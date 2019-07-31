Загрузка... Клайпедский порт: сегодня и завтра 🔊 Воспроизвести



Руководство Клайпедского морского порта заявило, что хорошие показатели деятельности за полугодие позволяют надеяться на показатель погрузок, сходный с прошлогодним рекордным.



"У нас есть основания считать, что мы угадали со своим прогнозом. Если все будет хорошо, то мы немного увеличим годовой оборот, по сравнению с прогнозом", – заявил на пресс-конференции руководитель дирекции порта по вопросам маркетинга и общим делам Артурас Друнгилас.



В начале года он заявлял, что в этом году в Клайпеде планируется перевалить 46,3 млн тонн грузов. В прошлом году грузооборот порта составил 46,6 млн тонн – это был рекордный показатель за всю историю деятельности порта.



"Мы прогнозировали, что будет на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Мы видим, что на полтора миллиона больше за полугодие . (...) Видя, что происходит у соседей, не удивительно, что мы делали такие прогнозы", – сказал А. Друнгилас. Руководство Клайпедского морского порта заявило, что хорошие показатели деятельности за полугодие позволяют надеяться на показатель погрузок, сходный с прошлогодним рекордным."У нас есть основания считать, что мы угадали со своим прогнозом. Если все будет хорошо, то мы немного увеличим годовой оборот, по сравнению с прогнозом", – заявил на пресс-конференции руководитель дирекции порта по вопросам маркетинга и общим делам Артурас Друнгилас.В начале года он заявлял, что в этом году в Клайпеде планируется перевалить 46,3 млн тонн грузов. В прошлом году грузооборот порта составил 46,6 млн тонн – это был рекордный показатель за всю историю деятельности порта."Мы прогнозировали, что будет на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Мы видим, что на полтора миллиона больше за полугодие . (...) Видя, что происходит у соседей, не удивительно, что мы делали такие прогнозы", – сказал А. Друнгилас. В первом полугодии порт перевалил 23,7 млн тонн грузов – на 6,7% или на 1,5 млн тонн больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году выросли погрузки всех типов грузов, за исключением нефтепродуктов, грузооборот последних сократился на 4%.



По объему погрузок Клайпеда по-прежнему уверенно лидирует среди портов Балтийских стран. Погрузки в Рижском порту сократились на 8,3% до 16,2 млн тонн, в Венспилском – выросли на 15,4% до 11,5 млн тонн, а в Лиепайском – снизились на 5,5% до 3,7 млн тонн. Объемы погрузок в Таллинском объединенном порту почти не изменились и составили 10 млн тонн.



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В первом полугодии этого года выручка Клайпедского морского порта составила 31,654 млн евро – на 4,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила дирекция порта.



"Наши доходы все росли и, по результату за полгода, являются рекордными (...). Основная причина – это рост доходов от портовых сборов", – завил во вторник на пресс-конференции финансово-экономический руководитель дирекции порта Мартинас Армонайтис.



За шесть месяцев этого года портовые сборы составили 27,9 млн евро – на 4,9% больше, чем за тот же период прошлого года (26,6 млн евро). Чистая прибыль компании в этом году составила 14,391 млн евро, в прошлом году – 14,398 млн евро.



"Чистая прибыль за первое полугодие не изменилась, осталась такой же. Основная причина этому, что по сравнению с прошлым годом работы по очистке порта были проведены именно в первом полугодии. В прошлом году больше работ было выполнено во втором полугодии. По этой причине затраты дирекции порта по очистке выросли на 1,7 млн евро", – пояснил М. Армонайтис.



В 2019-2022 годах в порту планируется инвестировать около 470 млн евро. За прошедшие шесть лет было инвестировано 215,2 млн евро.



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После того, как литовский президент Гитанас Науседа призвал не проталкивать силой проект глубоководного порта, руководитель дирекции Клайпедского порта по вопросам маркетинга и общим делам Артурас Друнгилас отметил, что внешний порт важен для сохранения эффективности морских ворот Литвы.



"Сегодня в порту земля использована в 5 раз интенсивней, чем она используется в портах соседних стран – в Рижском, Вентспилском, Таллинском. По сути, если посмотреть на стивидорную компанию Bega, то там уже нет места для строительства нового грузового терминала. Наш порт растет только за счет повышения эффективности, в территориальном смысле, поскольку размеры судов постоянно увеличиваются", – заявил на пресс-конференции во вторник А. Друнгилас.



В декабре прошлого года в порту побывало крупнейшее судно Mediterranean Shipping Company – MSC Ingy. По сообщению дирекции, судно изменило историю порта и стало крупнейшим судном, когда-либо заходившим в Клайпеду.



"Если мы не сможем принимать такие суда, введем ограничения для них в связи с судоходством в Клайпедском порту, то мы не сможем конкурировать с такими портами, как, например, развивающийся сейчас Гданьск. (...) Мы всегда говорили, что внешний порт является решением, если будет найден партнер, который вступит в частное партнерство с государством", – добавил он.



"Внешний порт будет решением третьего этапа, если будет партнер, и если оборот будет расти такими же темпами, какими он растет и сейчас, и в порту будет нехватка места", – сказал он.



В Клайпеде почти десять лет думают о расширении порта и строительстве внешнего глубоководного порта, которые могут стоить почти 800 млн евро. Политики обсуждают планы строительства внешнего порта к 2025 году. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: порт, контейнеры, грузы, причалы География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 148 раз Комментарии