Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas за первые семь месяцев года достиг 99,8 млн евро, что на 1% больше, чем в январе-июле прошлого года.



Только в июле оборот компании составил 16,6 млн евро. Это на 13% меньше, чем в июле прошлого года, сообщила Novaturas через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В прошлом месяце компания обслужила 31,8 тыс. клиентов - на 12% меньше, чем в прошлом июле. В январе-июле этого года было обслужено 168,8 тыс. клиентов, т.е. на 1% меньше, чем за тот же период в 2018 году.



Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.



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В первом полугодии объёмы строительных работ в Литве составили 1,4 млрд евро, т.е. на 12,4% больше (с учётом сезонных колебаний и количества рабочих дней), чем в январе-июне 2018 года. Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas за первые семь месяцев года достиг 99,8 млн евро, что на 1% больше, чем в январе-июле прошлого года.Только в июле оборот компании составил 16,6 млн евро. Это на 13% меньше, чем в июле прошлого года, сообщила Novaturas через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.В прошлом месяце компания обслужила 31,8 тыс. клиентов - на 12% меньше, чем в прошлом июле. В январе-июле этого года было обслужено 168,8 тыс. клиентов, т.е. на 1% меньше, чем за тот же период в 2018 году.Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.* * *В первом полугодии объёмы строительных работ в Литве составили 1,4 млрд евро, т.е. на 12,4% больше (с учётом сезонных колебаний и количества рабочих дней), чем в январе-июне 2018 года. Объём строительных работ за рубежом увеличился на 11% до 158,5 млн евро, сообщил Департамент статистики Литвы.



Во втором квартале, по сравнению с первым кварталом, их объёмы выросли на 2,4% до 874,1 млн евро, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 8,9%.



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В Литве во втором квартале было выдано 1938 разрешений на строительство - на 16,3% больше, чем за такой же период в прошлом году.



Было выдано 1696 разрешений на строительство жилых домов (на 16,6% больше), на строительство индивидуальных домов - 98,6% всех разрешений, сообщает Департамент статистики.



Кроме того, было выдано 242 разрешения на сооружение новых нежилых зданий - на 14,2% больше, чем год назад. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии