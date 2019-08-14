Р.Карбаускис о Р.Масюлисе: не было другого министра с таким количеством проблем в отрасли 🔊 Воспроизвести Рамунас Карбаускис и Саулюс Сквернялис



Лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис говорит, что министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис был заменён, поскольку у него было больше всего проблем в своей области.



"Это был министр, у которого было больше всего проблем в сфере его управления. (...) Не было никакого другого министра, которого мы столько раз приглашали в Сейм для представления отчетов, для анализа ситуации", - сказал Карбаускис в среду.



В качестве примера он представил невыполнение планов асфальтирования гравийных дорог, решения об объединении государственных предприятий.



"Всегда говорят о непрозрачности, что всё будет более прозрачно, но люди едут не по прозрачности, люди едут по гравийным дорогам, и иногда по этим гравийным дорогам невозможно проехать", - отметил лидер СКЗЛ.



Президент Гитанас Науседа утвердил на прошлой неделе правительство, в котором сменились три министра. Правительство должно будет проверить доверие к нему в Сейме.



Парламентарий Ярослав Наркевич сменил министра транспорта и связи, а его коллега Рита Тамашунене заняла должность министра внутренних дел вместо Эймутиса Мисюнаса. Они оба являются членами Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. Член Сейма "социал-трудовик" Андрюс ​​Палёнис сменит Гедрюса Сурплиса на посту главы Министерства сельского хозяйства. Лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис говорит, что министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис был заменён, поскольку у него было больше всего проблем в своей области."Это был министр, у которого было больше всего проблем в сфере его управления. (...) Не было никакого другого министра, которого мы столько раз приглашали в Сейм для представления отчетов, для анализа ситуации", - сказал Карбаускис в среду.В качестве примера он представил невыполнение планов асфальтирования гравийных дорог, решения об объединении государственных предприятий."Всегда говорят о непрозрачности, что всё будет более прозрачно, но люди едут не по прозрачности, люди едут по гравийным дорогам, и иногда по этим гравийным дорогам невозможно проехать", - отметил лидер СКЗЛ.Президент Гитанас Науседа утвердил на прошлой неделе правительство, в котором сменились три министра. Правительство должно будет проверить доверие к нему в Сейме.Парламентарий Ярослав Наркевич сменил министра транспорта и связи, а его коллега Рита Тамашунене заняла должность министра внутренних дел вместо Эймутиса Мисюнаса. Они оба являются членами Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. Член Сейма "социал-трудовик" Андрюс ​​Палёнис сменит Гедрюса Сурплиса на посту главы Министерства сельского хозяйства. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: премьер, правительство, коалиция, Масюлис, формирование, Карбаускис, минтранс География: Литва — статья прочитана 77 раз Комментарии