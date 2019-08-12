Ещё одна партия СПГ от Novatek в Клайпеде 🔊 Воспроизвести



В понедельник в Клайпеду прибыла новая небольшая партия сжиженного природного газа (СПГ) из российского порта Высоцкий. Это вторая партия российской газовой компании Novatek в августе.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и toiletelfinder.com, газовоз Coral Fungia в настоящее время стоит на причале у терминала судна-хранилища Independence.



В графике оператора терминала СПГ Klaipedos nafta указывается, что это 10 тыс. кубометров сжиженного природного газа. На прошлой неделе такое же количество газа было отправлено из Высоцкого, его также доставило судно Coral Fungia.



Согласно графику, в августе ожидается прибытие как минимум одного крупного газовоза (около 140 тыс. кубометров газа) и одного небольшого судна.



Терминал в этом году используется Йонавским производителем удобрений Achema, а также принадлежащей государственной компании Lietuvos energija предприятием Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компанией Imlitex группы по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings. В понедельник в Клайпеду прибыла новая небольшая партия сжиженного природного газа (СПГ) из российского порта Высоцкий. Это вторая партия российской газовой компании Novatek в августе.По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и toiletelfinder.com, газовоз Coral Fungia в настоящее время стоит на причале у терминала судна-хранилища Independence.В графике оператора терминала СПГ Klaipedos nafta указывается, что это 10 тыс. кубометров сжиженного природного газа. На прошлой неделе такое же количество газа было отправлено из Высоцкого, его также доставило судно Coral Fungia.Согласно графику, в августе ожидается прибытие как минимум одного крупного газовоза (около 140 тыс. кубометров газа) и одного небольшого судна.Терминал в этом году используется Йонавским производителем удобрений Achema, а также принадлежащей государственной компании Lietuvos energija предприятием Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компанией Imlitex группы по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотек География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии