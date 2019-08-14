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Р.Карбаускис о Р.Масюлисе: не было другого министра с таким количеством проблем в отрасли
Лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис говорит, что министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис был заменён, поскольку у него было больше всего проблем в своей области.
"Это был министр, у которого было больше всего проблем в сфере его управления. (...) Не было никакого другого министра, которого мы столько раз приглашали в Сейм для представления отчетов, для анализа ситуации", - сказал Карбаускис в среду.
В качестве примера он представил невыполнение планов асфальтирования гравийных дорог, решения об объединении государственных предприятий.
"Всегда говорят о непрозрачности, что всё будет более прозрачно, но люди едут не по прозрачности, люди едут по гравийным дорогам, и иногда по этим гравийным дорогам невозможно проехать", - отметил лидер СКЗЛ.
Президент Гитанас Науседа утвердил на прошлой неделе правительство, в котором сменились три министра. Правительство должно будет проверить доверие к нему в Сейме.
Парламентарий Ярослав Наркевич сменил министра транспорта и связи, а его коллега Рита Тамашунене заняла должность министра внутренних дел вместо Эймутиса Мисюнаса. Они оба являются членами Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. Член Сейма "социал-трудовик" Андрюс Палёнис сменит Гедрюса Сурплиса на посту главы Министерства сельского хозяйства.
Ключевые слова: премьер, правительство, коалиция, Масюлис, формирование, Карбаускис, минтранс
География: Литва
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