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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Президент назначил С. Сквярнялиса премьером после отставки вежливости
В среду президент Литвы Гитанас Науседа назначил Саулюса Сквярнялиса премьер-министром после так называемой отставки вежливости, когда после инаугурации нового главы государства правительство должно было вернуть свои полномочия.
Г. Науседа поручил С. Сквярнялису сформировать правительство в течение 15 дней.
В четверг премьер обещает представить президенту Гитанасе Науседе кандидатуры новых министров транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства, поскольку эти позиции достались партнерам по коалиции в рамках подписанного несколько недель назад соглашения.
На эти позиции соответственно предлагаются представители Избирательной акции поляков Литвы Владислав Кондратович и Яросла Наркевич, а также социал-трудовик Андрюс Палёнис.
В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".
Ключевые слова: премьер, президент, назначение
География: Литва
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