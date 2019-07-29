Турнир возрождённый и развивающийся 🔊 Воспроизвести







Приморская Клайпеда в советские времена была богата шахматными событиями и известна в мире своими турнирами. После развала Союза эта часть спортивной деятельности города постепенно стала угасать вплоть до исключения шахмат городскими структурами из списка «уважаемых» видов спорта.



Но древнейшая и увлекательнейшая игра не погибла, не зачахла. На литовском берегу Балтики её сохранили энтузиасты. А благодаря усилиям президента клайпедского шахматного клуба «Bokštas» Виктораса Галущака шахматный фестиваль, приуроченный к Празднику моря, был возрождён.



Возрождённый турнир живёт и развивается, приобретая новые привлекательные направления.



Сейчас он стал популярным и ожидаемым международным событием, которое в этом году официально включено в программу яркого летнего праздника Клайпеды. Уже два года фестиваль посвящён памяти одного из известнейших шахматистов города мастера ФИДЕ, гроссмейстера по переписке клайпедчанина Бориса Румянцева (1936 - 2017), и опекается его семьёй. Но древнейшая и увлекательнейшая игра не погибла, не зачахла. На литовском берегу Балтики её сохранили энтузиасты. А благодаря усилиям президента клайпедского шахматного клуба «Bokštas» Виктораса Галущака шахматный фестиваль, приуроченный к Празднику моря, был возрождён.Возрождённый турнир живёт и развивается, приобретая новые привлекательные направления.Сейчас он стал популярным и ожидаемым международным событием, которое в этом году официально включено в программу яркого летнего праздника Клайпеды. Уже два года фестиваль посвящён памяти одного из известнейших шахматистов города мастера ФИДЕ, гроссмейстера по переписке клайпедчанина Бориса Румянцева (1936 - 2017), и опекается его семьёй.



Благодаря стараниям директора турнира Валентинаса Румянцеваса в этом году зарегистрированные на турнире участники могли бесплатно переправляться на пароме на косу в дни фестиваля с 22 по 28 июля. Это большое внимание к спортивному событию. О фестивале рассказало литовское телевидение, многие газеты, говорит о нём и «Обзор».











Главный судья XVI соревнований «Праздник моря – 2019» Донатас Вазнонис отметил: «Прекрасный международный фестиваль, в котором участвуют четыре шахматные федерации - Литвы, Латвии, России, Украины».



Фестиваль, проходивший в зале «Аула» Клайпедского университета, включил четыре турнира: «C» open с ELO до 1600 (30 мин.+30 с.), «B» open для всех желающих (90 мин на 40 ходов +30 мин. до окончания+30 с. на ход), блиц (3 мин.+ 2c.), рапид (6 мин.+ 5 c.).



Турнир «В»



Здесь первые три места «взяли» игроки Каунаса.



Победителем турнира «В» стал международный мастер, известный тренер Литвы Кястутис Каунас, второй – Айстис Бутвилас, третий – международный мастер Томас Лаурушас.



Награждали семь первых игроков: 4. Международный мастер из Латвии Олег Кривоносов, 5. Женский международный мастер Мария Шибаева, 6. Александр Зозуля (Киев), 7. Пиюс Стремавичюс.











Лучший игрок с рейтингом до 2000 ELO Александрас Сална (Вильнюс), до 18 лет – Эвелина Равлюшевич (Вильнюс), в номинации «60+» - Гинтаутас Петрайтис (Каунас), среди женщин – Ева Грикшайте (Таураге).



Стоит особо отметить награждение Марии Шибаевой почётным призом за достижения в шахматах от общественной организации «Русскоговорящая Клайпеда». Организация изготовила скульптуру Королевы (шахматной) специально для русской клайпедчанки, которая в шахматах достигла многого и достойно представляет город в Литве и на мировых турнирах.



Турнир «С»



Его с 5,5 очками завершили четыре игрока. По дополнительным коэффициентам всех опередил Станиславс Мелиховс из Лиепае. Клайпедчанин Ростислав Щекачов (он единственный играл во всех четырёх турнирах) стал вторым, его земляк Илья Ионин – третий призёр.











Почётное четвёртое место занял Матас Повилас (Шяуляй), который стал лучшим игроком с рейтингом до 1500 ELO. Каунасец Титас Босикис пятый – и он сильнейший среди игроков до 12 лет.



Рубен Хачатрян (Клайпеда) – лучший в номинации до 10 лет. В возрасте до 8 лет победил Матвей Пидлужный (Клайпеда), а Эгле Григшайте (Таураге) – сильнейшая среди женщин турнира «С». У Виктораса Астикаса из Вильнюса лучший результат среди игроков без рейтинга.



Блиц



В блице победил О.Кривоносов, вторым стал – Томас Лаурушас, третьим – Титас Стремавичюс, который на студенческие каникулы приехал из Далласа, на четвёртом месте Дмитрий Яблоков (Клайпеда).



Витас Повилайтис (Клайпеда) в блице лучший среди сеньоров «50+», Аста Идзелене (Кретинга) – среди женщин. В возрастной группе сильнейшие: до 18 лет – Игнас Мачюйтис (Плунге), до 12 лет – Глеб Пидлужный (Клайпеда). Кроме денежных призов было ещё много иных дополнительных наград.











Рапид



Первым в этом турнире стал Т.Лаурушис, второй – Т.Стремавичюс, третий – его брат Пиюс.



Некоторые молодые шахматисты страны потренировавшись дополнительно, уже со 2 августа будут играть в Братиславе (Словакия) на чемпионате Европы игроков до 18 лет.



Фото автора, Любови Пидлужной, Светланы Халдеевой



Организаторы фестиваля: «Klaipėdos sporto projektai», шахматные клубы города «Bokštas» и «Trys nuliai», Клайпедский университет.Благодаря стараниям директора турнира Валентинаса Румянцеваса в этом году зарегистрированные на турнире участники могли бесплатно переправляться на пароме на косу в дни фестиваля с 22 по 28 июля. Это большое внимание к спортивному событию. О фестивале рассказало литовское телевидение, многие газеты, говорит о нём и «Обзор».Главный судья XVI соревнований «Праздник моря – 2019» Донатас Вазнонис отметил: «Прекрасный международный фестиваль, в котором участвуют четыре шахматные федерации - Литвы, Латвии, России, Украины».Фестиваль, проходивший в зале «Аула» Клайпедского университета, включил четыре турнира: «C» open с ELO до 1600 (30 мин.+30 с.), «B» open для всех желающих (90 мин на 40 ходов +30 мин. до окончания+30 с. на ход), блиц (3 мин.+ 2c.), рапид (6 мин.+ 5 c.).Здесь первые три места «взяли» игроки Каунаса.Победителем турнира «В» стал международный мастер, известный тренер Литвы Кястутис Каунас, второй – Айстис Бутвилас, третий – международный мастер Томас Лаурушас.Награждали семь первых игроков: 4. Международный мастер из Латвии Олег Кривоносов, 5. Женский международный мастер Мария Шибаева, 6. Александр Зозуля (Киев), 7. Пиюс Стремавичюс.Лучший игрок с рейтингом до 2000 ELO Александрас Сална (Вильнюс), до 18 лет – Эвелина Равлюшевич (Вильнюс), в номинации «60+» - Гинтаутас Петрайтис (Каунас), среди женщин – Ева Грикшайте (Таураге).Стоит особо отметить награждение Марии Шибаевой почётным призом за достижения в шахматах от общественной организации «Русскоговорящая Клайпеда». Организация изготовила скульптуру Королевы (шахматной) специально для русской клайпедчанки, которая в шахматах достигла многого и достойно представляет город в Литве и на мировых турнирах.Его с 5,5 очками завершили четыре игрока. По дополнительным коэффициентам всех опередил Станиславс Мелиховс из Лиепае. Клайпедчанин Ростислав Щекачов (он единственный играл во всех четырёх турнирах) стал вторым, его земляк Илья Ионин – третий призёр.Почётное четвёртое место занял Матас Повилас (Шяуляй), который стал лучшим игроком с рейтингом до 1500 ELO. Каунасец Титас Босикис пятый – и он сильнейший среди игроков до 12 лет.Рубен Хачатрян (Клайпеда) – лучший в номинации до 10 лет. В возрасте до 8 лет победил Матвей Пидлужный (Клайпеда), а Эгле Григшайте (Таураге) – сильнейшая среди женщин турнира «С». У Виктораса Астикаса из Вильнюса лучший результат среди игроков без рейтинга.В блице победил О.Кривоносов, вторым стал – Томас Лаурушас, третьим – Титас Стремавичюс, который на студенческие каникулы приехал из Далласа, на четвёртом месте Дмитрий Яблоков (Клайпеда).Витас Повилайтис (Клайпеда) в блице лучший среди сеньоров «50+», Аста Идзелене (Кретинга) – среди женщин. В возрастной группе сильнейшие: до 18 лет – Игнас Мачюйтис (Плунге), до 12 лет – Глеб Пидлужный (Клайпеда). Кроме денежных призов было ещё много иных дополнительных наград.Первым в этом турнире стал Т.Лаурушис, второй – Т.Стремавичюс, третий – его брат Пиюс.Некоторые молодые шахматисты страны потренировавшись дополнительно, уже со 2 августа будут играть в Братиславе (Словакия) на чемпионате Европы игроков до 18 лет. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Клайпеда — статья прочитана 202 раза Комментарии