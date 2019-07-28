Рассаживайтесь, господа! 🔊 Воспроизвести



Взять хотя бы кандидатуру старого-нового министра иностранных дел – Линаса Линкявичюса. Многие, по сведениям, имеющимся у «Обзора», очень удивились, когда услышали, что Гитанас Науседа хотел бы видеть во главе внешнеполитического ведомства всё того же министра, верно прослужившего два срока предыдущему президенту.



Удивились, прежде всего, потому, что, помимо воинственно-поучающей риторики, постоянно транслируемой в восточном направлении, другие «достижения» Л.Линкявичюса что-то трудно припомнить. За окном – лето с горки покатилось, самая отпускная пора, а в коридорах литовской власти по-прежнему не до отдыха. Ещё бы! Ведь формируется кабинет министров, и от того, каким будет его состав, во многим зависит, в каком направлении станет развиваться Литовское государство.Взять хотя бы кандидатуру старого-нового министра иностранных дел – Линаса Линкявичюса. Многие, по сведениям, имеющимся у «Обзора», очень удивились, когда услышали, что Гитанас Науседа хотел бы видеть во главе внешнеполитического ведомства всё того же министра, верно прослужившего два срока предыдущему президенту.Удивились, прежде всего, потому, что, помимо воинственно-поучающей риторики, постоянно транслируемой в восточном направлении, другие «достижения» Л.Линкявичюса что-то трудно припомнить. Если исходить из того, что политика – это средство делать жизнь простых людей в нашей стране лучше, в том числе и с материальной точки зрения, то плоды непрестанных усилий главы литовского МИДа как-то сомнительно выражаются в достигнутых договорённостях с иностранными государствами. Есть ли такие договорённости, обеспечивающие жителям Литвы достаточно много новых рабочих мест (не тех, которые появляются у нас только благодаря всё той же дешёвой рабочей силе), более высокие зарплаты, сравнимые с теми, ради которых сотни тысяч наших сограждан покинули страну?



Но пример с Л.Линкявичюсом – лишь часть общей картины. Между тем газета «Lietuvos rytas» в одном из последних номеров в своей передовице предлагает взглянуть на всю картину в целом.



Безымянный автор передовицы, подписавшийся, как обычно, «Обозреватель», обращает внимание на то, что правящие партии старались во что бы то ни стало договориться с премьером Саулюсом Сквярнялисом относительно будущего кабинета министров до инаугурации Г.Науседы, чтобы у нового президента не было соблазна с помощью консерваторов сотворить что-нибудь такое, что в корне поменяло бы всю ситуацию. Например, прибегнуть к досрочным парламентским выборам.



Со Сквярнялисом договориться, в принципе, удалось, вот только по части состава правительства особой ясности это не добавило.



Во-первых, Г.Науседа, опережая новых друзей-соперников из Сейма, указал, что в новом кабинете он хотел бы видеть, по меньшей мере, четырёх старых министров: Л.Линкявичюса, министра обороны Раймундаса Кароблиса, министра финансов Вилюса Шапоку и министра экономики Виргиниюса Синкявичюса.



«Обозреватель» по этому поводу пишет: «Это заявление – интересное и многозначительное.



Л.Линкявичюс и Р.Кароблис – это, преж­де всего, политики, лояльные бывшему президенту Д.Грибаускайте, можно сказать, что её ставленники и подопечные в бывшем правительстве. Конечно, не единственные, но – едва ли не самые важные».



По мнению автора передовицы в «Lietuvos rytas», эти кандидаты больше всего подходят системной элите, не уточняя, правда, на конкретных примерах, кто же именно задаёт тон в этой системной элите. А это особенно интересно, если учесть, что «крестьяне» и их партнёры по новой коалиции хотели бы перенять пост министра обороны в свои руки (отдать партии «Порядок и справедливость»). Получается, что серые кардиналы не из их числа?



Такие намерения, особенно в отношении Р.Кароблиса, руководящего не только системой охраны края, но и связанными с нею специальными службами и другими структурами, привели наши «сливки» в состояние боевой готовности.



«И, несомненно, что сигнал получил и Г.Науседа – возможно, даже непосредственно от своей предшественницы, которая, чего не стоит исключать, замолвила слово и за Л.Линкявичюса», - пишет «Lietuvos rytas».



«Новый командующий вооружёнными силами В.Рупшис, кандидатуру которого предложил Сейму Г.Науседа, - тоже из того же лагеря, - замечает газета. – Как и его предшественник Й.В.Жукас, который, скорее всего, станет главным советником Г.Науседы по вопросам национальной безопасности. А это – главный человек, соединяющий руководителя страны со всеми спецслужбами и военными структурами».



В ближайшие дни, писала в конце прошлой недели ведущая газета Литвы, сумятицы в распределение постов нового кабинета министров может добавить и продолжающееся противостояние спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса, вцепившегося, по словам «Lietuvos rytas», в свой пост, с лидером «крестьян» Рамунасом Карбаускисом, а также желание С.Сквярнялиса окончательно отделиться от всё тех же «крестьян», выдвинувших его пять лет назад на пост премьера.



Получается, что вновь в том или ином результате политических баталий далеко не всегда истоки решений лежат на поверхности, видной всем избирателям? И электорат, выслушивая фамилии новых министров, мог бы услышать и такое пожелание: «Не судите их по делам их!» Но не услышит… Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 165 раз Комментарии