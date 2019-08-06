Литовская полиция начала расследование в связи с табличкой на памятнике В. Кудирке

Полиция начала административное делопроизводство в связи с табличкой, которая была повешена на памятник Винцасу Кудирке в Вильнюсе.
Как сказал BNS представитель вильнюсской полиции Томас Браженас, начато административное делопроизводство относительно нарушения общественного порядка.
"По поводу других (памятников – BNS) на данный момент данных и сообщений у нас нет", – сказал представитель полиции.
С памятников В. Кудирке и Пятрасу Цвирке в понедельник утром были сняты таблички, адресованные мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.
Литовская полиция сообщает, что на памятнике В. Кудирке в Вильнюсе около пяти часов утра была замечена табличка с надписью "Шимашюс, следующий - я?".
Сообщается, что вскоре сотрудники полиции сняли табличку с памятника, который находится напротив здания правительства.
Еще одна адресованная мэру Р. Шимашюсу табличка в понедельник утром была замечена и на памятнике П. Цвирке – "Товарищ Шимашюс, я горжусь!".
Мэр Вильнюса ранее говорил, что будет добиваться демонтажа и памятника писателю П. Цвирке, однако против этого возражает Литовский союз писателей и художников, другие организации деятелей искусств.
Они призывают оценивать П. Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, а также не уничтожать слепо знаки советской эпохи, оставляя такие объекты для образовательных и просветительских целей.
Не спешить с решениями призывает и Министерство культуры во главе с писателем, литературоведом Миндаугасом Кветкаускасом.
В конце июля по инициативе Р. Шимашюса со стены Библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска Йонасу Норейке - генералу Ветре, на прошлой неделе муниципальный совет Вильнюса переименовал и аллею, носившую имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы, в Аллею триколора.
Оба решения приветствовала Еврейская община Литвы, однако представители националистических организаций в среду проведут возле памятника Королю Миндаугасу акцию протеста.
Мэр Вильнюса ранее говорил, что будет добиваться демонтажа и памятника писателю П. Цвирке, однако против этого возражает Литовский союз писателей и художников, другие организации деятелей искусств.
Они призывают оценивать П. Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, а также не уничтожать слепо знаки советской эпохи, оставляя такие объекты для образовательных и просветительских целей.
Не спешить с решениями призывает и Министерство культуры во главе с писателем, литературоведом Миндаугасом Кветкаускасом.
В конце июля по инициативе Р. Шимашюса со стены Библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска Йонасу Норейке - генералу Ветре, на прошлой неделе муниципальный совет Вильнюса переименовал и аллею, носившую имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы, в Аллею триколора.
Оба решения приветствовала Еврейская община Литвы, однако представители националистических организаций в среду проведут возле памятника Королю Миндаугасу акцию протеста.