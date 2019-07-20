Загрузка... Представьте, я беру и ухожу. Как Лукашенко 25 лет правит Белоруссией 🔊 Воспроизвести © РИА Новости



"Я этому нигде не учился, я пришел и начал руководить страной так, как я умел". Бывший директор совхоза, "батька", "последний диктатор Европы", миротворец, знаток сенажа и силоса Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию уже 25 лет и пока не собирается на пенсию. Чем был занят белорусский лидер на высоком государственном посту четверть века — в материале Софьи Мельничук для



От своего парня до "батьки"



"Вовка, Черного немедленно отправить в отставку! Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил лично перед народом железобетонную задачу. Решить — и точка! Не дай бог, мой глаз зацепится, где-то будет не так," — грозит Лукашенко во время совещания в Витебской области летом 2018-го. "Я этому нигде не учился, я пришел и начал руководить страной так, как я умел". Бывший директор совхоза, "батька", "последний диктатор Европы", миротворец, знаток сенажа и силоса Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию уже 25 лет и пока не собирается на пенсию. Чем был занят белорусский лидер на высоком государственном посту четверть века — в материале Софьи Мельничук для РИА Новости "Вовка, Черного немедленно отправить в отставку! Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил лично перед народом железобетонную задачу. Решить — и точка! Не дай бог, мой глаз зацепится, где-то будет не так," — грозит Лукашенко во время совещания в Витебской области летом 2018-го.



С тех пор, как Александр Лукашенко занял пост президента Республики Беларусь, прошло без малого четверть века. Он проделал путь от директора совхоза до отца народа, "батьки". Но сохранил главную черту — крепкого хозяйственника.



Начало независимости у Белоруссии было бедным: полки в магазинах пустовали, товары — в дефиците. Это не добавляло популярности действующей власти, которая ассоциировалась с застоем, и у молодых политиков, в числе которых был и Лукашенко, появился шанс.



© РИА Новости / Юрий Иванов Первый президент Белоруссии Александр Лукашенко приносит присягу и произносит программную речь на заседании специальной сессии республиканского парламента



Когда началась президентская предвыборная кампания 1994 года, Лукашенко не было и сорока. Повезло ему не только с возрастом, но и с внешностью. Высокий, широкоплечий, с выдающимся носом, правильными чертами лица и густыми черными усами, он сразу стал фаворитом, в особенности среди женской половины населения. Кроме того, внешние достоинства кандидат умел выгодно подчеркнуть одеждой — рубашки с острым воротом и узкие галстуки. Он также позволял себе костюмы нестрогих расцветок и неидеальной посадки, чтобы показать — он не привык подбирать себе наряды, сидеть в кабинете и делать все по регламенту.



Однако был у Лукашенко серьезный для политика недостаток — специфический провинциальный говор с ярко выраженной фрикативной "г". Избавляться от изъяна он не стал, напротив — использовал себе на пользу, демонстрируя, что он человек из народа. Образ он поддерживает до сих пор. Фотографии Лукашенко вместе с сыном во время сбора урожая — картошки, арбузов — появляются в Сети регулярно. Собранную бульбу, по официальным заявлениям, передают в детские дома и дома престарелых, а в 2018 году четыре мешка картошки он привез в дар российскому коллеге Владимиру Путину.



© РИА Новости / Юрий Иванов Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и мэр Москвы Юрий Лужков на праздничных гуляньях, посвященных 930-летию Минска



Настоящий колхозник



Деревня Александрия Шкловского района Могилевской области сейчас известна всей Белоруссии. Там родился и вырос президент страны. С малой родиной он не теряет связь на протяжении всей жизни. В 1985 году Лукашенко окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и стал специалистом в организации сельхозпроизводства.



С распадом Советского Союза республике достался развитый агропромышленный комплекс. Но потеря бюджетной поддержки и переход к рынку вызвали проблемы в отрасли. Свой личный опыт, приобретенный в деревне, Лукашенко начинает применять сразу после прихода к власти, ведь АПК — это то, что президенту по-настоящему близко и дорого.



