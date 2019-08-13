Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Доходы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), которые в этом году перевозили больше пассажиров, но меньше грузов, за семь минувших месяцев были на 2% больше, чем в прошлом году. Вместе с дочерним предприятием LG Cargo железные дороги, по предварительным оценкам, получили от операционной деятельности более 266 млн евро дохода (за такой же период 2008 г. - 261 млн евро).



"Вторая половина года обещает много проблем. Поскольку поток транзитных грузов уменьшился, мы почувствовали обострение конкуренции за грузы - это также отражается и в наших результатах", - сказал Мантас Бартушка, генеральный директор Литовских железных дорог.



По данным компании, немного раньше начавшийся зерновой сезон привёл к тому, что LG Cargo в июле перевезло на 47% больше зерна местного производства - 224 тыс. тонн. Доходы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), которые в этом году перевозили больше пассажиров, но меньше грузов, за семь минувших месяцев были на 2% больше, чем в прошлом году. Вместе с дочерним предприятием LG Cargo железные дороги, по предварительным оценкам, получили от операционной деятельности более 266 млн евро дохода (за такой же период 2008 г. - 261 млн евро)."Вторая половина года обещает много проблем. Поскольку поток транзитных грузов уменьшился, мы почувствовали обострение конкуренции за грузы - это также отражается и в наших результатах", - сказал Мантас Бартушка, генеральный директор Литовских железных дорог.По данным компании, немного раньше начавшийся зерновой сезон привёл к тому, что LG Cargo в июле перевезло на 47% больше зерна местного производства - 224 тыс. тонн. LG Cargo в этом году перевезло 31,7 млн ​​тонн грузов - на 0,9% меньше. По данным предприятия, это было вызвано сокращением транзита угля в Калининградскую область и временным сокращением импорта российской нефти и нефтепродуктов из-за её загрязнения через Клайпедский порт.



Однако потоки других грузов - удобрений и строительных материалов из Беларуси, а также транспортировка нефти и местных продуктов питания увеличились.



В январе-июле поездами по Литве было перевезено 3,3 млн пассажиров - на 14% больше, чем за такой же период прошлого года.



В прошлом году выручка группы Lietuvos gelezinkeliai выросла на 10,4% до 495,8 млн. евро, чистая прибыль - в 2 раза до 54,8 млн евро.



В прошлом году компания перевезла 56,8 млн. тонн груза - на 7,9% больше, чем в 2017-м, а количество пассажиров увеличилось на 11% до 5,169 млн.



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Оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе упала на 2% до средней цены 49,8 евро за мегаватт-час (МВтч).



Цены на электроэнергию упала в среднем на 6% во всех странах, кроме Финляндии, где цена выросла на 2%. В большинстве стран региона цена упала из-за увеличения выработки электроэнергии ветряными электростанциями, говорит оператор системы передачи Litgrid.



Средняя недельная цена в зонах оптовой торговли электроэнергией биржи Nord Pool упала на 6% и составляла 41,6 евро.



Как сообщает Litgrid, на падение цен в странах Балтии повлияло увеличение производства местными электростанциями и обеспечение возможностей импорта из соседних стран.



В Литве выработка электроэнергии на местном уровне увеличилась на одну десятую. Все типы электростанций генерировали больше электроэнергии: ветровые - на 29%, гидроэлектростанции - на 9%, а тепловые - на 4% больше.



73% потреблённой в Литве электроэнергии было импортировано.



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Эстонский стартап Make Commerce по запуску электронных платежей эстонского банка Inbank и группы Omniva начинает свою деятельность в Литве.



Компания в Литве сосредоточится на обслуживании малого и среднего электронного бизнеса, говорится в сообщении компании.



"Мы видели, что в Литве имеется практически только один крупный игрок на рынке, не считая банков, а мы, имея многолетний опыт работы, хорошо понимаем потребности электронного бизнеса, поэтому будем стремиться удовлетворить их здесь, в Литве", - указал в пресс-релизе руководитель предприятия в Литве Эугениюс Толейкис.



Планируется, что литовское подразделение будет работать через основанное в Эстонии предприятие. В ближайшем времени планируется начать набор персонала.



По состоянию на 2013 г. 56% акций действующей в Эстонии компании принадлежит группе Omniva, 20% - эстонскому банку Inbank.



Группа Omniva в Литве владеет 100% акций предприятия по доставке посылок Omniva, а эстонскому банку Inbank в Литве принадлежит предприятие Mokilizingas.



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В Литве суд временно приостановил объявленный электро- и газораспределительной компанией Energijos skirstymo operatorius (ESO) конкурс на покупку "умных" счетчиков электричества стоимостью примерно 150 млн евро и решений в сфере информационных технологий (ИТ).



Вильнюсский окружной суд (ВОС) принял решение по просьбе итальянской компании Terranova в минувшую пятницу, показывают данные Liteko.



"Суд решил, что если не применить временные меры защиты, то будет ущемлен общественный интерес, связанный с честной конкуренцией и надлежащим и эффективным использованием государственных средств", – сообщила BNS представитель суда Лина Немейкайте.



Как сообщает ESO, компания, название которой она не приводит, подала заявку не через центральную систему конкурсных закупок, а также по истечении сроков, однако она стремится доказать, что выполняла требования правовых актов и конкурса.



Компания планирует приобрести около 1,2 млн интеллектуальных счетчиков и всю необходимую для них инфраструктуру.



Ранее сообщалось, что стоимость всего проекта, в рамках которого намечается приобрести и оборудовать около 1,76 млн счетчиков, составляет порядка 219 млн евро, однако в июне ESO объявила, что на первом этапе намечается приобрести примерно на 0,5 млн счетчиков меньше, и инвестиции будут на 50-70 млн евро меньше.



Внедрение счетчиков планировалось начать в четвертом квартале 2020 года и завершить до конца 2023 года. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии