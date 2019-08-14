В Лондоне предложили выдавать жителям Гонконга британские паспорта для защиты от Китая 🔊 Воспроизвести



Руководитель внешнеполитического комитета палаты общин Великобритании Том Тугендхат заявил, что Соединенное Королевство должно предоставить жителям Гонконга британское гражданство для защиты от Пекина.



«Великобритания имела обязательства перед жителями Гонконга до 1997 года. (…) Сейчас, когда в Гонконге наблюдается напряженность, Великобритания может заверить граждан Гонконга в том, что их права признаны Лондоном, и они ценятся», – заявил Тугендхат, предложив предоставить жителям китайской автономии британское гражданство.



При этом, по словам политика, такие меры не являются попыткой противостоять Китаю, но могут быть приняты для поддержки жителей Гонконга, пишет



Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Во вторник полиция Гонконга провела штурм аэропорта, в котором засели демонстранты. После этого большинство демонстрантов покинули аэропорт Гонконга.



Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов. Руководитель внешнеполитического комитета палаты общин Великобритании Том Тугендхат заявил, что Соединенное Королевство должно предоставить жителям Гонконга британское гражданство для защиты от Пекина.«Великобритания имела обязательства перед жителями Гонконга до 1997 года. (…) Сейчас, когда в Гонконге наблюдается напряженность, Великобритания может заверить граждан Гонконга в том, что их права признаны Лондоном, и они ценятся», – заявил Тугендхат, предложив предоставить жителям китайской автономии британское гражданство.При этом, по словам политика, такие меры не являются попыткой противостоять Китаю, но могут быть приняты для поддержки жителей Гонконга, пишет ВЗГЛЯД со ссылкой на The Guardian.Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Во вторник полиция Гонконга провела штурм аэропорта, в котором засели демонстранты. После этого большинство демонстрантов покинули аэропорт Гонконга.Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов. vz.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Британия, Гонконг — статья прочитана 147 раз Комментарии