Музыка и фонтаны на Празднике моря 🔊 Воспроизвести







С 26 по 28 июля в Клайпеде проходил 60-й Праздник моря, который собирает вот уже много лет огромное количество гостей, творческие коллективы и воплощает интересные идеи талантливых людей.



Организационный комитет во главе с мэром города Витаутасом Грубляускасом ежегодно утверждают праздничную программу, «вплетая» в неё какие-то интересные новинки и сюрпризные моменты.



Этот год можно смело назвать музыкально-фонтанным шоу. Как правило, в жаркие июльские дни всем хочется прохлады. Вот и были в разных местах организованны водные шоу и развлечения.



Уже на главном шествии в пятницу во время представления на мосту Пилес пускались водные и пенные брызги, которые с восторгом воспринимались зрителями, стоящими по обочинам улиц. Организационный комитет во главе с мэром города Витаутасом Грубляускасом ежегодно утверждают праздничную программу, «вплетая» в неё какие-то интересные новинки и сюрпризные моменты.Этот год можно смело назвать музыкально-фонтанным шоу. Как правило, в жаркие июльские дни всем хочется прохлады. Вот и были в разных местах организованны водные шоу и развлечения.Уже на главном шествии в пятницу во время представления на мосту Пилес пускались водные и пенные брызги, которые с восторгом воспринимались зрителями, стоящими по обочинам улиц.



Все участники шествия шли с разнообразной атрибутикой на круизный терминал, где и состоялось церемония открытия Праздника моря.











Торжественные моменты - это главные акценты праздника моря:



Композиция «Здесь сердце жаждет покоя» посвящалась чествованию первого капитана литовского порта Людвикасу Стульпинасу. В парке скульптур у мемориала чествовали погибший экипаж судна «Линкува». В память о погибших в море состоялась церемония спускания венков на воду в Балтийском море.



Мероприятий было очень много и все желающие могли с помощью программки спланировать свой досуг. Сопутствовала хорошему отдыху и жаркая погода.



Музыкальный фонтан «С наилучшими пожеланиями» и интерактивная инсталляция «Линия водной жизни», поющие и танцующие фонтаны «Когда встречаются стихии» на площади у памятника «Неринга» привлекали людей разного возраста.











Литовский морской музей представлял экспозицию «Знаки морского наследия. Судостроение».



В павильоне «Литовские железные дороги» была показана уникальная и интерактивная экспозиция поездов дополненной реальности, где демонстрировались виртуальные модели поездов разных поколений.



А концертные программы звучали по всему центру города. На площадках выступали как литовские, так и зарубежные хореографические и музыкальные группы.



На терминале круизных судов состоялся грандиозный гала-концерт. Там выступали легендарная клайпедская группа «Студия», которая праздновала своё 40-летие с новой программой «Не грустим!», Юрга и группа, группа «Deeper Upper», Моник и группа, программа от диджея VIDEOHEADS и многие другие развлечения были рядом с пришвартованными яхтами, баркентинами, судёнышками и катерами.



Река Данге была до неузнаваемости нарядной, бурлящей от потока людей и водного транспорта. Её украшали и соревнования на байдарках и каноэ, азартные бои на реке, рыбацкая регата, прогулки на водных катамаранах.



А ещё многочисленных гостей привлекал шум ярмарки с разнообразием товаров и ароматными запахами разнообразной кухни. Вот тут и происходили случайные встречи давних знакомых, которые теперь в большей степени общаются через соцсети.











У памятника «Арка» завораживали своей энергетикой танцевальные коллективы Клайпедского центра молодежи «Юнга», армянской традиционной музыки и танцев «КАРИН».



А музыкально-танцевальные коллективы из Украины поражали зрителей своим профессионализмом, задором, харизматичностью и костюмами. Гостем фестиваля был и ансамбль Лидского районного центра культуры и народного творчества "Гудски гармоник" из Белоруссии.



В Клайпеде на сцене концертного зала состоялся I международный фестиваль «Мосты искусств».



Украинские гости показали высокий уровень народного творчества. Хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. М. Ревуцкого, оркестр украинских народных инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского, народный хореографический ансамбль «Свiтанок» и народный хореографический ансамбль «Каприз» г. Кременчуг, Полтавская обл. - им аплодировал весь зал стоя.



Различные экспозиции в Морском музее, цех мастеров ювелирных изделий на острове Сокровищ, туристический сквер, площадка морского бизнеса и партнёрства, парад Ассоциации ретро-автомобилей «Старые вёдра» приглашали всех присоединиться к предложенным мероприятиям.



Кульминацией Праздника моря было, как всегда, всеми ожидаемое фантастическое шоу ФЕЙЕРВЕРКОВ!



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Представляла шествие Дирекция Клайпедского государственного морского порта. Возглавлял колонны предприятий мэр города и его команда.Все участники шествия шли с разнообразной атрибутикой на круизный терминал, где и состоялось церемония открытия Праздника моря.Торжественные моменты - это главные акценты праздника моря:Композиция «Здесь сердце жаждет покоя» посвящалась чествованию первого капитана литовского порта Людвикасу Стульпинасу. В парке скульптур у мемориала чествовали погибший экипаж судна «Линкува». В память о погибших в море состоялась церемония спускания венков на воду в Балтийском море.Мероприятий было очень много и все желающие могли с помощью программки спланировать свой досуг. Сопутствовала хорошему отдыху и жаркая погода.Музыкальный фонтан «С наилучшими пожеланиями» и интерактивная инсталляция «Линия водной жизни», поющие и танцующие фонтаны «Когда встречаются стихии» на площади у памятника «Неринга» привлекали людей разного возраста.Литовский морской музей представлял экспозицию «Знаки морского наследия. Судостроение».В павильоне «Литовские железные дороги» была показана уникальная и интерактивная экспозиция поездов дополненной реальности, где демонстрировались виртуальные модели поездов разных поколений.А концертные программы звучали по всему центру города. На площадках выступали как литовские, так и зарубежные хореографические и музыкальные группы.На терминале круизных судов состоялся грандиозный гала-концерт. Там выступали легендарная клайпедская группа «Студия», которая праздновала своё 40-летие с новой программой «Не грустим!», Юрга и группа, группа «Deeper Upper», Моник и группа, программа от диджея VIDEOHEADS и многие другие развлечения были рядом с пришвартованными яхтами, баркентинами, судёнышками и катерами.Река Данге была до неузнаваемости нарядной, бурлящей от потока людей и водного транспорта. Её украшали и соревнования на байдарках и каноэ, азартные бои на реке, рыбацкая регата, прогулки на водных катамаранах.А ещё многочисленных гостей привлекал шум ярмарки с разнообразием товаров и ароматными запахами разнообразной кухни. Вот тут и происходили случайные встречи давних знакомых, которые теперь в большей степени общаются через соцсети.У памятника «Арка» завораживали своей энергетикой танцевальные коллективы Клайпедского центра молодежи «Юнга», армянской традиционной музыки и танцев «КАРИН».А музыкально-танцевальные коллективы из Украины поражали зрителей своим профессионализмом, задором, харизматичностью и костюмами. Гостем фестиваля был и ансамбль Лидского районного центра культуры и народного творчества "Гудски гармоник" из Белоруссии.В Клайпеде на сцене концертного зала состоялся I международный фестиваль «Мосты искусств».Украинские гости показали высокий уровень народного творчества. Хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. М. Ревуцкого, оркестр украинских народных инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского, народный хореографический ансамбль «Свiтанок» и народный хореографический ансамбль «Каприз» г. Кременчуг, Полтавская обл. - им аплодировал весь зал стоя.Различные экспозиции в Морском музее, цех мастеров ювелирных изделий на острове Сокровищ, туристический сквер, площадка морского бизнеса и партнёрства, парад Ассоциации ретро-автомобилей «Старые вёдра» приглашали всех присоединиться к предложенным мероприятиям.Кульминацией Праздника моря было, как всегда, всеми ожидаемое фантастическое шоу ФЕЙЕРВЕРКОВ! Татьяна Соколова , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: праздник моря География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 156 раз Комментарии