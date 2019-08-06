Немирные ничьи 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







После сверхрезультативного третьего тура участники российской футбольной Премьер-лиги впервые в этом сезоне сыграли уже и с нулевыми ничьими. Но эпитет «мирные» им совсем не подходит.



Продолжает испытывать терпение своих болельщиков московский «Спартак», который никак не нащупает свою игру. Правда, в поединке с «Динамо», оставшись вдесятером уже на 35-й минуте, спартаковцы стали играть гораздо интереснее, чем до этого в полном составе. Тем самым красно-белые вновь увеличили кредит доверия у своих фанатов.



Четвёртый тур примечателен также тем, что лидер первенства – питерский «Зенит» - впервые в этом сезоне слегка оступился и потерял два очка. Продолжает испытывать терпение своих болельщиков московский «Спартак», который никак не нащупает свою игру. Правда, в поединке с «Динамо», оставшись вдесятером уже на 35-й минуте, спартаковцы стали играть гораздо интереснее, чем до этого в полном составе. Тем самым красно-белые вновь увеличили кредит доверия у своих фанатов.Четвёртый тур примечателен также тем, что лидер первенства – питерский «Зенит» - впервые в этом сезоне слегка оступился и потерял два очка. Чемпионат России по футболу.



4-й тур



«Урал» (Екатеринбург) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 2:2 (голы: Панюков, 14, Ильин, 81 - Шомуродов, 67, Сигурдарсон, 85).



«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва) - 1:2 (Соболев, 88 - Смолов, 15, Крыховяк, 90+4).



«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) - 0:0. Удаление: Понсе, 35 – «Спартак».



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Краснодар» - 1:1 (Дзюба, 90+1 - Дуглас Сантос, 80, «Зенит» - в свои ворота).



«Тамбов» - «Арсенал» (Тула) - 0:1 (Луценко, 13).



«Рубин» (Казань) - ЦСКА (Москва) - 0:1 (Чалов, 41).



«Сочи» - «Уфа» - 0:0.



«Ахмат» (Грозный) – «Оренбург» - 2:1 (Харин, 49, Роши, 70 - Деспотович, 64).



Бомбардиры: 1. А.Соболев («Крылья Советов») – 4 гола, 2-3. Э.Шомуродов («Ростов»), А.Дзюба («Зенит») – по 3.



Положение команд: 1. «Зенит» - 10 очков (разница мячей: 7-2), 2. ЦСКА - 6 (4-3), 3. «Ростов» - 8 (9-7), 4. «Локомотив» - 7 (5-4), 5. «Рубин» - 7 (3-2), 6. «Краснодар» – 7 (7-4), 7. «Урал» - 7 (8-6), 8. «Арсенал» - 7 (7-6), 9. «Ахмат» - 6 (3-5), 10. «Динамо» - 5 (3-2), 11. «Спартак» - 5 (3-4), 12. «Уфа» - 4 (6-7), 13. «Крылья Советов» - 3 (6-7), 14. «Тамбов» - 3 (4-5), 15. «Сочи» - 1 (0-6), 16. «Оренбург» - 0 (3-8).



В 5-м туре, который состоится 10-12 августа, встречаются: «Оренбург» - «Тамбов», «Краснодар» - «Рубин», «Динамо» - «Зенит», «Арсенал» - «Уфа», «Локомотив» - «Урал», ЦСКА - «Сочи», «Ахмат» - «Спартак», «Ростов» - «Крылья Советов».



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 104 раза Комментарии