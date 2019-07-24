Президент назначил С. Сквярнялиса премьером после отставки вежливости 🔊 Воспроизвести



В среду президент Литвы Гитанас Науседа назначил Саулюса Сквярнялиса премьер-министром после так называемой отставки вежливости, когда после инаугурации нового главы государства правительство должно было вернуть свои полномочия.



Г. Науседа поручил С. Сквярнялису сформировать правительство в течение 15 дней.



В четверг премьер обещает представить президенту Гитанасе Науседе кандидатуры новых министров транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства, поскольку эти позиции достались партнерам по коалиции в рамках подписанного несколько недель назад соглашения.



На эти позиции соответственно предлагаются представители Избирательной акции поляков Литвы Владислав Кондратович и Яросла Наркевич, а также социал-трудовик Андрюс Палёнис.



В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость". В среду президент Литвы Гитанас Науседа назначил Саулюса Сквярнялиса премьер-министром после так называемой отставки вежливости, когда после инаугурации нового главы государства правительство должно было вернуть свои полномочия.Г. Науседа поручил С. Сквярнялису сформировать правительство в течение 15 дней.В четверг премьер обещает представить президенту Гитанасе Науседе кандидатуры новых министров транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства, поскольку эти позиции достались партнерам по коалиции в рамках подписанного несколько недель назад соглашения.На эти позиции соответственно предлагаются представители Избирательной акции поляков Литвы Владислав Кондратович и Яросла Наркевич, а также социал-трудовик Андрюс Палёнис.В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость". BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: премьер, президент, назначение География: Литва — статья прочитана 53 раза Комментарии