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Литовская полиция начала расследование в связи с табличкой на памятнике В. Кудирке

Фото: apollo.lv


Полиция начала административное делопроизводство в связи с табличкой, которая была повешена на памятник Винцасу Кудирке в Вильнюсе.

Как сказал BNS представитель вильнюсской полиции Томас Браженас, начато административное делопроизводство относительно нарушения общественного порядка.

"По поводу других (памятников – BNS) на данный момент данных и сообщений у нас нет", – сказал представитель полиции.

С памятников В. Кудирке и Пятрасу Цвирке в понедельник утром были сняты таблички, адресованные мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.

Литовская полиция сообщает, что на памятнике В. Кудирке в Вильнюсе около пяти часов утра была замечена табличка с надписью "Шимашюс, следующий - я?".

Сообщается, что вскоре сотрудники полиции сняли табличку с памятника, который находится напротив здания правительства.
Еще одна адресованная мэру Р. Шимашюсу табличка в понедельник утром была замечена и на памятнике П. Цвирке – "Товарищ Шимашюс, я горжусь!".

Мэр Вильнюса ранее говорил, что будет добиваться демонтажа и памятника писателю П. Цвирке, однако против этого возражает Литовский союз писателей и художников, другие организации деятелей искусств.

Они призывают оценивать П. Цвирку не только как советского деятеля, но и как талантливого писателя, а также не уничтожать слепо знаки советской эпохи, оставляя такие объекты для образовательных и просветительских целей.

Не спешить с решениями призывает и Министерство культуры во главе с писателем, литературоведом Миндаугасом Кветкаускасом.

В конце июля по инициативе Р. Шимашюса со стены Библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска Йонасу Норейке - генералу Ветре, на прошлой неделе муниципальный совет Вильнюса переименовал и аллею, носившую имя дипломата и офицера Казиса Шкирпы, в Аллею триколора.

Оба решения приветствовала Еврейская община Литвы, однако представители националистических организаций в среду проведут возле памятника Королю Миндаугасу акцию протеста.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: полиция, Шимашюс, Цвирка, Кудирка
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добавлена сегодня, 6 августа, 08:00

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