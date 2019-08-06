Литовская полиция начала расследование в связи с табличкой на памятнике В. Кудирке 🔊 Воспроизвести Фото: apollo.lv



Полиция начала административное делопроизводство в связи с табличкой, которая была повешена на памятник Винцасу Кудирке в Вильнюсе.



Как сказал BNS представитель вильнюсской полиции Томас Браженас, начато административное делопроизводство относительно нарушения общественного порядка.



"По поводу других (памятников – BNS) на данный момент данных и сообщений у нас нет", – сказал представитель полиции.



С памятников В. Кудирке и Пятрасу Цвирке в понедельник утром были сняты таблички, адресованные мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.



Литовская полиция сообщает, что на памятнике В. Кудирке в Вильнюсе около пяти часов утра была замечена табличка с надписью "Шимашюс, следующий - я?".



Сообщается, что вскоре сотрудники полиции сняли табличку с памятника, который находится напротив здания правительства. Полиция начала административное делопроизводство в связи с табличкой, которая была повешена на памятник Винцасу Кудирке в Вильнюсе.Как сказал BNS представитель вильнюсской полиции Томас Браженас, начато административное делопроизводство относительно нарушения общественного порядка."По поводу других (памятников – BNS) на данный момент данных и сообщений у нас нет", – сказал представитель полиции.С памятников В. Кудирке и Пятрасу Цвирке в понедельник утром были сняты таблички, адресованные мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.Литовская полиция сообщает, что на памятнике В. Кудирке в Вильнюсе около пяти часов утра была замечена табличка с надписью "Шимашюс, следующий - я?".Сообщается, что вскоре сотрудники полиции сняли табличку с памятника, который находится напротив здания правительства. Еще одна адресованная мэру Р. Шимашюсу табличка в понедельник утром была замечена и на памятнике П. Цвирке – "Товарищ Шимашюс, я горжусь!".



Мэр Вильнюса ранее говорил, что будет добиваться демонтажа и памятника писателю П. Цвирке, однако против этого возражает Литовский союз писателей и художников, другие организации деятелей искусств.



Они призывают оценивать П. Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, а также не уничтожать слепо знаки советской эпохи, оставляя такие объекты для образовательных и просветительских целей.



Не спешить с решениями призывает и Министерство культуры во главе с писателем, литературоведом Миндаугасом Кветкаускасом.



В конце июля по инициативе Р. Шимашюса со стены Библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска Йонасу Норейке - генералу Ветре, на прошлой неделе муниципальный совет Вильнюса переименовал и аллею, носившую имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы, в Аллею триколора.



Оба решения приветствовала Еврейская община Литвы, однако представители националистических организаций в среду проведут возле памятника Королю Миндаугасу акцию протеста. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: полиция, Шимашюс, Цвирка, Кудирка — статья прочитана 159 раз Комментарии