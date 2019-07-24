Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Ирландская компания по покраске самолетов Maas Aviation приступает к постройке на территории Каунасского аэропорта ангара для окраски самолетов, в котором будут окрашиваться самолеты типа Airbus и Boeing. Планируется создать 60 рабочих мест, пишет деловая газета Verslo zinios.



На арендованном у компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") участке земли площадью 0,9 гектара будет построен ангар высотой более 20 метров и площадью 4860 кв. метров.



Одновременно в этом ангаре можно будет красить 2 самолета. Производственная мощность – 25 самолетов Airbus и самолетов 50 Boeing в год.



Maas Aviation сотрудничает с европейским авиационным гигантом Airbus – ирландцы красят самолеты Airbus в Гамбурге и Мобиле (штат Алабама, США). Ирландская компания по покраске самолетов Maas Aviation приступает к постройке на территории Каунасского аэропорта ангара для окраски самолетов, в котором будут окрашиваться самолеты типа Airbus и Boeing. Планируется создать 60 рабочих мест, пишет деловая газета Verslo zinios.На арендованном у компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") участке земли площадью 0,9 гектара будет построен ангар высотой более 20 метров и площадью 4860 кв. метров.Одновременно в этом ангаре можно будет красить 2 самолета. Производственная мощность – 25 самолетов Airbus и самолетов 50 Boeing в год.Maas Aviation сотрудничает с европейским авиационным гигантом Airbus – ирландцы красят самолеты Airbus в Гамбурге и Мобиле (штат Алабама, США). Между тем приобретенные авиакомпанией самолеты Maas Aviation перекрашивает в Нидерландах – в порту Маастрихта и в Вонсдрехте.



Maas Aviation сообщает на своем интернет-сайте, что в числе клиентов компании – авиакомпании Ryanair, "Аэрофлот" и WizzAir.



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Мариямпольская металлообрабатывающая компания Stevila учредила в Киеве предприятие по производству деталей Irkatek и предприятие по продажам Alivets, пишет деловая газета Verslo zinios.



В стране с численностью населения почти 45 млн человек литовская компания рассчитывает найти специалистов высокой квалификации, кроме того, компанию привлекает сильная сильная оборонная промышленность Украины.



За прошлый год доходы мариямпольской Stevila выросли на 20% до 10,7 млн евро, чистая прибыль - на 63% до 1,3 млн евро.



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Предприятие по грузоперевозкам LG Cargo государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) в этом году наблюдает тенденцию к сокращению грузоперевозок и надеется хотя бы сохранить прошлогодний результат, пишет деловая газета Verslo zinios.



За первое полугодие этого года компания LG Cargo перевезла 26,9 млн тонн грузов – это примерно на 1% меньше чем год назад.



По словам главы LG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, хотя спад в первом полугодии был символическим, тенденции показывают, что в этом году рассчитывать на рост не приходится, а хорошим результатом было бы сохранить показатели прошлого года.



Дирекция по грузоперевозкам Lietuvos gelezinkeliai, деятельность которой была переведена в LG Cargo, в прошлом году перевезла в общей сложности 56,8 млн тонн грузов или на 4,2 млн тонн больше, чем в 2017 году (52,6 млн тонн).



По предварительным данным, выручка Lietuvos gelezinkeliai в первом полугодии этого года составила 226,7 млн евро – на 2,3% больше, чем за такой же период прошлого года (221,7 млн евро).



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Находящаяся в управлении контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы Avia Solutions Group компания чартерных авиарейсов KlasJet пополнила свой парк еще двумя самолетами Boeing 737VIP. Предприятие хочет стать одним из самых мощных операторов чартерных рейсов в Европе, говорится в пресс-релизе.



"Купив новые самолеты, мы хотим привлечь больше клиентов с разных рынков. Новые самолеты начинают летать в условиях исключительно высокого спроса – у нас уже есть много запросов и даже несколько запланированных полетов", – сказал для пресс-релиза гендиректор KlasJet Юстинас Булка.



Оба самолета подержанные и обновленные, у кого и за сколько они приобретены, группа не сообщает, сказал BNS директор по корпоративным делам Avia Solutions Group Гедрюс Карсокас.



Салон бизнес-класса одного из приобретенных самолетов может трансформироваться из 68-местного в 104-местный, другой самолет эконом-класса, на 148 мест, после летнего сезона он будет переоборудован в самолет бизнес-класса на 58 мест.



В парке действующей с лета 2014 года компании KlasJet сейчас 7 самолетов – помимо двух новых, еще три самолета Boeing 737-500 и два Bombardier.



У Avia Solutions Group 42 дочерних предприятия по всему миру.



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Финская компания по производству промышленных машин Metso в конце этого года собирается открыть центр услуг в Вильнюсе. Сначала она трудоустроит несколько десятков экспертов, сообщило агентство по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Заместитель директора компании по экономике и финансам Еэва Сипилат говорит, что они выбрали Вильнюс из-за хороших специалистов и культуры услуговых центров.



"У этого города твердая, сформировавшаяся культуры услуговых центров и, главное, он открыт для зарубежных компаний", – сказала Е. Сипилат для пресс-релиза.



В центре Metso Business Services (MBS) будут развиваться современные технологии, включая амортизацию процессов и искусственный интеллект. Сначала он будет действовать как отделение компании по административным вопросам, финансовым операциям, а в будущем – и как логистическое отделение. Предприятие уже начинает отбор финансовых специалистов.



Metso предлагает технологические решения для добывающей, перерабатывающей, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности. Прибыль этой одной из крупнейших в Финляндии компаний за 2018 год составила 3,2 млрд евро, ее акции котируются на Хельсинкской бирже Nasdaq.



У Metso более 14 тыс. работников более чем в 50-и странах. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии