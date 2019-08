Экономика Литвы: цифры и факты

Государственная группа энергетических предприятий Lietuvos energija за первое полугодие нынешнего года получила 763,6 млн евро консолидированной выручки, на 22% больше, чем за такой же период прошлого года, когда она составила 626 млн евро, сообщила компания предварительные финансовые результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Откорректированная прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) за январь-июнь 2019 года составила 135,7 млн евро – на 9,8% больше, чем за такой же период 2018 года (123,6 млн евро).



Указано, что рост этого показателя обусловлен улучшением результата деятельности по распределению электроэнергии и газа, а также увеличением объемов инвестиций в обновление распределительных сетей, а также увеличением портфеля ветроустановок группы Lietuvos energija.

Выручка группы в июне этого года составила 108,6 млн евро и она на 18,3% больше полученной в июне 2018 выручки (91,8 млн евро).



100% акций Lietuvos energija принадлежит государству.



* * *



Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы розничной торговли одеждой Apranga в январе - июле этого года вырос на 7,3% до 129 млн евро (с НДС).



Розничный оборот группы Apranga только в июле составил 20,3 млн евро – на 7,1% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщило предприятие через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Оборот сети группы Apranga в январе-июле по сравнению с таким же периодом 2018 года увеличился в Литве на 9%, в Латвии – на 7,8%, в Эстонии – на 1,3%.



Сейчас группе в Балтийских странах принадлежит сеть из 187 магазинов (111 из них находятся в Литве, 47 – в Латвии и 29 – в Эстонии), общая площадь которых составляет 88,5 тыс. кв. метров. По сравнению с таким же периодом прошлого года площадь магазинов возросла на 5,1%.



Акции компании котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.



* * *



Английское предприятие по анализу данных Beyond Analysis открывает офис в Вильнюсе и планирует нанять до 25 работников.



Один из учредителей предприятия Уильям Бересфорд говорит, что они выбрали Литву из-за ее географического положения, талантливых людей и культуры предпринимательства, сообщило агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.



"Для нас были важны несколько аспектов: доступность подходящих талантов, географическая локация, сильная культура предпринимательства и владение разными языками. Литва полностью соответствовала всем этим требованиям", – сказал он для пресс-релиза.



В Литве Beyond Analysis намерено развивать услуги искусственного интеллекта. Компания будет искать аналитиков данных, специалистов по программированию.



Beyond Analysis предоставляет услуги мониторинга данных, предупреждающего моделирования, создания сайтов, управления проектами, создания и проведения в жизнь маркетинговой стратегии. В число клиентов компании входят такие крупнейшие в мире бренды, как Kingfisher PLC, Virgin, Flight Center и Visa Inc., последняя является дольщиком Beyond Analysis.



Компанию основали в 2006 году Пол Александер и У. Бересфорд.



* * *



В Литве в этом году зарегистрировано 30,1 тыс. новых легковых автомобилей – на 44% больше, чем за такой же период прошлого года (20,9 тыс.), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.



Только в июле зарегистрировано 3912 новых легковых автомобилей – на 29% больше, чем в июле прошлого года (3044).



Реэкспорт по-прежнему остается важнейшим фактором роста рынка: 1324 зарегистрированных в июле новых автомобилей были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще по меньшей мере 37 будут сняты с регистрации в ближайшее время.



Личных автомобилей в июле было зарегистрировано на 29% больше (3566), легковых коммерческих автомобилей – на 25% больше (346).



В июле на рынке новых автомобилей первое место не уступила марка Fiat (1087 единиц), второе место сохранила за собой марка Toyota (444), на третьем осталась марка Volkswagen (420), на четвертое поднялась Skoda (294). Среди престижных марок снова лидировала BMW (61).



* * *



В прошлом году в Литве было произведено 3,22 тераватт-часа электроэнергии – на 16,7% меньше, чем в 2017 году (3,866 ТВт·ч), говорится в отчете, предоставленном Еврокомиссии (ЕК) Государственным советом по регулированию энергетики Литвы.



Совет утверждает, что сокращение объема электроэнергии, произведенной на местных электростанциях, в основном было обусловлено сокращением генерации как за счет не возобновляющихся, так и за счет возобновляемых энергоресурсов.



"В 2018 году 26,6% общего потребления электроэнергии было произведено на действующих в Литве электростанциях и это меньше, чем в 2017 году (30%)", – говорится в документе, опубликованном в четверг.



Как говорится в отчете совета, "по причине неконкурентоспособных местных мощностей производства электроэнергии" в 2018 году было импортирована основная часть электроэнергии. Импорт электроэнергии продолжал расти. Импортированный в 2018 году в Литву объем электроэнергии составляет 96,77% общей потребности страны (в 2017 году – 89,61%).



В прошлом году в Литву было импортировано 12,347 ТВт·ч, а экспорт составил – 2,804 ТВт·ч, потребление электроэнергии в стране достигало 12,107 ТВт·ч.