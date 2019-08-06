Эстония отказалась признавать выданные в Донбассе российские паспорта 🔊 Воспроизвести Фото: inosmi.ru



Жителей Донецкой и Луганской областей Украины, получивших в упрощенном порядке российский паспорт, может ждать неприятный сюрприз при въезде в Эстонию, сообщает



МИД Эстонии после нескольких месяцев раздумий над тем, как отреагировать на инициативу президента РФ Владимира Путина по упрощению процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины, наконец-то определился с ответом.



В ведомстве приняли решение, что Эстония не будет признавать российское паспорта, выданные жителям этих областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец такого паспорта ранее уже не был гражданином России. Принятое 5 августа постановление вступает в силу с момента принятия, сообщает пресс-служба МИД. Жителей Донецкой и Луганской областей Украины, получивших в упрощенном порядке российский паспорт, может ждать неприятный сюрприз при въезде в Эстонию, сообщает ee.sputniknews.ru МИД Эстонии после нескольких месяцев раздумий над тем, как отреагировать на инициативу президента РФ Владимира Путина по упрощению процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины, наконец-то определился с ответом.В ведомстве приняли решение, что Эстония не будет признавать российское паспорта, выданные жителям этих областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец такого паспорта ранее уже не был гражданином России. Принятое 5 августа постановление вступает в силу с момента принятия, сообщает пресс-служба МИД. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, поясняя причины такого шага, заявил, что инициатива Путина по упрощению выдачи паспортов якобы противоречит минским соглашениям и направлена на то, чтобы "подорвать независимость Украины". По его словам, решение МИД Эстонии "выражает принципиальное осуждение таких попыток".



Рейнсалу также выразил уверенность, что и другие европейские страны в этом вопросе последуют примеру Эстонии и откажут признавать выданные на Донбассе российские паспорта. Впрочем, до сих пор реакция Евросоюза ограничивалась лишь выражением "глубокой озабоченности".



Ранее Эстония приняла аналогичное решение в отношении российских паспортов, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года, если только обладатель такого паспорта ранее уже не был гражданином РФ.



Шанс на лучшую жизнь



Как писал Sputnik Эстония, указ, согласно которому жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР имеют право ходатайствовать о гражданстве РФ в упрощенном порядке, президент России Владимир Путин подписал 24 апреля. Он объяснил свое решение гуманитарными причинами, отметив, что жители юго-востока Украины, которых Киев лишил элементарных прав, нуждаются в защите.



Официальный Киев отреагировал на этот шаг в крайне негативном ключе. Вскоре критикой инициативы Путина отличился и эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. В телефонном разговоре с украинским коллегой Павлом Климкиным он, в частности, заявил, что эта идея "вызывает сожаление и достойна осуждения".



Официальный Киев отреагировал на этот шаг в крайне негативном ключе. Вскоре критикой инициативы Путина отличился и эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. В телефонном разговоре с украинским коллегой Павлом Климкиным он, в частности, заявил, что эта идея "вызывает сожаление и достойна осуждения".



Президент России, в свою очередь, назвал такую реакцию странной. По его словам, упрощенную схему выдачи паспортов практикуют многие страны, в том числе граничащие с Украиной Венгрия, Польша и Румыния. При этом жители Донбасса находятся в гораздо более сложном положении, нежели проживающие на территории Украины поляки, румыны или венгры.



В июле по указу Путина упрощенный порядок выдачи российских паспортов был распространен на всех жителей Донецкой и Луганской областей.



Пятый год под обстрелом



С 2014 года в Донбассе продолжается вооруженный конфликт, приведший к многочисленным жертвам среди мирного населения.



Поводом к нему послужила начатая украинскими властями "антитеррористическая" операция против самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после случившегося в стране госпереворота.



По версии Киева, ополченцев поддерживает Москва. В России подобные обвинения оценивают как абсурдные и неприемлемые. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и не имеет отношения к событиям на юго-востоке страны.



Никаких "российских военных", о которых заявляет Киев, в Донбассе не зафиксировала в том числе мониторинговая миссия ОБСЕ. ee.sputniknews.ru Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Эстония, евросоюз, Украйан — статья прочитана 140 раз Комментарии