Р. Карбаускис: кандидатура В. Синкявичюса в ЕК получит абсолютную поддержку в сейме 🔊 Воспроизвести Фото: ru.delfi.lt



Р. Карбаускис: кандидатура В. Синкявичюса в ЕК получит абсолютную поддержку в сейме



Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис прогнозирует, что в сейме Литвы кандидатура министра экономики и инноваций на пост члена Еврокомиссии, "агрария" Виргиниюса Синкявичюса получит "абсолютную поддержку".



Он сказал, что не сомневается в голосах коалиции, но по поводу оппозиции не может гарантировать.



"А у кого есть что-то против Синкявичюса? Если он подошел председателю Европейской Комиссии, и правительство одобрило... Если оппозиция не будет голосовать..., то будет минус 40 голосов. И что? Остальные будут "за". Если они (оппозиция – BNS) будут следовать логике, здравому уму, то в целом голосующих против не должно быть", – пояснил парламентарий. Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис прогнозирует, что в сейме Литвы кандидатура министра экономики и инноваций на пост члена Еврокомиссии, "агрария" Виргиниюса Синкявичюса получит "абсолютную поддержку".Он сказал, что не сомневается в голосах коалиции, но по поводу оппозиции не может гарантировать."А у кого есть что-то против Синкявичюса? Если он подошел председателю Европейской Комиссии, и правительство одобрило... Если оппозиция не будет голосовать..., то будет минус 40 голосов. И что? Остальные будут "за". Если они (оппозиция – BNS) будут следовать логике, здравому уму, то в целом голосующих против не должно быть", – пояснил парламентарий. Оппозиция оценивает положительно, но у нее есть вопросы



Представители оппозиционных фракций сейма в целом положительно оценивают кандидатуру В, Синкявичюса в Еврокомиссары, но единого мнения по поводу поддержки нет.



Староста фракции социал-демократов Юлюс Сабатаускас сказал BNS, что поддержка возглавляемой им фракции будет зависеть от презентации В. Синкявичюса и декларируемого видения, однако больше вопросов планируется задать премьеру Саулюсу Сквярнялису.



"Предубеждений по поводу В. Синкявичюса нет, но у нас больше вопросов к премьеру, почему не учтена просьба председателя Еврокомиссии выдвинуть двух кандидатов – как мужчину, так и женщину", – сказал Ю. Сабатаускас.



По словам лидера либералов Эугениюса Гянтвиласа, правление партии позитивно оценивает В. Синкявичюса в связи с его делами, однако во фракции "есть разные настроения".



"Я лично громко заявил, что поддержку кандидатуру, но знаю, есть коллеги из фракции, которые не поддержат", – сказал BNS Э. Гянтвилас.



Заместитель старосты фракции консерваторов Юргис Разма сказал BNS, что В. Синкявичюс – лучший возможный кандидат "аграриев".



"Очевидно, что они выбирали кандидата только из своих рядов. Если уж принимать это, как данность, то, пожалуй, не очень-то можно предложить кого-то лучше, чем нынешний кандидат", – сказал Ю. Разма.



У него, как и у фракции нет предубеждений в вопросе поддержки В. Синкявичюса, однако, его дела он оценивает положительно.



В среду президент Гитанас Науседа и правительство Литвы утвердили кандидатуру министра экономики Виргиниюса Синкявичюса в члены Европейской комиссии (ЕК).



28-летний В. Синкявичюс во вторник встретился в Брюсселе с новой главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.



Р. Карбаускис по поводу перехода портфеля министра к "Порядку и справедливости": договоримся



Р. Карбаускис не исключает, что Министерство экономики и инноваций, остающееся осенью без руководителя, могла бы перенять коалиционная партия "Порядок и справедливость" (ПС).



"Это одно из возможных решений, но это зависит и от президента, и, прежде всего, от премьера. Я считаю, что мы договоримся", – сказал лидер "аграриев".



Р. Карбаускис утверждает, что не обсуждал с руководством ПС возможных кандидатов.



Лидер ПС Ремигиюс Жемайтайтис согласен с тем, что когда В. Синкявичюс отправится работать в Брюссель, освободившийся портфель министра должен достаться ПС.



"Логически так должно быть. Поляки получили, социал-трудовики получили (посты министров – BNS), так должна быть сфера ответственности и для нас, думаю, что в сентябре и прояснится", – сказал Р. Жемайтайтис. BNS Категории: политика Ключевые слова: ЕС, Карбаускис, Синкявичюс — статья прочитана 55 раз Комментарии