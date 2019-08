The New York Times США : американские чиновники подозревают, что 7 россиян погибли в результате взрыва новой ядерной ракеты 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Кряжев



«Нью-Йорк таймс» перечисляет аргументы в пользу того, что на севере РФ взорвался именно двигатель новой ракеты «Буревестник» — главного российского «сдерживателя» агрессии США. За неимением технической информации, газета придумывает психологическую причину молчания России и утверждает, что для Путина, который сейчас сталкивается с протестами, новое оружие — часть аргументов по восстановлению авторитета России на международной арене.



Cотрудники американской разведки спешат разобраться в обстоятельствах загадочного взрыва, в результате которого на прошлой неделе у северных берегов России был зафиксирован скачок радиации. По всей видимости, этот инцидент произошел во время испытаний новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которую Путин назвал центральным элементом попыток России получить преимущество в гонке вооружений с США. Cотрудники американской разведки спешат разобраться в обстоятельствах загадочного взрыва, в результате которого на прошлой неделе у северных берегов России был зафиксирован скачок радиации. По всей видимости, этот инцидент произошел во время испытаний новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которую Путин назвал центральным элементом попыток России получить преимущество в гонке вооружений с США.



Этот инцидент произошел в четверг, 8 августа, в море недалеко от морского испытательного полигона у села под названием Ненокса. После него местные чиновники сообщили о скачке уровня радиации в атмосфере.



Поздним вечером в воскресенье, 11 августа, представители исследовательского института, где работали пятеро ученых, погибших при взрыве, впервые подтвердили, что в ходе испытаний в Белом море произошел взрыв небольшого ядерного реактора и что власти уже начали расследование обстоятельств этого происшествия.



Вячеслав Соловьев, научный руководитель Российского федерального ядерного центра, сообщил в своем видео-интервью местной газете, что его институт занимается «созданием источников энергии с использованием радиоактивных материалов».



Однако чиновники американской разведки подозревают, что недалеко от Неноксы взорвался прототип ракеты, которую НАТО называет SSC-X-9 «Skyfall», — крылатой ракеты «Буревестник». Как заявлял Путин, эта ракета способна достичь любого уголка планеты благодаря установленному на ней ядерному реактору, который позволяет устранить привычные ограничения дальности, характерные для ракет с неядерными энергетическими установками.



По словам Путина, который продемонстрировал анимационное видео этой ракеты во время своего обращения к Федеральному Собранию в 2018 году, «Буревестник» является одним из представителей нового класса оружия, созданного, чтобы обходить американские системы противоракетной обороны.



В нескольких последних докладах Пентагона и правительства США перспектива создания Россией новых крылатых ракет с ядерными энергетическими установками была названа новой потенциальной угрозой. Эти ракеты запускаются в воздух, и они способны лететь по непредсказуемой траектории на относительно небольшой высоте.



Это делает их практически неуязвимыми перед теми системами противоракетной обороны, которые в настоящее время развернуты на Аляске и в Калифорнии и которые способны перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, летящие по относительно предсказуемой траектории.



Тем не менее, несмотря на всю шумиху, первые испытания новых российских крылатых ракет провалились, и это произошло еще до инцидента на прошлой неделе. Кроме того, за последние четыре дня по мере роста числа подтвержденных жертв версия России касательно того, что именно произошло недалеко от одного из крупнейших ракетных полигонов в стране, изменилась.



Чиновники американской разведки задаются вопросом о том, мог ли этот загадочный взрыв уничтожить грандиозную мечту Путина об обновлении ракетного арсенала, или же это была всего лишь досадная неудача в попытках Москвы создать новый класс стратегического и подводного оружия, которое США не смогут перехватить.



Многие иностранные эксперты по оружию долгое время считали эти усилия по большей части фантазиями, поскольку Россия использует технологии, которые американцы испытали в 1950-х и 1960-х годах и от которых они в результате отказались. Если это так, то это ставит под сомнение целесообразность решения администрации Трампа выделить средства на расширение американского ядерного арсенала, призванного стать противовесом российскому арсеналу, — хотя США также ссылаются на реализацию подобной программы в Китае.



Этот инцидент произошел в критический момент в возобновившемся ядерном соперничестве между США и Россией. В августе США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сославшись на множество нарушений со стороны России, и есть масса сомнений в том, что новый договор по СНВ — единственный договор, ограничивающий расширение ядерных сил, — будет продлен через два года, когда закончится срок его действия.



С точки зрения российских военных чиновников, одним из положительных моментов нового класса сверхзвукового и подводного ядерного оружия заключается в том, что ни один из действующих договоров его не запрещает, то есть русские могут спокойно проводить испытания и развертывать такое оружие.



Как сообщили российские информационные агентства, представители вооруженных сил России сначала сообщили о пожаре, который возник в результате взрыва жидкостного реактивного двигателя на полигоне, но добавили, что радиационный фон остался в норме.



Однако эта информация противоречила сообщениям властей города Северодвинска, который находится примерно в 40 километрах от места взрыва. Чиновник, занимающийся вопросами гражданской обороны, сообщил, что два прибора для изменения интенсивности радиации зафиксировали скачок. Позже российские СМИ сообщили о том, что уровень радиации вырос в 200 раз по сравнению с нормой.



Эти сообщения были быстро удалены с сайта города Северодвинска, однако они успели вызвать панику среди жителей города, поспешивших в аптеки за йодом, который защищает щитовидную железу от воздействия радиации.



«Такая информация должна быть открытой», чтобы оповестить тех, кого это может коснуться и кто хочет принять превентивные меры, сказал Александр Никитин, бывший офицер российского ВМФ, а ныне эксперт норвежской группы Bellona, специализирующейся на вопросах защиты окружающей среды: «Но в России все делается иначе». (Известно, что российские власти относятся к «Беллоне» с недоверием, сотрудник этой организации с паспортом РФ привлекался в России к ответственности за попытку узнать и разгласить государственную тайну — прим. ред.).



Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию



В субботу, 10 августа, российская компания «Росатом» сообщила о поломке в «изотопных источниках питания на жидкостной двигательной установке». Хотя формулировка довольно запутанная, это стало первым официальным признанием того, что этот инцидент был по своей природе связан с ядерными технологиями.



Изменения в версии российской стороны, а также сообщения американской разведки и снимки со спутников привлекли внимание и разведки США. В настоящее время агенты этой разведки пытаются разобраться, что случилось с небольшим ядерным реактором, о котором говорил Путин, рекламируя свое новое оружие, — дал ли он сбой, или же он взорвался.



Хотя масштабы этого происшествия намного меньше масштабов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в результате которой погибли тысячи людей, промедления в обнародовании информации, общественное замешательство, недоверие к словам чиновников, а также поспешные попытки запастись средствами защиты во многом напомнили реакцию людей на аварию на Чернобыльской АЭС.



Никто до сих пор не знает, насколько далеко зашла реализация планов Путина по созданию крылатых ракет «Буревестник».



В докладе Пентагона, посвященного противоракетной обороне говорится, что «российские власти заявляют, будто в распоряжении России есть новый класс ракет», способных развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и лететь «над атмосферой», что позволит им эффективно обходить американские системы противоракетной обороны. Однако в американском докладе нет никакой информации о том, насколько эти ракеты реально эффективны.



«Лично я убежден, что эти попытки разработать крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой — просто безумие, — сказал Анкит Панда (Ankit Panda), эксперт по ядерным технологиям в Федерации американских ученых. — Пока неясно, смог ли какой-то представитель российского оборонно-промышленного комплекса убедить руководство России в том, что это хорошая затея, но США уже попробовали сделать это, быстро обнаружили ограничения и риски, а потом отказались от этой затеи, имея веские основания».



Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры в Москве и военный аналитик, охарактеризовал эксперименты, которые проводятся в настоящее время, как «новаторскую» работу над новыми технологиями, которая сопряжена с определенными рисками.



«Когда проводятся испытания, случиться может что угодно», — сказал он в ходе телефонного интервью.



Однако для Путина, который сейчас сталкивается с протестами, новое оружие стало частью его аргументов. Посыл был такой, что, создавая новое оружие типа «Буревестника», он восстанавливает авторитет России на международной арене.



Когда Путин впервые заговорил о новом оружии в 2018 году, больше всего внимания привлек его подробный рассказ о подводном беспилотнике под названием «Посейдон», который может работать автономно и который, как опасались американские чиновники, способен нанести второй ядерный удар по Западному побережью после первоначального обмена ударами. Создавалось впечатление, что Путин хотел привлечь внимание к новому арсеналу России.



«С нами никто не хотел разговаривать, — пожаловался Путин в своем выступлении. — Послушайте сейчас».



Он и другие российские чиновники говорили о планах России по созданию «Посейдона», намекая на Машину Судного дня, спародированную в классическом фильме 1964 года «Доктор Стрейнджлав», которая способна нанести удар по Западному побережью даже в том случае, если Москва и российские командные центры уже будут уничтожены в результате ядерного удара. Хотя это был художественный фильм, он все же был основан на реально существовавшем плане советского правительства, что в свою очередь является свидетельством того, насколько давно советские и российские лидеры вынашивают эту мысль.



До момента создания подводного беспилотного аппарата «Посейдон» пройдет еще много лет. Однако самым многообещающим оружием, с точки зрения Путина, оказалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которая, по его словам, сможет преодолевать неограниченные расстояния, став ответом американскому оружию «глобального удара», способному достигать любого уголка планеты.



Немногим менее года назад Министерство обороны России опубликовало на сайте YouTube видео, в котором демонстрировался полет этой ракеты и которое оставляло впечатление, что ракета уже готова к применению.



Признание российской стороны, что инцидент со взрывом был напрямую связан с «изотопными источниками питания», прозвучало после целой серии анонимных заявлений, опубликованных ТАСС и другими российскими новостными сайтами, в которых, по всей видимости, смешались факты, слухи и даже дезинформация. Однако снимки со спутников отчасти помогают разобраться в ситуации.



8 августа компания Planet Labs опубликовала снимок, на котором было видно, что танкер «Серебрянка», который перевозит ядерное топливо и отходы, находился в море недалеко от испытательного полигона в Неноксе. Как написал в твиттере Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis) из Центра исследований в области нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина, его присутствие в том районе «может быть связано с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой».



Этот танкер, который может безопасно собирать ядерные отходы, был также замечен рядом с местом других испытаний «Буревестника». На других объектах, изученных экспертами команды Льюиса, по всей видимости, находилось испытательное оборудование, которое ранее упоминалось в российских сообщениях об испытаниях.



В воскресенье, 11 августа, Льюис сообщил, что, учитывая цепочку других предполагаемых неудач в ходе испытаний двигательной установки этих ракет, «мы считаем, что у русских возникли проблемы с реактором». Те кадры, которые показаны в российском видео, размещенном на сайте YouTube, «демонстрируют недостаточно, чтобы доказать, что он работает».



«Возможно, Путин заставит его заработать, — добавил Льюис. — Но, возможно, этого никогда не случится».



Качество оружия имеет большое значение в гонке ядерных вооружений, однако не меньше значения имеет и умение создать впечатление, что системы работают, даже если это не так. Во время холодной войны обе стороны распространяли пропаганду и откровенно ложную информацию о возможностях и размерах своих арсеналов. И обе стороны скрывали информацию о различного рода происшествиях.



США потеряли атомную бомбу у берегов Японии, и в течение многих лет отказывались признать это, всячески скрывая важную информацию.



И инцидент с ядерной энергетической установкой является далеко не первой неудачей во время испытаний, которую российская армия и ее советская предшественница пытались скрыть. Власти скрывали информацию о взрыве, произошедшем в 1960 году на космодроме «Байконур», в течение почти 30 лет. Тогда официальные источники сообщали о 78 погибших, но сейчас некоторые эксперты говорят о нескольких сотнях жертв.