"У вас бурты, курганы, сколько их в области? — Лукашенко уверенно и со знанием дела задает вопросы местным работникам во время визитов. — Сколько вам нужно в области траншей с учетом того, что вы перешли на заготовку в полимерную пленку сенажа и силоса?" Если журналистам нужно искать в интернете, о чем говорит президент, то у аграриев с ним полное взаимопонимание.



С 2005 года правительство начинает вкладывать в село десятки миллиардов долларов. Белорусское мясо и молоко становятся знакомы не только жителям России, но и Европы и Китая.



© AP Photo / BelTA Pool/Andrei Stasevich Президент Белоруссии Александр Лукашенко проверяет созревание зерновых культур на поле в Шкловской области



Лукашенко — сторонник жесткого подхода к производству. "Первая задача для сельского хозяйства — жесточайшая диктатура технологий и производственной дисциплины. Никакой демократии и болтовни", — заявлял он. Дисциплина подразумевает отсутствие частной собственности на землю. Вопрос бурно обсуждался еще в 1996 году. Тогда его даже вынесли на референдум, однако большинство поддержало позицию лидера, и приватизация не случилась.



В конце 1990-х — начале нулевых в деревнях начинают массово строить так называемые президентские дома, колхозы получают кредиты на максимально льготных условиях. В 2005 году программа возрождения села была закреплена на законодательном уровне. Документом предусмотрено, что доходы селян вырастут, а жить в деревне станет комфортно и престижно. Тогда Лукашенко изрек одно из самых запоминающихся выражений: "Чтобы в агрогородке была горячая вода, чтобы каждая доярка и свинарка вечером ложилась к мужику в кровать помытой". С середины нулевых в сельское хозяйство начинают привлекать частный капитал, бизнес получает привилегии, некоторые колхозы отдают в ведение госструктур.



Во многих деревнях появился газопровод, электричество, были построены школы, магазины и другие объекты инфраструктуры. Однако полномасштабного сельскохозяйственного чуда так и не произошло.



Борец с гидрой взяточничества



Отправной точкой в мир большой политики для Лукашенко стала борьба с коррупцией. Он вошел в антикоррупционную комиссию, созданную в 1993 году, и прослыл ярым борцом с "гидрой о девяти драконовских головах", как он сам называл мздоимство. Белоруссию он сравнивал с Лернейским болотом, а сам, судя по всему, видел себя Гераклом. "Просто мурашки бегут по спине, когда задумаешься, насколько мы погрязли и лезем глубже в вонючее болото", — говорил он в одном из первых интервью.



"Порода человека такая, сродни, я бы сказал, гидре — тому простейшему кишечнополостному животному. Порода эта с сильно развитым хватательным инстинктом существовала во всех странах во все века", — позднее Лукашенко назвал коррупцию язвой и социальным злом, но независимо от названия боролся с ней рьяно.



За 25 лет антикоррупционные меры в стране значительно ужесточили, в колонии отправились десятки взяточников разных профессий. Самыми громкими были дела таможенников, медиков, бизнесменов, политиков и даже силовиков.



"Ах, президент пересажал! Сажали и будем сажать! Не надо страдать, что Лукашенко пересажал. Ведите себя нормально. Не воруйте у людей, не крадите у государства и, как меня мама учила, не бери чужого", — наставлял "батька". "Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! — говорил президент. — Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство". Лукашенко также придумал отправлять осужденных чиновников руководить колхозами.



© AP Photo / BelTA Pool/Andrei Stasevich Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сборе картофеля неподалеку от Минска



"Я свою страну за цивилизованным миром не поведу"



В начале 1990-х отношения Минска с западными странами развивались благополучно. Еще до прихода Лукашенко к власти страну пригласили в ПАСЕ, а Минск пообещал вернуть России ядерное оружие, за что получал похвалы Вашингтона и лично президента Билла Клинтона.



Лукашенко выступал за развитие связей с Москвой. Начало интеграции было положено в 1995 году Соглашением о таможенном союзе и Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Чуть позднее курс на интеграцию с Россией, статус русского языка и смена флага были вынесены на всеобщее голосование. Этот референдум Лукашенко выиграл. Вскоре был подписан еще один договор — о союзе Белоруссии и России. Однако появившиеся разногласия не позволили подписать документ в изначальном варианте, и принят он был де-юре.



После этого Лукашенко все чаще и все увереннее говорит о непреложном белорусском суверенитете. "Мы не можем присоединиться ни к какой другой стране в качестве региона или провинции", — подчеркивал он, говоря о неготовности Москвы к равноправному союзу с Минском. Известным стало и другое высказывание лидера: "Белорус — это русский со знаком качества".



Дружба с Западом долго не продлилась. В 1995 году Лукашенко объявил, что Белоруссия взята в кольцо западных спецслужб, а позднее сделал еще одно яркое заявление: "Я свою страну за цивилизованным миром не поведу". Отношения с Европой ухудшались, последовали первые санкции. В 1998 году Минск выдворил иностранных послов из их резиденций. Больше всего досталось представителю США — ворота в его особняк заварили, пока у того проходила встреча.



© РИА Новости / Алексей Даничев Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце



На фоне кризиса отношений с Западом Лукашенко сдружился с главой Югославии Слободаном Милошевичем и поддержал президента Ирака Саддама Хусейна. Обоим он даже предлагал убежище. Во время президентства Джорджа Буша — младшего к Лукашенко приклеился ярлык "последний диктатор Европы", против страны ввели еще больше санкций и фактически заморозили дипломатические отношения.



Шанс сменить образ авторитарного правителя на миротворца у Лукашенко появился в 2014 году в свете событий, развернувшихся на Украине. Президент показал блестящие навыки дипломатии и маневрирования меж двух огней. Лукашенко встречался с временным главой Украины Александром Турчиновым, хотя в России того считали одним из виновников госпереворота, а позднее присутствовал на инаугурации Петра Порошенко. Затем Белоруссия признала присоединение Крыма к России де-факто ("Что будет де-юре — это будет потом", — добавил тогда Лукашенко), а в ООН отказалась осудить крымский референдум.



С Москвой Лукашенко сумел сохранить хорошие отношения, более того, Минск стал основной площадкой для урегулирования конфликта, внимание к которому было приковано во всем мире. С осени 2014 года в Минске заработала контактная группа по Украине. В феврале 2015-го дипломатическим триумфом Лукашенко стала встреча "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция). Евросоюз хвалит Лукашенко за вклад в региональную безопасность, а также за освобождение некоторых политзаключенных из тюрем, начинается диалог с Брюсселем.



Лукашенко получил реальный шанс выйти из изоляции, но при этом не прослыть демократом, ведь, как он сам выражался, "лучше быть диктатором, чем голубым". А насчет своего президентства он, например, говорит так: "Вы представьте, я сейчас беру и ухожу. Что случилось? Но, не дай бог, придут отморозки — сразу или потом — и испохабят все то, что есть в стране". Общественность он успокаивает: "Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро".



