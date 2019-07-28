Трудная студенческая жизнь 🔊 Воспроизвести Одни студенты в университет приезжают на роскошных автомобилях, другим родители дают с собой еду. Возможности семей разные, отличается и студенческая жизнь, расходы их детей. Легче живётся тем, чьи дети не уезжают учиться в другой город, – дети живут с ними, нет дополнительных расходов на жильё и питание.



Для тех, кто едет учиться в другой город, начинается самостоятельная жизнь. Несмотря на то, что половина студентов во время учёбы зависит от родителей, многие студенты работают. Если раньше они начинали работать преимущественно в конце второго курса, то сейчас они ищут работу на 0,5-0,75 ставки с первого года учёбы. Летом большинство работает полный рабочий день. Больше всего средств требует плата за учёбу, жильё и питание. Родителям тех, кто не работает, приходится оплачивать все эти расходы. Но даже работающим студентам не удаётся обходиться без помощи родителей, а о развлечениях им приходится забыть или копить на них деньги, отказывая себе в чём-то. Студенты экономят на еде, развлечениях. Если денег не хватает, берут взаймы у однокурсников или друзей. Для тех, кто едет учиться в другой город, начинается самостоятельная жизнь. Несмотря на то, что половина студентов во время учёбы зависит от родителей, многие студенты работают. Если раньше они начинали работать преимущественно в конце второго курса, то сейчас они ищут работу на 0,5-0,75 ставки с первого года учёбы. Летом большинство работает полный рабочий день. Больше всего средств требует плата за учёбу, жильё и питание. Родителям тех, кто не работает, приходится оплачивать все эти расходы. Но даже работающим студентам не удаётся обходиться без помощи родителей, а о развлечениях им приходится забыть или копить на них деньги, отказывая себе в чём-то. Студенты экономят на еде, развлечениях. Если денег не хватает, берут взаймы у однокурсников или друзей. За последние три года расходы студентов увеличились как минимум на 15%.



Гинтаутас Якшас, представитель Центра анализа наблюдений за наукой и обучением, рассказал, что каждый четвёртый студент в Литве сталкивается с финансовыми трудностями. В Эстонии и Латвии с ними сталкиваются соответственно 22% и 28% студентов. В финансовом плане лучше всех себя чувствуют студенты в Нидерландах, где лишь 1 из 10-ти сталкивается с финансовыми трудностями. Чаще всего финансовые проблемы в Литве бывают у студентов-«платников». 62% студентов-бакалавров финансово зависят от родителей, 26% – от зарплаты, 4% – от социальных выплат, 8% – от других источников.



По данным опроса центра в 2016 году, в среднем студенты тратили в месяц на жизнь около 397 евро. Однако за последние три года эта сумма выросла примерно до 450 евро.



«По данным за 2017 год, студент в среднем тратил 380 евро в месяц. Чуть больше половины этой суммы - деньги на еду и жильё, остальное - досуг, включая развлечения, культурные мероприятия и т.д. Плюс расходы на транспорт, одежду/обувь и лекарства», – сказал президент Литовского союза студентов Эйгирдас Сарканас.



По его словам, большая часть студентов получает помощь от родителей, но 60% студентов работают, поскольку, если надо платить за учёбу, помощи родителей не хватает, равно как и стипендии.



По словам Сарканаса, плата за учёбу зависит от специальности: «Если брать минимум и максимум, то это от 977 до 13 418 евро в год».



20-летняя Йовита учится в Литовском спортивном университете. Она платит за учебу 1800 евро в год. Девушка живёт в общежитии. Платит за него 73 евро в месяц. Йовита, как и многие студенты, работает в сфере обслуживания. Летом работает целый день и получает 450-500 евро, в остальное время работает на полставки, её зарплата – около 300 евро.



Родители Йовиту не поддерживают с тех пор, как она стала работать, разве что иногда дают с собой продукты.



«Чтобы нормально жить, в месяц, без платы за учёбу, надо получать хотя бы 400 евро. В среднем мои расходы составляют 300 евро. Больше всего денег уходит на еду и плату за общежитие. Минимальная сумма составляет 250 евро», – сказала Йовита.



Студент юридического факультета Мантас платит за учёбу больше 2000 евро в год. Вместе с другом он арендует квартиру за 350 евро в месяц. Еда, одежда, транспорт и развлечения - ещё 400 евро. Летом он работает целый день, осенью планирует искать работу на полставки по специальности.



Молодому человеку всё ещё помогают родители. Он сказал, что для того, чтобы жить не в общежитии, есть не самую дешёвую еду, заниматься спортом, посещать музыкальные фестивали, ходить в кино или съездить на море, в месяц надо иметь не меньше 600 евро.



«Конечно, чем больше у тебя есть, тем больше ты тратишь. Студентам обычно не на чем экономить, а если денег у них больше – тратят их, ведь всегда чего-то хочется – одним важно купить хорошую одежду, другим - путешествовать, третьим в кафе или спортклуб хороший пойти, провести досуг с друзьями. Желания разные, расходы тоже», – рассказал Мантас. ru.delfi.lt Категории: образование Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 180 раз Комментарии