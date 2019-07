Новости рынка СПГ Литвы и Европы

В четверг в Клайпедский порт должен прибыть новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) крупнейшей частной российской газовой компании "Новатэк" из Высоцка. Вероятно, что он предназначен крупнейшему потребителю газа в стране - Йонавскому производителю удобрений Achema.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, груз доставляет газовоз Coral Fungia.



"Планируется, что Coral Fungia прибудет в Клайпеду сегодня (в четверг – BNS)“, – комментировала BNS представитель оператора терминала - компании Klaipedos nafta по вопросам коммуникации Оринта Баркаускайте.



Терминалом в Клайпеде в этом газовом году пользуются три компании – Achema, LET и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.



Сама Achema не комментирует, у кого и сколько газа покупает. Холдинг Lietuvos energija в последнее время также не конкретизирует источники закупок СПГ. Как сообщалось ранее, LET ранее поставляла газ "Новатэка", но приобретала его через посредника – компанию Trafigura.



Благодаря выгодным условиям для импорта сжиженного природного газа (СПГ) европейские подземные хранилища в последнюю неделю июня были заполнены почти на 70% – это на одну пятую больше, чем в июне прошлого года, сообщила литовская компания поставок электроэнергии и газа Lietuvos energijos tiekimas (LET).



По сообщению компании, летом этого года особенно выгодно импортировать СПГ по причине исторически большой разницы зимних и летних цен на газ, выгодного для покупателей избыточного предложения СПГ и прочих факторов.



В июне 2019 года на голландский индекс цен TTF на европейских газовых биржах сформировался на уровне 13,38 евро за мегаватт-час, что на 1,58 евро за мегаватт-час меньше, чем на майских фьючерсных сделках, а по сравнению с тем же периодом прошлого года голландский индекс цен TTF снизился на 38%.



В июне европейские терминалы импорта СПГ активно осуществляли погрузки. Поставщики природного газа также интенсивно используют Клайпедский терминал СПГ и благоприятный период. В июне был достигнут пик использования Клайпедского терминала, хотя ожидается, что он будет активно переваливать СПГ все лето.



LET утверждает, что рекордные запасы в газовых хранилищах являются одним из факторов, снизивших спрос покупателей, что отмечалось и в прошлом году, похоже, чем летние цены не получат возможности вырасти. Например, в прошлом году до 30% европейского спроса на газ летом составила именно дополнительная потребность в газе полупустых газовых хранилищ.



На фоне падения индексов природного газа в Европе, в конце июня разница между индексами была самой большой за последние пять месяцев и достигала почти 4,71 евро за мегаватт-час. Цена на газ на восточно-азиатском рынке выросла по причине крупных моментальных сделок, которые сигнализируют о неожиданно выросшем моментальном спросе на достаточно вялом рынке.



Хотя прохладная погода в восточной Азии сократило потребности в охлаждении помещений и соответственно определило более низкий спрос на газ, падение европейских индексов не остановили и необычайно жаркие июньские дни, а давление на цены поддерживал как импорт СПГ, так и снижение цен на каменный уголь, конкурирующий и с природным газом в сфере производства энергии.