Поскольку с тех пор прошло почти 60 лет, мы вряд ли узнаем правду.



Авторы: Дэвид Сангер (David Sanger), Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer) для The New York Times, США, перевод В четверг, 8 августа, американские чиновники не захотели выступить с публичными заявлениями относительно этого взрыва, который, вероятно, стал одним из самых опасных чрезвычайных происшествий в России, связанных с утечкой радиации. Вероятно, его можно поставить в ряд после Чернобыля, хотя нынешний взрыв гораздо менее масштабный по сравнению с той аварией на АЭС. К настоящему моменту известно, что в результате взрыва 8 августа погибли как минимум семь человек, включая ученых. Между тем медленная реакция властей РФ и попытки российского правительства все скрыть вызвали тревогу у жителей городов и поселков, расположенных недалеко от места взрыва, а также привлекли внимание аналитиков в Вашингтоне и Европе. Те считают, что этот взрыв может пролить свет на технологически слабые места новой программы вооружений России.Этот инцидент произошел в четверг, 8 августа, в море недалеко от морского испытательного полигона у села под названием Ненокса. После него местные чиновники сообщили о скачке уровня радиации в атмосфере.Поздним вечером в воскресенье, 11 августа, представители исследовательского института, где работали пятеро ученых, погибших при взрыве, впервые подтвердили, что в ходе испытаний в Белом море произошел взрыв небольшого ядерного реактора и что власти уже начали расследование обстоятельств этого происшествия.Вячеслав Соловьев, научный руководитель Российского федерального ядерного центра, сообщил в своем видео-интервью местной газете, что его институт занимается «созданием источников энергии с использованием радиоактивных материалов».Однако чиновники американской разведки подозревают, что недалеко от Неноксы взорвался прототип ракеты, которую НАТО называет SSC-X-9 «Skyfall», — крылатой ракеты «Буревестник». Как заявлял Путин, эта ракета способна достичь любого уголка планеты благодаря установленному на ней ядерному реактору, который позволяет устранить привычные ограничения дальности, характерные для ракет с неядерными энергетическими установками.По словам Путина, который продемонстрировал анимационное видео этой ракеты во время своего обращения к Федеральному Собранию в 2018 году, «Буревестник» является одним из представителей нового класса оружия, созданного, чтобы обходить американские системы противоракетной обороны.В нескольких последних докладах Пентагона и правительства США перспектива создания Россией новых крылатых ракет с ядерными энергетическими установками была названа новой потенциальной угрозой. Эти ракеты запускаются в воздух, и они способны лететь по непредсказуемой траектории на относительно небольшой высоте.Это делает их практически неуязвимыми перед теми системами противоракетной обороны, которые в настоящее время развернуты на Аляске и в Калифорнии и которые способны перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, летящие по относительно предсказуемой траектории.Тем не менее, несмотря на всю шумиху, первые испытания новых российских крылатых ракет провалились, и это произошло еще до инцидента на прошлой неделе. Кроме того, за последние четыре дня по мере роста числа подтвержденных жертв версия России касательно того, что именно произошло недалеко от одного из крупнейших ракетных полигонов в стране, изменилась.Чиновники американской разведки задаются вопросом о том, мог ли этот загадочный взрыв уничтожить грандиозную мечту Путина об обновлении ракетного арсенала, или же это была всего лишь досадная неудача в попытках Москвы создать новый класс стратегического и подводного оружия, которое США не смогут перехватить.Многие иностранные эксперты по оружию долгое время считали эти усилия по большей части фантазиями, поскольку Россия использует технологии, которые американцы испытали в 1950-х и 1960-х годах и от которых они в результате отказались. Если это так, то это ставит под сомнение целесообразность решения администрации Трампа выделить средства на расширение американского ядерного арсенала, призванного стать противовесом российскому арсеналу, — хотя США также ссылаются на реализацию подобной программы в Китае.Этот инцидент произошел в критический момент в возобновившемся ядерном соперничестве между США и Россией. В августе США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сославшись на множество нарушений со стороны России, и есть масса сомнений в том, что новый договор по СНВ — единственный договор, ограничивающий расширение ядерных сил, — будет продлен через два года, когда закончится срок его действия.