Киев придумал, как победить Россию: Белоруссия и Литва помогут, и проблема рассосется 🔊 Воспроизвести



Украинские власти надеются избежать образования дефицита дизеля после введения спецпошлин на российские товары. Если обобщить, Киев придумал, как победить Россию: Белоруссия и Литва помогут, и проблема рассосется, сообщает



Украинские власти полагают, что придумали, как избежать дефицита дизеля после ввода специальных пошлин на российские товары. Спецпредставитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Киев способен заменить российские поставки дизельным топливом из стран ЕС и Белоруссии. Мол, на сотрудничество с Киевом уже согласен Мозырский нефтеперерабатывающий завод.



По словам спикера, белорусы готовы увеличить поставки на Украину со 180 тысяч до 250 тысяч тонн, рост составит 25 процентов. Кроме того, по словам Геруса подрастут поставки с нефтезаводов из Литвы и неких других стран ЕС.



Указанные ресурсы должны "с запасом компенсировать" то, что недопоставит Россия, добавил Герус, отметив, что это видно уже "по августу". А к октябрю, как дал понять спикер, проблема сама собой рассосется, поскольку сезонный спрос снизится - "потребление дизельного топлива в стране сократится", добавил спецпредставитель. Украинские власти надеются избежать образования дефицита дизеля после введения спецпошлин на российские товары. Если обобщить, Киев придумал, как победить Россию: Белоруссия и Литва помогут, и проблема рассосется, сообщает Tsargrad Украинские власти полагают, что придумали, как избежать дефицита дизеля после ввода специальных пошлин на российские товары. Спецпредставитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Киев способен заменить российские поставки дизельным топливом из стран ЕС и Белоруссии. Мол, на сотрудничество с Киевом уже согласен Мозырский нефтеперерабатывающий завод.По словам спикера, белорусы готовы увеличить поставки на Украину со 180 тысяч до 250 тысяч тонн, рост составит 25 процентов. Кроме того, по словам Геруса подрастут поставки с нефтезаводов из Литвы и неких других стран ЕС.Указанные ресурсы должны "с запасом компенсировать" то, что недопоставит Россия, добавил Герус, отметив, что это видно уже "по августу". А к октябрю, как дал понять спикер, проблема сама собой рассосется, поскольку сезонный спрос снизится - "потребление дизельного топлива в стране сократится", добавил спецпредставитель. Tsargrad.tv Категории: политика Ключевые слова: Литва, Россия, киев, дизель, Блоруссия — статья прочитана 119 раз Комментарии