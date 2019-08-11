Теория бедной относительности 🔊 Воспроизвести



Вопрос уровня бедности проживающего в Литве населения периодически появляется на авансцене, но, как правило, ненадолго. Поскольку вскоре его отодвигают в тень более актуальные для наших властей вопросы – борьба с олигархами-призраками (призраками - потому, что итоги такой борьбы призрачны), политическими коррупционерами (примерно с такими же результатами) и, наконец, непрекращающаяся борьба с великим восточным злом, с которым мы граничим только на западе.



На этот раз «бедный» вопрос встал потому, что новому президенту Литвы Гитанасу Науседе почему-то не нравится министр социальной защиты Линас Кукурайтис. Дабы не быть превратно понятыми, уточним, что не нравятся, надо полагать, результаты труда министра.



А тут ещё и статистики подкинули дровишек в огонь, заявив, что в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году находилось около 312 тысяч жителей. Их ежемесячные доходы были ниже 245 евро на одного человека, или 515 евро – на семью, состоящую из двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 14 лет. Вопрос уровня бедности проживающего в Литве населения периодически появляется на авансцене, но, как правило, ненадолго. Поскольку вскоре его отодвигают в тень более актуальные для наших властей вопросы – борьба с олигархами-призраками (призраками - потому, что итоги такой борьбы призрачны), политическими коррупционерами (примерно с такими же результатами) и, наконец, непрекращающаяся борьба с великим восточным злом, с которым мы граничим только на западе.На этот раз «бедный» вопрос встал потому, что новому президенту Литвы Гитанасу Науседе почему-то не нравится министр социальной защиты Линас Кукурайтис. Дабы не быть превратно понятыми, уточним, что не нравятся, надо полагать, результаты труда министра.А тут ещё и статистики подкинули дровишек в огонь, заявив, что в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году находилось около 312 тысяч жителей. Их ежемесячные доходы были ниже 245 евро на одного человека, или 515 евро – на семью, состоящую из двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 14 лет. Правда, при этом Департамент статистики попутно указал на то, что опальный ныне министр (или государство в целом?) слегка отодвинули эту черту: если в прошлом году в условиях абсолютной бедности находилось 11,1% населения, то годом ранее таких было на 2,7 процента больше (13,8%).



К слову сказать, многих такие цифры сильно удивили, поскольку не так уж и давно сообщалось о том, что за чертой бедности находится то ли каждый третий в стране, то ли каждый четвёртый.



Поэтому нужно уточнить, что бедность (вы замечаете, как автор корректно обходит слово «нищета»?) – это очень относительное понятие, хотя в её основе лежат весьма конкретные цифры. Просто, как выясняется теперь, есть просто бедность, а есть ещё и абсолютная бедность, и риск бедности.



Так, ниже уровня риска бедности в Литве, как сообщает BNS, в прошлом году находилось около 645 тысяч человек, которые составляли 22,9% всего населения страны (значит, всё-таки почти каждый четвёртый!). За год процент жителей, находившихся за чертой бедности, не изменился.



Что же касается уровня риска бедности, то в прошлом году он равнялся 345 евро на одного человека и 724 евро на семью, состоящую из двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 14 лет.



Для особо дотошных читателей «Обзора» процитируем разъяснение всё того же агентства BNS: «Черта абсолютной бедности и уровень риска бедности рассчитывается на основании одной и той же методики, однако отличается способ установления черты бедности и сумма. Чертой абсолютной бедности считается необходимая для удовлетворения минимальных потребностей сумма средств, которая рассчитывается на основании утверждённой Министерством социальной защиты и труда методики расчёта величины минимальных потребностей потребления».



Вам всё понятно? Может, пример с конкретными цифрами сделает ситуацию хотя бы чуть-чуть понятнее?



«В прошлом году установленный размер минимальных потребительских потребностей составлял 245 евро. По данным государственных аудиторов, в 2017 году на одного человека в среднем приходилось от 125 до 230 евро социальной помощи, а в 2018 году – от 130 до 270 евро, в зависимости от типа домашнего хозяйства», - поясняет всё то же агентство со ссылкой на статистиков.



Неудивительно, что при таком видовом многообразии бедности появляется широкое поле для её оценок.



Например, Гитанас Науседа на прошлой неделе встретился с нашим «социальным защитником» Линасом Кукурайтисом и высказал врио министра своё неодобрение масштабам социальной защиты в стране.



«Средств, выделенных на социальную защиту, мало, и здесь акцент, как изыскать возможности увеличения финансирования на социальные нужды, которое (в настоящее время) примерно наполовину меньше по сравнению со средним уровнем Евросоюза (ЕС)», – такими словами изложил позицию президента советник главы государства Симонас Крепшта.



Он призвал министра взять на себя роль лидера и обсуждать этот вопрос с другими министерствами и ведомствами, включая Министерство финансов. Временно исполняющий обязанности министра финансов Литвы Вилюс Шапока, к которому у Г.Науседы, кстати, претензий нет (по крайней мере, президент хотел бы видеть его и в новом кабинете минстров), заявил, что в последние годы на сокращение бедности было выделено много средств.



«В формировании бюджета важнее всего выделить приоритеты, соответствующие потребностям. Поэтому в последние годы на сокращение бедности были выделены действительно очень значительные суммы», – сказал В.Шапока в интервью радиостанции LRT.



Мало того, министр также предупредил и о прогнозируемом замедлении роста мировой и литовской экономики.



«Мы должны вести себя очень осмотрительно, чтобы быть готовыми, и мы должны предпринять решительные меры и реализовать необходимые реформы в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты», – сказал В.Шапока, не став разъяснять, как же мы будем решительно реформировать систему социальной защиты, и не затягивая пояса, и не раскрывая государственный кошелёк шире.



Получается, что президент уверен, что кошелёк этот открыт недостаточно широко для удовлетворения нужд «социалки», а министр, очевидно, думает, что он открыт даже слишком широко. И в очередной раз встаёт вопрос: почему финансирование обороны привязано к конкретному процентному критерию, а такие важные сферы, как социальная защита, здравоохранение и образование, нет? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 128 раз Комментарии