© РИА Новости / Алексей Дружинин Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015 "Эта корова еле живая! Ты же видишь, как она двигается! Зачем вы меня сюда привезли — чтобы я сейчас поручил вам одеть наручники?" — разносит он сопровождающих во время посещения агрохолдинга в Могилевской области весной 2019-го.С тех пор, как Александр Лукашенко занял пост президента Республики Беларусь, прошло без малого четверть века. Он проделал путь от директора совхоза до отца народа, "батьки". Но сохранил главную черту — крепкого хозяйственника.Начало независимости у Белоруссии было бедным: полки в магазинах пустовали, товары — в дефиците. Это не добавляло популярности действующей власти, которая ассоциировалась с застоем, и у молодых политиков, в числе которых был и Лукашенко, появился шанс.Когда началась президентская предвыборная кампания 1994 года, Лукашенко не было и сорока. Повезло ему не только с возрастом, но и с внешностью. Высокий, широкоплечий, с выдающимся носом, правильными чертами лица и густыми черными усами, он сразу стал фаворитом, в особенности среди женской половины населения. Кроме того, внешние достоинства кандидат умел выгодно подчеркнуть одеждой — рубашки с острым воротом и узкие галстуки. Он также позволял себе костюмы нестрогих расцветок и неидеальной посадки, чтобы показать — он не привык подбирать себе наряды, сидеть в кабинете и делать все по регламенту.Однако был у Лукашенко серьезный для политика недостаток — специфический провинциальный говор с ярко выраженной фрикативной "г". Избавляться от изъяна он не стал, напротив — использовал себе на пользу, демонстрируя, что он человек из народа. Образ он поддерживает до сих пор. Фотографии Лукашенко вместе с сыном во время сбора урожая — картошки, арбузов — появляются в Сети регулярно. Собранную бульбу, по официальным заявлениям, передают в детские дома и дома престарелых, а в 2018 году четыре мешка картошки он привез в дар российскому коллеге Владимиру Путину.Деревня Александрия Шкловского района Могилевской области сейчас известна всей Белоруссии. Там родился и вырос президент страны. С малой родиной он не теряет связь на протяжении всей жизни. В 1985 году Лукашенко окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и стал специалистом в организации сельхозпроизводства.С распадом Советского Союза республике достался развитый агропромышленный комплекс. Но потеря бюджетной поддержки и переход к рынку вызвали проблемы в отрасли. Свой личный опыт, приобретенный в деревне, Лукашенко начинает применять сразу после прихода к власти, ведь АПК — это то, что президенту по-настоящему близко и дорого."У вас бурты, курганы, сколько их в области? — Лукашенко уверенно и со знанием дела задает вопросы местным работникам во время визитов. — Сколько вам нужно в области траншей с учетом того, что вы перешли на заготовку в полимерную пленку сенажа и силоса?" Если журналистам нужно искать в интернете, о чем говорит президент, то у аграриев с ним полное взаимопонимание.С 2005 года правительство начинает вкладывать в село десятки миллиардов долларов. Белорусское мясо и молоко становятся знакомы не только жителям России, но и Европы и Китая.Лукашенко — сторонник жесткого подхода к производству. "Первая задача для сельского хозяйства — жесточайшая диктатура технологий и производственной дисциплины. Никакой демократии и болтовни", — заявлял он. Дисциплина подразумевает отсутствие частной собственности на землю. Вопрос бурно обсуждался еще в 1996 году. Тогда его даже вынесли на референдум, однако большинство поддержало позицию лидера, и приватизация не случилась.В конце 1990-х — начале нулевых в деревнях начинают массово строить так называемые президентские дома, колхозы получают кредиты на максимально льготных условиях. В 2005 году программа возрождения села была закреплена на законодательном уровне. Документом предусмотрено, что доходы селян вырастут, а жить в деревне станет комфортно и престижно. Тогда Лукашенко изрек одно из самых запоминающихся выражений: "Чтобы в агрогородке была горячая вода, чтобы каждая доярка и свинарка вечером ложилась к мужику в кровать помытой". С середины нулевых в сельское хозяйство начинают привлекать частный капитал, бизнес получает привилегии, некоторые колхозы отдают в ведение госструктур.Во многих деревнях появился газопровод, электричество, были построены школы, магазины и другие объекты инфраструктуры. Однако полномасштабного сельскохозяйственного чуда так и не произошло.Отправной точкой в мир большой политики для Лукашенко стала борьба с коррупцией. Он вошел в антикоррупционную комиссию, созданную в 1993 году, и прослыл ярым борцом с "гидрой о девяти драконовских головах", как он сам называл мздоимство. Белоруссию он сравнивал с Лернейским болотом, а сам, судя по всему, видел себя Гераклом. "Просто мурашки бегут по спине, когда задумаешься, насколько мы погрязли и лезем глубже в вонючее болото", — говорил он в одном из первых интервью."