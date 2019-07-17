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Р. Карбаускис хотел бы больше ясности по поводу состава нового правительства



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что хотел бы получить больше информации о планирующихся заменах министров в обновленном составе правительства.

После согласования с премьером Саулюсом Сквярнялисом состав обновленного правительства должен утвердить президент Гитанас Науседа.

По словам Р. Карбаускиса, подписавшие коалиционный договор партии надеются делегировать своих представителей в кабинет министров и если сделать это не будет позволено, то возникнет угроза для правящего большинства.

"Не все ясно, есть сомнения по тому или иному вопросу, все хотят ясности", – сказал журналистам в сейме Р. Карбаускис.

От замен министров будет зависеть, состоится ли в сейме только голосование о назначении премьера С. Сквярнялиса, или же будет проведено и отдельное голосование по программе правительства.
Сейм ограничится голосованием по С. Сквярнялису, если в правительстве сменится не более одного министра.

Если замен будет больше, то придется голосовать и по программе правительства, так как за период после получения С. Сквярнялисом полномочий в 2016 году в его правительстве сменится более половины министров.

Правящие называют эти процедуры долгим и коротким сценарием утверждения правительства после вступления в должность нового президента Г. Науседы.

"Если по короткому варианту ясность сразу не появится, то по долгому варианту, с утверждением уже такого правительства, с которым согласны все, эта ясность будет полной", – сказал Р. Карбаускис.

"Но если президент заверит, что мы общими усилиями найдем все решения (...), тогда особой разницы нет", – сказал он.

Лидер "социал-трудовиков" Гядиминас Киркилас сказал, что поддерживает так называемый долгий сценарий, так как он надежнее.

* * *

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что в обновленном правительстве сменится более чем один министр.

Это означает, что после возвращения полномочий президенту Гитанасу Науседе в сейме состоится голосование не только по вопросу назначения С. Сквярнялиса премьером, но и по правительственной программе.

Эта процедура требуется, поскольку с момента получения полномочий правительством С. Сквярнялиса в 2016 году сменится более половины министров.

"Уверенно могу сказать, что сменят более чем один министр", – сказал премьер в среду журналистам в правительстве.

"Очевидно, что все ведет к тому, что в сейме придется еще раз проголосовать по не измененной правительственной программе", – добавил он.
BNS
Категории: политика, экономика
Ключевые слова: премьер, правительство, коалиция, формирование, Карбаускис
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июля, 17:30

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