С точки зрения российских военных чиновников, одним из положительных моментов нового класса сверхзвукового и подводного ядерного оружия заключается в том, что ни один из действующих договоров его не запрещает, то есть русские могут спокойно проводить испытания и развертывать такое оружие.Как сообщили российские информационные агентства, представители вооруженных сил России сначала сообщили о пожаре, который возник в результате взрыва жидкостного реактивного двигателя на полигоне, но добавили, что радиационный фон остался в норме.Однако эта информация противоречила сообщениям властей города Северодвинска, который находится примерно в 40 километрах от места взрыва. Чиновник, занимающийся вопросами гражданской обороны, сообщил, что два прибора для изменения интенсивности радиации зафиксировали скачок. Позже российские СМИ сообщили о том, что уровень радиации вырос в 200 раз по сравнению с нормой.Эти сообщения были быстро удалены с сайта города Северодвинска, однако они успели вызвать панику среди жителей города, поспешивших в аптеки за йодом, который защищает щитовидную железу от воздействия радиации.«Такая информация должна быть открытой», чтобы оповестить тех, кого это может коснуться и кто хочет принять превентивные меры, сказал Александр Никитин, бывший офицер российского ВМФ, а ныне эксперт норвежской группы Bellona, специализирующейся на вопросах защиты окружающей среды: «Но в России все делается иначе». (Известно, что российские власти относятся к «Беллоне» с недоверием, сотрудник этой организации с паспортом РФ привлекался в России к ответственности за попытку узнать и разгласить государственную тайну — прим. ред.).В субботу, 10 августа, российская компания «Росатом» сообщила о поломке в «изотопных источниках питания на жидкостной двигательной установке». Хотя формулировка довольно запутанная, это стало первым официальным признанием того, что этот инцидент был по своей природе связан с ядерными технологиями.Изменения в версии российской стороны, а также сообщения американской разведки и снимки со спутников привлекли внимание и разведки США. В настоящее время агенты этой разведки пытаются разобраться, что случилось с небольшим ядерным реактором, о котором говорил Путин, рекламируя свое новое оружие, — дал ли он сбой, или же он взорвался.Хотя масштабы этого происшествия намного меньше масштабов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в результате которой погибли тысячи людей, промедления в обнародовании информации, общественное замешательство, недоверие к словам чиновников, а также поспешные попытки запастись средствами защиты во многом напомнили реакцию людей на аварию на Чернобыльской АЭС.Никто до сих пор не знает, насколько далеко зашла реализация планов Путина по созданию крылатых ракет «Буревестник».В докладе Пентагона, посвященного противоракетной обороне говорится, что «российские власти заявляют, будто в распоряжении России есть новый класс ракет», способных развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и лететь «над атмосферой», что позволит им эффективно обходить американские системы противоракетной обороны. Однако в американском докладе нет никакой информации о том, насколько эти ракеты реально эффективны.«Лично я убежден, что эти попытки разработать крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой — просто безумие, — сказал Анкит Панда (Ankit Panda), эксперт по ядерным технологиям в Федерации американских ученых. — Пока неясно, смог ли какой-то представитель российского оборонно-промышленного комплекса убедить руководство России в том, что это хорошая затея, но США уже попробовали сделать это, быстро обнаружили ограничения и риски, а потом отказались от этой затеи, имея веские основания».Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры в Москве и военный аналитик, охарактеризовал эксперименты, которые проводятся в настоящее время, как «новаторскую» работу над новыми технологиями, которая сопряжена с определенными рисками.«Когда проводятся испытания, случиться может что угодно», — сказал он в ходе телефонного интервью.Однако для Путина, который сейчас сталкивается с протестами, новое оружие стало частью его аргументов. Посыл был такой, что, создавая новое оружие типа «Буревестника», он восстанавливает авторитет России на международной арене.Когда Путин впервые заговорил о новом оружии в 2018 году, больше всего внимания привлек его подробный рассказ о подводном беспилотнике под названием «Посейдон», который может работать автономно и который, как опасались американские чиновники, способен нанести второй ядерный удар по Западному побережью после первоначального обмена ударами. Создавалось впечатление, что Путин хотел привлечь внимание к новому арсеналу России.«С нами никто не хотел разговаривать, — пожаловался Путин в своем выступлении. — Послушайте сейчас».Он и другие российские чиновники говорили о планах России по созданию «Посейдона», намекая на Машину Судного дня, спародированную в классическом фильме 1964 года «Доктор Стрейнджлав», которая способна нанести удар по Западному побережью даже в том случае, если Москва и российские командные центры уже будут уничтожены в результате ядерного удара. Хотя это был художественный фильм, он все же был основан на реально существовавшем плане советского правительства, что в свою очередь является свидетельством того, насколько давно советские и российские лидеры вынашивают эту мысль.До момента создания подводного беспилотного аппарата «Посейдон» пройдет еще много лет. Однако самым многообещающим оружием, с точки зрения Путина, оказалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которая, по его словам, сможет преодолевать неограниченные расстояния, став ответом американскому оружию «глобального удара», способному достигать любого уголка планеты.Немногим менее года назад Министерство обороны России опубликовало на сайте YouTube видео, в котором демонстрировался полет этой ракеты и которое оставляло впечатление, что ракета уже готова к применению.Признание российской стороны, что инцидент со взрывом был напрямую связан с «изотопными источниками питания», прозвучало после целой серии анонимных заявлений, опубликованных ТАСС и другими российскими новостными сайтами, в которых, по всей видимости, смешались факты, слухи и даже дезинформация. Однако снимки со спутников отчасти помогают разобраться в ситуации.8 августа компания Planet Labs опубликовала снимок, на котором было видно, что танкер «Серебрянка», который перевозит ядерное топливо и отходы, находился в море недалеко от испытательного полигона в Неноксе. Как написал в твиттере Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis) из Центра исследований в области нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина, его присутствие в том районе «может быть связано с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой».Этот танкер, который может безопасно собирать ядерные отходы, был также замечен рядом с местом других испытаний «Буревестника». На других объектах, изученных экспертами команды Льюиса, по всей видимости, находилось испытательное оборудование, которое ранее упоминалось в российских сообщениях об испытаниях.В воскресенье, 11 августа, Льюис сообщил, что, учитывая цепочку других предполагаемых неудач в ходе испытаний двигательной установки этих ракет, «мы считаем, что у русских возникли проблемы с реактором». Те кадры, которые показаны в российском видео, размещенном на сайте YouTube, «демонстрируют недостаточно, чтобы доказать, что он работает».«Возможно, Путин заставит его заработать, — добавил Льюис. — Но, возможно, этого никогда не случится».Качество оружия имеет большое значение в гонке ядерных вооружений, однако не меньше значения имеет и умение создать впечатление, что системы работают, даже если это не так. Во время холодной войны обе стороны распространяли пропаганду и откровенно ложную информацию о возможностях и размерах своих арсеналов. И обе стороны скрывали информацию о различного рода происшествиях.США потеряли атомную бомбу у берегов Японии, и в течение многих лет отказывались признать это, всячески скрывая важную информацию.И инцидент с ядерной энергетической установкой является далеко не первой неудачей во время испытаний, которую российская армия и ее советская предшественница пытались скрыть. Власти скрывали информацию о взрыве, произошедшем в 1960 году на космодроме «Байконур», в течение почти 30 лет. Тогда официальные источники сообщали о 78 погибших, но сейчас некоторые эксперты говорят о нескольких сотнях жертв.Поскольку с тех пор прошло почти 60 лет, мы вряд ли узнаем правду.Авторы: Дэвид Сангер (David Sanger), Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer) для The New York Times, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: радиация, взрыв, погибшие, ракета География: Россия — статья прочитана 154 раза Комментарии