Экономика Литвы: цифры и факты

В ранним утром субботы на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) впервые прибыл большой газовоз Neptune с грузом СПГ французской компаний Total.



Как подтвердила в субботу BNS пресс-секретарь Клайпедского порта Довиле Рингис, Neptune зашел в Клайпеду в 6 утра субботы.



По неофициальным данным BNS, груз из почти 138 тыс. кубометров СПГ предназначается литовской Lietuvos energijos tiekimas (LET), входящей в госэнергохолдинг Lietuvos energija.



LET подписала договор о поставках газа с Total в конце января. Сумма сделки и прочие коммерческие детали не разглашаются.



Total – второй по величине в мире поставщик СПГ, занимающий 10% рынка. Группа к 2020 году планирует управлять годовым портфелем СПГ в объеме около 40 млн тонн. Годовые мощности регазификации Клайпедского терминала СПГ составляют 2,9 млн тонн СПГ. У LET есть также договор о долгосрочных поставках СПГ с норвежской Equinor, она закупает газ и на рынке краткосрочных сделок СПГ, импортирует у российского "Газпрома", кроме того, пользуется подземным хранилищем газа в латвийском Инчукалнсе.



Терминалом в Клайпеде в этом газовом году пользуются три компании – Achema, LET и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.



* * *



Круизный сезон 2020 года в Клайпеде должен побить прежние рекорды, сообщила дирекция порта.



Регистрация еще не закончена, на сегодняшний день в порт в следующем году хотят зайти 68 круизных судов. До сих пор максимальное количество раз – 65 – круизные лайнеры заходили в 2007 году.



"Круизный сезон следующего года будет исключительным не только обилием судов и туристов, но и по продолжительности – первое круизное судно прибудет ранней весной – в марте, а последнее – в конце октября", – отметила в сообщении директор по международным связям и протоколу дирекции Клайпедского порта Кристина Гонтьер.



В этом году в Клайпеду зайдет 51 судно с 80 тыс. туристами. До 22 июля в порт уже зашли 30 судов с 41,7 тыс. туристов. В этом году порту удалось привлечь рекордное количество судов, прибывших впервые – 10.



Подсчитано, что во всем мире плавают около 400 круизных судов, количество их пассажиров в этом году может составить около 30 млн, только в регионе Балтийского моря – около 5 млн, или 16% всей мировой доли рынка.



* * *



В прошлом году доходы литовской компании ARX, торгующей новыми автомобилями Skoda, получила 66,133 млн евро доходов – на 13% больше, чем в 2017 году, когда оборот компании достигал 58,509 млн евро.



Чистая прибыль компании за год выросла почти на 19% до 1,653 млн евро (в 2017 году – 1,39 млн евро), говорится в отчете компании, предоставленном Реестровому центру.



"Поскольку в 2018 году рынок новых автомобилей стабилизировался, можно прогнозировать, что в 2019-2021 годах их продажи останутся стабильными и больших колебаний не будет. Темп роста последовательный, но небольшой – около 5-11% в год", – говорится в годовом отчете компании.



В этом году ARX планирует выплатить акционерам 700 тыс. евро дивидендов. В прошлом году для этих целей компания выделила 500 тыс. евро.



ARX на равных частях владеют директор компании Чеславас Антоновичюс и гражданин Чехии Вацлав Рейшл.



* * *



На строительство центра логистики контролируемого Арунасом Мартинкявичюсом концерна SBA заем на сумму 12,3 млн евро предоставит банк Swedbank, сообщил концерн SBA. Общие инвестиции в него составят около 18 млн евро.



Центр будет первым этапом развития создаваемого вблизи Клайпеды Парка технологий и инноваций.



"Заем поможет развивать проект, который заметно повысит эффективность логистики в масштабе мебельной группы SBA", – сказала для пресс-релиза вице-президент SBA Йоланта Грашене.



Центр логистики площадью почти 30 тыс. кв. метров, который строит Panevezio statybos trestas, намечается завершить до конца этого года, а весь проект Парка технологий и инноваций SBA – в 2027 году.



