0.ЛАСК (Австрия) — «Базель» (Швейцария) — 3:1 (Ранфтль, 59, Гойгингер, 89, Рагуж, 90+4 — Адеми, 80). Первый матч — 2:1.«Русенборг» (Норвегия) — «Марибор» (Словения0 — 3:1 (Сёдерлунд, 53, Конрадсен, 61, 81 — Пожег, 45+1). Первый матч — 3:1.«Карабах» (Азербайджан) — АПОЭЛ ( Кипр) — 0:2 (Де Винсенти, 34 - с пен., Матич, 68). Первый матч — 2:1.«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:4 (Адеми, 16, Петкович, 47, Дани Ольмо, 55, Гояк, 79). Первый матч — 1:1.«Олимпиакос» (Греция) — «Истанбул Башакшехир» — 2:0 (Рубен Семеду, 55, Вальбуэна, 78 - с пен.). Первый матч — 1:0.«Аякс» (Нидерланды) — ПАОК (Греция) — 3:2 (Тадич, 43 - с пен., 85 - с пен., Тальяфико, 79 — Бисесвар, 23, 90+3). Первый матч — 2:2.«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:3 (Буяльский, 5, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3, «Брюгге», в свои ворота — Дели, 38, Формер, 88, Оленда, 90+5). Первый матч — 0:1.«Селтик» (Шотландия) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 3:4 (Форрест, 51, Эдуар, 61, Кристи, 76 — Деак, 27, Омрани, 74 - с пен., 80. Тучудян, 90+7). Первый матч — 1:1.«Копенгаген» (Дания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1, по пенальти — 6:7. (Ндой, 44 — Боаки, 17). Первый матч — 1:1.«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия),«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия),ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия),АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Нидерланды),«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия),«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, результаты матчей — статья прочитана 109 раз Комментарии