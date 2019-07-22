Клайпеда на «Славянском базаре-2019» 🔊 Воспроизвести







Белорусская община «Крыница»… Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин…



Я думаю, что эти, уже знакомые фразы, сразу дают понять, что клайпедчане снова отправились в путешествие по белорусской земле.



Наши соседи до 30 июля ввели безвизовый въезд на территорию республики для иностранцев, имеющих билеты на международный фестиваль «Славянский базар». Таким предложением, конечно же, грех было не воспользоваться, и 10-12 июля клайпедчане отправились в Витебск на 28-й фестиваль «Славянский Базар».



Проживание, питание, экскурсионная программа в Витебске и Полоцке заказаны, билеты на фестиваль приобретены (тоже не без помощи уважаемого Николая Алексеевича), и мы отправляемся в дорогу.



На границе нас встретили очень доброжелательно, и, хотя в компьютерах, как бывает с техникой, происходили сбои и не все билеты были активированы, но работники таможни очень быстро и благосклонно решили все трудности, и мы приехали в Витебск. Я думаю, что эти, уже знакомые фразы, сразу дают понять, что клайпедчане снова отправились в путешествие по белорусской земле.Наши соседи до 30 июля ввели безвизовый въезд на территорию республики для иностранцев, имеющих билеты на международный фестиваль «Славянский базар». Таким предложением, конечно же, грех было не воспользоваться, и 10-12 июля клайпедчане отправились в Витебск на 28-й фестиваль «Славянский Базар».Проживание, питание, экскурсионная программа в Витебске и Полоцке заказаны, билеты на фестиваль приобретены (тоже не без помощи уважаемого Николая Алексеевича), и мы отправляемся в дорогу.На границе нас встретили очень доброжелательно, и, хотя в компьютерах, как бывает с техникой, происходили сбои и не все билеты были активированы, но работники таможни очень быстро и благосклонно решили все трудности, и мы приехали в Витебск.



Гид, который сопровождал нашу группу все три дня, был просто очарователен. Сергей Николаевич Минин интеллигентно, красочно, грамотно и интересно рассказал нам о храмах, памятниках и скульптурах, об истории города.



Мы увидели Воскресенскую церковь, Свято-Покровский кафедральный городской собор, Свято-Успенский кафедральный собор, мемориальный комплекс «Три штыка», запечатлевший бессмертный подвиг советского народа во имя Победы, памятник Александру Сергеевичу Пушкину и Марку Шагалу, скульптуру, покровителю всех сапожников и кожевенников "Сан Криспино" и фонтан «Слияние трех рёк» - Западной Двины, Витьбы и Лучосы, на берегах которых стоит Витебск, и многое другое.



Город мастеров и различные конкурсы, ярмарка и летние кафе также не остались без нашего внимания. Очень приятно было встретить на ярмарке наших земляков, которые привезли свои товары на ярмарку.



Вечером желающие отправились на концерты Стаса Михайлова и Эмина.











Второй день был посвящён музеям. Мы посетили Художественный музей, в котором нас познакомили с работами великого художника Юделя Пэна — и еврейский, и русский, а позже и белорусский советский живописец, педагог, видный деятель «еврейского ренессанса» в искусстве начала XX века.



Через школу Ю.Пэна прошло около сотни учеников, некоторые из которых стали мастерами мирового уровня: Марк Шагал, Осип Цадкин, Эль Лисицкий.



Заглянули мы во дворик Марка Шагала и отправились в музей истории Витебского народного художественного училища.



После обеда наша группа отправилась в усадьбу Ильи Ефимовича Репина, русского живописца, педагога, профессора, действительного члена Императорской Академии художеств. Уже в самом начале своего творческого пути Репин стал одной из ключевых фигур русского реализма.



Впечатления незабываемые, рассказы экскурсоводов только усиливают их.











И вот, наконец, Гала-концерт в Летнем амфитеатре и приветственное слово Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.



«Славянский базар стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно — в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве», - сказал Александр Григорьевич.



Просто поверьте на слово: концерт был потрясающим, описать впечатления не хватит никаких слов. Эмоции зашкаливают. Мы смотрели и слушали участников из Белоруссии, России, Италии, Казахстана, Молдавии, Чехии, Украины, США, Швеции…



Я не буду перечислять всех артистов, с этим можно ознакомиться на сайте фестиваля, я просто скажу, что такого удовольствия от такого звёздного состава мы не испытывали никогда.



Я уверена, что все, кто поехал в этом году на фестиваль, сделают такие поездки традиционными, и каждый год будет получать безграничное удовольствие.



На третий день под руководством Сергея Николаевича мы отправились в Полоцк, славящийся своей богатейшей историей.



Спасо-Евфросиниевский монастырь был основан в XII веке. Его уникальные фрески сейчас восстанавливают, это очень впечатляюще. Мы увидели, как сквозь века проступают святые лики…











Боюсь, мне не описать тех ощущений, которые мы испытали, глядя на Спасо-Преображенский храм, Кресто-Воздвиженский собор.



Обзорная экскурсия по Полоцку, обед и …наше время истекло. Как ни жаль было расставаться с гостеприимной Беларусью, но всё хорошее быстро кончается.



Мы бесконечно благодарны Николаю Алексеевичу Логвину за то, что он делает для горожан. Уже много раз он организовывал поездки по Беларуси. Минск, Лида, Несвиж, Мир, Гродно… Витебск, Полоцк. И ведь туда едут не только члены белорусской община, но и просто жители Литвы и, как я знаю, Латвии.



И каждый раз после возвращения из поездки все мы ждём новых предложений и каждый раз жалеем, что экскурсии так быстро заканчиваются.



Ну, а закончить я хочу признанием, что на обратном пути из Витебска в Клайпеду все участники уже договорились на следующий год просить Николая Алексеевича организовать поездку на «Славянский базар» подольше, чтобы посетить побольше концертов и ещё ближе познакомиться с этой чудесной страной – Республикой Беларусь.



От имени всех участников поездки



Наталия РЕПИНА,



Клайпеда – Витебск,



специально для «Обзора»



Фото Зои Пасюты



В первый день, конечно же, обзорная экскурсия по городу, который просто сверкал в эти праздничные дни. Сколько народу на улицах, сколько улыбок на лицах людей!Гид, который сопровождал нашу группу все три дня, был просто очарователен. Сергей Николаевич Минин интеллигентно, красочно, грамотно и интересно рассказал нам о храмах, памятниках и скульптурах, об истории города.Мы увидели Воскресенскую церковь, Свято-Покровский кафедральный городской собор, Свято-Успенский кафедральный собор, мемориальный комплекс «Три штыка», запечатлевший бессмертный подвиг советского народа во имя Победы, памятник Александру Сергеевичу Пушкину и Марку Шагалу, скульптуру, покровителю всех сапожников и кожевенников "Сан Криспино" и фонтан «Слияние трех рёк» - Западной Двины, Витьбы и Лучосы, на берегах которых стоит Витебск, и многое другое.Город мастеров и различные конкурсы, ярмарка и летние кафе также не остались без нашего внимания. Очень приятно было встретить на ярмарке наших земляков, которые привезли свои товары на ярмарку.Вечером желающие отправились на концерты Стаса Михайлова и Эмина.Второй день был посвящён музеям. Мы посетили Художественный музей, в котором нас познакомили с работами великого художника Юделя Пэна — и еврейский, и русский, а позже и белорусский советский живописец, педагог, видный деятель «еврейского ренессанса» в искусстве начала XX века.Через школу Ю.Пэна прошло около сотни учеников, некоторые из которых стали мастерами мирового уровня: Марк Шагал, Осип Цадкин, Эль Лисицкий.Заглянули мы во дворик Марка Шагала и отправились в музей истории Витебского народного художественного училища.После обеда наша группа отправилась в усадьбу Ильи Ефимовича Репина, русского живописца, педагога, профессора, действительного члена Императорской Академии художеств. Уже в самом начале своего творческого пути Репин стал одной из ключевых фигур русского реализма.Впечатления незабываемые, рассказы экскурсоводов только усиливают их.И вот, наконец, Гала-концерт в Летнем амфитеатре и приветственное слово Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.«Славянский базар стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно — в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве», - сказал Александр Григорьевич.Просто поверьте на слово: концерт был потрясающим, описать впечатления не хватит никаких слов. Эмоции зашкаливают. Мы смотрели и слушали участников из Белоруссии, России, Италии, Казахстана, Молдавии, Чехии, Украины, США, Швеции…Я не буду перечислять всех артистов, с этим можно ознакомиться на сайте фестиваля, я просто скажу, что такого удовольствия от такого звёздного состава мы не испытывали никогда.Я уверена, что все, кто поехал в этом году на фестиваль, сделают такие поездки традиционными, и каждый год будет получать безграничное удовольствие.На третий день под руководством Сергея Николаевича мы отправились в Полоцк, славящийся своей богатейшей историей.Спасо-Евфросиниевский монастырь был основан в XII веке. Его уникальные фрески сейчас восстанавливают, это очень впечатляюще. Мы увидели, как сквозь века проступают святые лики…Боюсь, мне не описать тех ощущений, которые мы испытали, глядя на Спасо-Преображенский храм, Кресто-Воздвиженский собор.Обзорная экскурсия по Полоцку, обед и …наше время истекло. Как ни жаль было расставаться с гостеприимной Беларусью, но всё хорошее быстро кончается.Мы бесконечно благодарны Николаю Алексеевичу Логвину за то, что он делает для горожан. Уже много раз он организовывал поездки по Беларуси. Минск, Лида, Несвиж, Мир, Гродно… Витебск, Полоцк. И ведь туда едут не только члены белорусской община, но и просто жители Литвы и, как я знаю, Латвии.И каждый раз после возвращения из поездки все мы ждём новых предложений и каждый раз жалеем, что экскурсии так быстро заканчиваются.Ну, а закончить я хочу признанием, что на обратном пути из Витебска в Клайпеду все участники уже договорились на следующий год просить Николая Алексеевича организовать поездку на «Славянский базар» подольше, чтобы посетить побольше концертов и ещё ближе познакомиться с этой чудесной страной – Республикой Беларусь.Фото Зои Пасюты специально для «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: Клайпеда, «Славянский базар-2019» — статья прочитана 95 раз Комментарии