Порода человека такая, сродни, я бы сказал, гидре — тому простейшему кишечнополостному животному. Порода эта с сильно развитым хватательным инстинктом существовала во всех странах во все века", — позднее Лукашенко назвал коррупцию язвой и социальным злом, но независимо от названия боролся с ней рьяно.За 25 лет антикоррупционные меры в стране значительно ужесточили, в колонии отправились десятки взяточников разных профессий. Самыми громкими были дела таможенников, медиков, бизнесменов, политиков и даже силовиков."Ах, президент пересажал! Сажали и будем сажать! Не надо страдать, что Лукашенко пересажал. Ведите себя нормально. Не воруйте у людей, не крадите у государства и, как меня мама учила, не бери чужого", — наставлял "батька". "Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! — говорил президент. — Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство". Лукашенко также придумал отправлять осужденных чиновников руководить колхозами.В начале 1990-х отношения Минска с западными странами развивались благополучно. Еще до прихода Лукашенко к власти страну пригласили в ПАСЕ, а Минск пообещал вернуть России ядерное оружие, за что получал похвалы Вашингтона и лично президента Билла Клинтона.Лукашенко выступал за развитие связей с Москвой. Начало интеграции было положено в 1995 году Соглашением о таможенном союзе и Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Чуть позднее курс на интеграцию с Россией, статус русского языка и смена флага были вынесены на всеобщее голосование. Этот референдум Лукашенко выиграл. Вскоре был подписан еще один договор — о союзе Белоруссии и России. Однако появившиеся разногласия не позволили подписать документ в изначальном варианте, и принят он был де-юре.После этого Лукашенко все чаще и все увереннее говорит о непреложном белорусском суверенитете. "Мы не можем присоединиться ни к какой другой стране в качестве региона или провинции", — подчеркивал он, говоря о неготовности Москвы к равноправному союзу с Минском. Известным стало и другое высказывание лидера: "Белорус — это русский со знаком качества".Дружба с Западом долго не продлилась. В 1995 году Лукашенко объявил, что Белоруссия взята в кольцо западных спецслужб, а позднее сделал еще одно яркое заявление: "Я свою страну за цивилизованным миром не поведу". Отношения с Европой ухудшались, последовали первые санкции. В 1998 году Минск выдворил иностранных послов из их резиденций. Больше всего досталось представителю США — ворота в его особняк заварили, пока у того проходила встреча.На фоне кризиса отношений с Западом Лукашенко сдружился с главой Югославии Слободаном Милошевичем и поддержал президента Ирака Саддама Хусейна. Обоим он даже предлагал убежище. Во время президентства Джорджа Буша — младшего к Лукашенко приклеился ярлык "последний диктатор Европы", против страны ввели еще больше санкций и фактически заморозили дипломатические отношения.Шанс сменить образ авторитарного правителя на миротворца у Лукашенко появился в 2014 году в свете событий, развернувшихся на Украине. Президент показал блестящие навыки дипломатии и маневрирования меж двух огней. Лукашенко встречался с временным главой Украины Александром Турчиновым, хотя в России того считали одним из виновников госпереворота, а позднее присутствовал на инаугурации Петра Порошенко. Затем Белоруссия признала присоединение Крыма к России де-факто ("Что будет де-юре — это будет потом", — добавил тогда Лукашенко), а в ООН отказалась осудить крымский референдум.С Москвой Лукашенко сумел сохранить хорошие отношения, более того, Минск стал основной площадкой для урегулирования конфликта, внимание к которому было приковано во всем мире. С осени 2014 года в Минске заработала контактная группа по Украине. В феврале 2015-го дипломатическим триумфом Лукашенко стала встреча "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция). Евросоюз хвалит Лукашенко за вклад в региональную безопасность, а также за освобождение некоторых политзаключенных из тюрем, начинается диалог с Брюсселем.Лукашенко получил реальный шанс выйти из изоляции, но при этом не прослыть демократом, ведь, как он сам выражался, "лучше быть диктатором, чем голубым". А насчет своего президентства он, например, говорит так: "Вы представьте, я сейчас беру и ухожу. Что случилось? Но, не дай бог, придут отморозки — сразу или потом — и испохабят все то, что есть в стране". Общественность он успокаивает: "Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро". Загрузка... РИА Новости Категории: политика, общество, в Беларуси, история Ключевые слова: Россия, аналитика, евросоюз, отношения, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 120 раз Комментарии