Экономика Литвы: цифры и факты дополнено 🔊 Воспроизвести



В июне безработица в Литве была ниже среднего показателя в Евросоюзе, сообщил Евростат.



За год уровень безработицы сократился на 0,5 пункта, а за месяц – на 0,1 пункта и составил 5,7%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.



В целом в ЕС за год он снизился на 0,5 пункта до 6,3%.



В начале июня в Литве без работы были 84 тыс. человек. Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет сократилась на 0,7 пункта до 10,1%, во всем ЕС этот показатель составил 14,1%.



В Латвии безработица за год снизилась на 1,1 пункта, а за месяц увеличилась до 6,5%. Эстония не предоставила новейшие данные статистической службе ЕС.



Ссылаясь на предварительные данные, Евростат сообщает, что во всем ЕС в июне без работы были 15,7 млн человек. В июне безработица в Литве была ниже среднего показателя в Евросоюзе, сообщил Евростат.За год уровень безработицы сократился на 0,5 пункта, а за месяц – на 0,1 пункта и составил 5,7%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.В целом в ЕС за год он снизился на 0,5 пункта до 6,3%.В начале июня в Литве без работы были 84 тыс. человек. Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет сократилась на 0,7 пункта до 10,1%, во всем ЕС этот показатель составил 14,1%.В Латвии безработица за год снизилась на 1,1 пункта, а за месяц увеличилась до 6,5%. Эстония не предоставила новейшие данные статистической службе ЕС.Ссылаясь на предварительные данные, Евростат сообщает, что во всем ЕС в июне без работы были 15,7 млн человек. * * *



Показатель экономических оценок в июле в Литве, по сравнению с июнем, снизился на 1 процентный пункт до 7%, сообщил Департамент статистики.



За месяц индекс доверия к строительному сектору сократился на 7 проц. пунктов, индекс потребительского доверия – 2 проц. пункта, индекс доверия к промышленности и торговле – 1 проц. пункт. Доверие к сектору услуг выросло на 1 проц. пункт.



В июле, по сравнению с июлем 2018 года, показатель экономических оценок снизился на 4 пункта.



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Контролируемый государством оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta за шесть месяцев этого года получил 51,244 млн евро выручки – на 2,8% меньше, чем в январе-июне прошлого года (52,739 млн евро).



Чистая прибыль компании за сопоставимый период сократилась на 75,1% до 2,542 млн евро (за тот же период прошлого года было получено 10,210 млн евро), сообщила Klaipedos nafta результаты за первое полугодие до аудита через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



За шесть месяцев прибыль Klaipedos nafta до уплаты налогов, процентов, амортизации и износа (EBITDA) выросла на 87,2% до 32,3 млн евро (за тот же период прошлого года она достигала 17,2 млн евро). Маржа EBITDA выросла на 30,2 проц. пунктов до 62,9% (была – 32,7%).



"В первом полугодии 2019 года хватало вызовов для KN (Klaipedos nafta – BNS), они зачастую обуславливались и обстоятельствами, не зависящими от компании напрямую. Невзирая на это, и нефтетерминал, и терминал СПГ в Клайпеде отличались высокой эффективностью деятельности", – говорится в сообщении компании.



В первом полугодии, по сравнению с тем же периодом прошлого года, перевалка нефтепродуктов компанией сократилась на 18,6% (в целом перевалено 2,9 млн тонн), а регазификация и перевалка СПГ выросли на 42,1% (в целом 6,4 млн мегаватт-часов).



"Наибольшее влияние на погрузки KN в первом полугодии, как и на большинство компаний других соседних стран, оказал инцидент на нефтепроводе "Дружба", в который попала загрязненная нефть – это приостановило и деятельность наших основных клиентов. На погрузках KN также негативно повлияло и решение Orlen Lietuva направить больше продукции в соседние страны по железной дороге", – отмечается в сообщении Klaipedos nafta.



Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит концерну Achemos grupe.



Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке биржи.



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В первом полугодии этого года чистая консолидированная прибыль одного из крупнейших в Литве организаторов путешествий Novaturas составила 437 тыс. евро и была на 90,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года, когда она достигала 4,402 млн евро.



Выручка компании в этом году, по сравнению с первым полугодием 2018 года, выросла на 3,8% до 83,260 млн евро (была– 80,239 млн евро), сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в этом году составила 1,728 млн евро – на 70,6% меньше, чем в январе-июне прошлого года (5,875 млн евро).



Во втором квартале, по сравнению с тем же периодом 2018 года, консолидированная выручка Novaturas выросла на 0,1% до 54,454 млн евро, а чистая прибыль снизилась на 83,1% до 585 тыс. евро.



"После значительного роста объемов в 2018 году, в этом году все еще ощущается более низкий спрос к предложению, имеющемуся на рынке. Результаты как второго квартала, так и всего первого полугодия были значительно хуже, чем в прошлом году", – отметил в пресс-релизе финансовый директор Novaturas Томас Сташкунас.



В этом году Novaturas обслужил 137 тыс. клиентов – на 2% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Количество литовских пассажиров сократилось на 3%, латвийских – выросло на 9%, а эстонских – увеличилось на 8%. 52% всех пассажиров компания обслужила на литовском рынке.



47,4% акций Novaturas принадлежит компании Central European Tour Operator. Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.



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Литовская текстильная компания Omniteksas, которая в прошлом году в поиске швей открыла два филиала в Укмерге и Йонаве, в этом году отказывается от последнего. Компания также отказывается и от предприятия в Узбекистане, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



2018-ый год стал первым годом, когда Omniteksas понес убытки – 0,17 млн евро (в 2017 году было заработано 0,27 млн чистой прибыли). Продажи сократились на 17% до 11 млн евро.



По данным издания, в этом году каунасский производитель одежды планирует добиться оборот в 12,9 млн евро. На 2020-ый год поставлены еще более высокие цели – выручка должна достичь почти 15 млн евро.



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В прошлом году литовско-германская энергетическая компания Danpower Baltic получила 1,232 млн евро чистой консолидированной прибыли – в 2,8 раза меньше, чем в 2017 году (3,501 млн евро).



Выручка компании за год выросла на 13,8% до 32,089 млн евро, говорится в финансовом отчете 2018 года, предоставленном Danpower Baltic Реестровому центру.



Выручка одной лишь одноименной головной компании за год выросла в 4,6 раза до 12,887 млн евро, она заработала 376 тыс. евро чистой прибыли, тогда как в 2017 году фиксировались чистые убытки в 212 тыс. евро.



В прошлом году компания не платила дивиденды, а в 2017 году акционерам было выплачено почти 2,6 млн евро дивидендов.



По 50% ее акций принадлежат германской Danpower и компании Geco investicijos, владельцами которой являются собственники Kesko Senukai Аугистинас и Артурас Ракаускасы и их партнер Арвидас Жаболис.



В группу компании входят 6 котельных на биотопливе в Каунасе и Вильнюсе, а также когенерационная электростанция в Йонишкис.



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В среду на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл груз в объеме 145 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Aurora в среду утром прибыл из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод по производству сжиженного природного газа Equinor.



Оператор терминала СПГ - компания Klaipedos nafta подтвердила BNS, что в среду ожидался именно этот газовоз. В графике компании предусмотрено, что 1-2 августа будет доставлено 145 тыс. кубометров СПГ.



В этом газовом году терминал в Клайпеде используют три компании - Achema, Lietuvos energija AB, Lietuvos energijos tiekimas (LET) и Imlitex, входящая в группу по торговле сырьём Imlitex Holdings.



Achema, ни LET не комментируют, у кого и сколько газа покупают. Представители Imlitex сообщили BNS, что в будущем планируют продолжить закупки газа через терминал, а сейчас ведут переговоры с поставщиками.



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Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, вместе с китайской государственной Компанией развития и инвестиций в гражданскую авиацию провинции Хэнаня (HNCA) планирует инвестировать в учебный авиационный центр 53 млн евро.



Avia Solutions Group и HNCA подписали договор об учреждении совместного предприятия, сообщила группа.



"Подписание договора является еще одним последовательным шагом в обеспечении стратегической цели – обладать 50 тренажерами реальных полетов и к 2025 году стать лидирующим, независимым поставщиком всего спектра услуг обучения авиации", – отметил в пресс-релизе Г. Жемялис.



Во второй половине 2020 года BAA Training планирует открыть учебный центр для китайских авиалиний. Центр в экономической зоне терминала аэропорта Чжэнчжоу будет создаваться на основе франчайзинга, в нем будут действовать 6 тренажеров-симуляторов реального полета Boeing 737 и Airbus A320. В этом центре планируется подготавливать около 4 тыс. пилотов в год.



Производители Boeing и Airbus прогнозируют, что только в Китае количество самолетов в течение 20 лет удвоится и составит 18% мирового авиапарка.



BAA Training занимается обучением на 110 симуляторах реального полета, оборудованных более чем в 40 точках Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии.



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Электро- и газораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) за шесть месяцев этого года получила 263,2 млн евро выручки – на 14,8% меньше, чем за такой же период прошлого года (309 млн евро).



Если исключить влияние не осуществляемой более деятельности общественных поставок, то выручка компании за шесть месяцев 2019 года составила 258,5 млн евро. По сравнению с выручкой первого полугодия 2018 года она на 1,8% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила ESO предварительные финансовые результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Откорректированная прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в период для сравнения увеличилась на 13,2% до 95,3 млн евро.



Акции ESO котируются в Официальном списке биржи, 94,98% акций компании принадлежит Lietuvos energija.



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Контролируемая энергетическим холдингом Lietuvos energija компания Lietuvos energijos gamyba (LEG) за первое полугодие этого года получила 57 млн евро доходов от продаж – на 5% меньше, чем в январе-июне прошлого года (60 млн евро).



Откорректированная прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в период для сравнения увеличилась на 7,7% до 29,2 млн евро, сообщила LEG через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



На электростанции Lietuvos elektrine за шесть месяцев года выработано 9,6 гигаватт-часов электроэнергии – на 23,1% больше, чем за такой же период прошлого года (7,8 гигаватт-часа). На Круонисской гидроаккумуляционной электростанции выработано 168,6 гигаватт-часа электроэнергии или на 17,3% меньше (203,9 гигаватт-часа), на Каунасской гидроэлектростанции произведено 172,5 гигаватт-часа электроэнергии – на 25,7% меньше (232,2 гигаватт-часа).



"Из-за сокращения объемов выработки на Круонисской гидроаккумуляционной электростанции и Каунасской гидроэлектростанции в январе-июне 2019 года по сравнению с таким же периодом прошлого года фиксировались более низкие доходы компании от продаж", – говорится в сообщении компании.



Государственной группе энергетических предприятий Lietuvos energija принадлежит 96,75% акций LEG, которые котируются в Официальном списке биржи. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии