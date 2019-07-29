Музыка и фонтаны на Празднике моря

С 26 по 28 июля в Клайпеде проходил 60-й Праздник моря, который собирает вот уже много лет огромное количество гостей, творческие коллективы и воплощает интересные идеи талантливых людей.
Организационный комитет во главе с мэром города Витаутасом Грубляускасом ежегодно утверждают праздничную программу, «вплетая» в неё какие-то интересные новинки и сюрпризные моменты.
Этот год можно смело назвать музыкально-фонтанным шоу. Как правило, в жаркие июльские дни всем хочется прохлады. Вот и были в разных местах организованны водные шоу и развлечения.
Уже на главном шествии в пятницу во время представления на мосту Пилес пускались водные и пенные брызги, которые с восторгом воспринимались зрителями, стоящими по обочинам улиц.
Представляла шествие Дирекция Клайпедского государственного морского порта. Возглавлял колонны предприятий мэр города и его команда.
Все участники шествия шли с разнообразной атрибутикой на круизный терминал, где и состоялось церемония открытия Праздника моря.
Торжественные моменты - это главные акценты праздника моря:
Композиция «Здесь сердце жаждет покоя» посвящалась чествованию первого капитана литовского порта Людвикасу Стульпинасу. В парке скульптур у мемориала чествовали погибший экипаж судна «Линкува». В память о погибших в море состоялась церемония спускания венков на воду в Балтийском море.
Мероприятий было очень много и все желающие могли с помощью программки спланировать свой досуг. Сопутствовала хорошему отдыху и жаркая погода.
Музыкальный фонтан «С наилучшими пожеланиями» и интерактивная инсталляция «Линия водной жизни», поющие и танцующие фонтаны «Когда встречаются стихии» на площади у памятника «Неринга» привлекали людей разного возраста.
Литовский морской музей представлял экспозицию «Знаки морского наследия. Судостроение».
В павильоне «Литовские железные дороги» была показана уникальная и интерактивная экспозиция поездов дополненной реальности, где демонстрировались виртуальные модели поездов разных поколений.
А концертные программы звучали по всему центру города. На площадках выступали как литовские, так и зарубежные хореографические и музыкальные группы.
На терминале круизных судов состоялся грандиозный гала-концерт. Там выступали легендарная клайпедская группа «Студия», которая праздновала своё 40-летие с новой программой «Не грустим!», Юрга и группа, группа «Deeper Upper», Моник и группа, программа от диджея VIDEOHEADS и многие другие развлечения были рядом с пришвартованными яхтами, баркентинами, судёнышками и катерами.
Река Данге была до неузнаваемости нарядной, бурлящей от потока людей и водного транспорта. Её украшали и соревнования на байдарках и каноэ, азартные бои на реке, рыбацкая регата, прогулки на водных катамаранах.
А ещё многочисленных гостей привлекал шум ярмарки с разнообразием товаров и ароматными запахами разнообразной кухни. Вот тут и происходили случайные встречи давних знакомых, которые теперь в большей степени общаются через соцсети.
У памятника «Арка» завораживали своей энергетикой танцевальные коллективы Клайпедского центра молодежи «Юнга», армянской традиционной музыки и танцев «КАРИН».
А музыкально-танцевальные коллективы из Украины поражали зрителей своим профессионализмом, задором, харизматичностью и костюмами. Гостем фестиваля был и ансамбль Лидского районного центра культуры и народного творчества "Гудски гармоник" из Белоруссии.
В Клайпеде на сцене концертного зала состоялся I международный фестиваль «Мосты искусств».
Украинские гости показали высокий уровень народного творчества. Хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. М. Ревуцкого, оркестр украинских народных инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского, народный хореографический ансамбль «Свiтанок» и народный хореографический ансамбль «Каприз» г. Кременчуг, Полтавская обл. - им аплодировал весь зал стоя.
Различные экспозиции в Морском музее, цех мастеров ювелирных изделий на острове Сокровищ, туристический сквер, площадка морского бизнеса и партнёрства, парад Ассоциации ретро-автомобилей «Старые вёдра» приглашали всех присоединиться к предложенным мероприятиям.
Кульминацией Праздника моря было, как всегда, всеми ожидаемое фантастическое шоу ФЕЙЕРВЕРКОВ!
Фото автора
Все участники шествия шли с разнообразной атрибутикой на круизный терминал, где и состоялось церемония открытия Праздника моря.
Торжественные моменты - это главные акценты праздника моря:
Композиция «Здесь сердце жаждет покоя» посвящалась чествованию первого капитана литовского порта Людвикасу Стульпинасу. В парке скульптур у мемориала чествовали погибший экипаж судна «Линкува». В память о погибших в море состоялась церемония спускания венков на воду в Балтийском море.
Мероприятий было очень много и все желающие могли с помощью программки спланировать свой досуг. Сопутствовала хорошему отдыху и жаркая погода.
Музыкальный фонтан «С наилучшими пожеланиями» и интерактивная инсталляция «Линия водной жизни», поющие и танцующие фонтаны «Когда встречаются стихии» на площади у памятника «Неринга» привлекали людей разного возраста.
Литовский морской музей представлял экспозицию «Знаки морского наследия. Судостроение».
В павильоне «Литовские железные дороги» была показана уникальная и интерактивная экспозиция поездов дополненной реальности, где демонстрировались виртуальные модели поездов разных поколений.
А концертные программы звучали по всему центру города. На площадках выступали как литовские, так и зарубежные хореографические и музыкальные группы.
На терминале круизных судов состоялся грандиозный гала-концерт. Там выступали легендарная клайпедская группа «Студия», которая праздновала своё 40-летие с новой программой «Не грустим!», Юрга и группа, группа «Deeper Upper», Моник и группа, программа от диджея VIDEOHEADS и многие другие развлечения были рядом с пришвартованными яхтами, баркентинами, судёнышками и катерами.
Река Данге была до неузнаваемости нарядной, бурлящей от потока людей и водного транспорта. Её украшали и соревнования на байдарках и каноэ, азартные бои на реке, рыбацкая регата, прогулки на водных катамаранах.
А ещё многочисленных гостей привлекал шум ярмарки с разнообразием товаров и ароматными запахами разнообразной кухни. Вот тут и происходили случайные встречи давних знакомых, которые теперь в большей степени общаются через соцсети.
У памятника «Арка» завораживали своей энергетикой танцевальные коллективы Клайпедского центра молодежи «Юнга», армянской традиционной музыки и танцев «КАРИН».
А музыкально-танцевальные коллективы из Украины поражали зрителей своим профессионализмом, задором, харизматичностью и костюмами. Гостем фестиваля был и ансамбль Лидского районного центра культуры и народного творчества "Гудски гармоник" из Белоруссии.
В Клайпеде на сцене концертного зала состоялся I международный фестиваль «Мосты искусств».
Украинские гости показали высокий уровень народного творчества. Хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. М. Ревуцкого, оркестр украинских народных инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского, народный хореографический ансамбль «Свiтанок» и народный хореографический ансамбль «Каприз» г. Кременчуг, Полтавская обл. - им аплодировал весь зал стоя.
Различные экспозиции в Морском музее, цех мастеров ювелирных изделий на острове Сокровищ, туристический сквер, площадка морского бизнеса и партнёрства, парад Ассоциации ретро-автомобилей «Старые вёдра» приглашали всех присоединиться к предложенным мероприятиям.
Кульминацией Праздника моря было, как всегда, всеми ожидаемое фантастическое шоу ФЕЙЕРВЕРКОВ!
Фото автора
Татьяна Соколова, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: праздник моря