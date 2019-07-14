Янтарное шоу в Светлогорске. Часть 2 🔊 Воспроизвести Фото автора (Окончание. Начало в № 27)



Недавно в Калининградской области прошёл ставший уже традиционным ежегодный Международный экономический форум янтарной отрасли. Нынешний был уже четвёртым. Первую часть рассказа о нём «Обзор»



Всё во власти «цифры»



Главной темой прошедшего в Светлогорске форума стала цифровизация янтарной отрасли. Человеку со стороны эта тема, скорее всего, покажется скучной и неинтересной. Ну каким, скажите, образом, на каком этапе можно связать добычу, переработку и, в конце концов, продажу янтаря и современные цифровые технологии? Разве что вносить розничную цену готовых изделий в компьютер? Недавно в Калининградской области прошёл ставший уже традиционным ежегодный Международный экономический форум янтарной отрасли. Нынешний был уже четвёртым. Первую часть рассказа о нём «Обзор» опубликовал в предыдущем номере Главной темой прошедшего в Светлогорске форума стала цифровизация янтарной отрасли. Человеку со стороны эта тема, скорее всего, покажется скучной и неинтересной. Ну каким, скажите, образом, на каком этапе можно связать добычу, переработку и, в конце концов, продажу янтаря и современные цифровые технологии? Разве что вносить розничную цену готовых изделий в компьютер?



Примечательно, что, перечисляя примеры, А.Абрамова упомянула и о том, что IT-технологии помогут более эффективной борьбе с контрабандными товарами. Такой опыт мог бы, пожалуй, заинтересовать и литовские власти, но наши чиновники, как огня, боятся интересоваться хоть чем-то положительным, что происходит в соседней российской области. Да и на белорусской земле – тоже.



Но вернёмся непосредственно к янтарю. Литва же янтарный край, а значит, всё, что могло бы помочь развитию литовской янтарной отрасли, нас, в принципе, могло бы заинтересовать?











Впрочем, чтобы читатель не уснул, ограничимся в данном случае лишь такими примерами применения «цифры» в янтарной промышленности: новые технологии помогут дизайнерам и обработчикам вычислять в янтарном камешке наиболее эффективную форму будущего изделия (чем меньше сырья уйдёт в отходы, тем выше будет конечная стоимость изделия), а, кроме того, помогут маркировать электронной меткой каждый камень, каждое изделие, что самым серьёзным образом «прижмёт хвост» нелегалам и поставщикам так называемого «пластмассового», то есть ненастоящего, искусственного янтаря.



Специалисты Калининградского янтарного комбината намерены маркировать добываемый камень в целях борьбы с большим количеством поддельного янтаря, попадающего на рынки, об этом во время форума сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.



«Подчас это даже не прессованный янтарь, а эпоксидные смолы, которые похожи на янтарь. Масса туристов уезжают к себе домой, а по приезде вынуждены констатировать, что их обманули, хотя цены этих изделий бывают заоблачными. В этом плане комбинат ставит перед собой задачу - весь камень крупных фракций, который мы добываем и который выходит на продажу, будет маркирован, чтобы отслеживать его не только внутри предприятия, но и за его пределами», - сказал М.Зацепин. К слову, Калининградский янтарный комбинат вступил в Гильдию ювелиров России, чтобы ещё активнее работать сообща.



Председатель совета Гильдии ювелиров России Гагик Геворкян считает, что благодаря отслеживанию ювелирных изделий, отрасль выйдет на стопроцентную прозрачность.



«От этого выиграет потребитель, возрастёт доверие к ювелирной продукции, выиграет производитель, будет обеспечена честная конкуренция и, наконец, выиграет государство, так как решится много задач по части налогообложения», - сказал Г.Геворкян.











Работать сообща



«Amberforum-2019» меньше всего похож на торжественные заседания по какому-нибудь важному поводу, где все друг дружку только хвалят.



Гедрюс Гунторюс, организатор знаменитой вильнюсской выставки «Amber Trip», во время первого пленарного заседания, выступая после Г.Геворкяна, ещё раз подчеркнул, насколько важно сегодня восстанавливать, как выразился литовский специалист, доверие к янтарю.



- Во время недавнего янтарного бума, взвинтившего цены, на рынок стал массово попадать фальшивый - «пластмассовый» - янтарь. Подделки настолько высокого качества, что даже специалисту нередко не удаётся определить, подделка это или настоящий янтарь, - сказал Г.Гунторюс. – Поэтому янтарщикам из разных стран надо бы договориться о создании каких-то специальных центров-лабораторий, которые координировали бы свою работу с иностранными коллегами в деле противодействия подделкам, в выявлении их. А то мне известен случай, когда в лаборатории Литвы пришли к выводу, что представленный на экспертизу янтарь является подделкой, а в Польше пришли к заключению, что он настоящий. Значит, нет единых стандартов.



М.Зацепин в ответ на это заметил, что в Калининградской области создают свою лабораторию, которая будет во главе будущей международной сети и услугами которой смогут воспользоваться и другие.



Такое известие с восторгом было воспринято в зале, но Г.Гунторюс продолжал настаивать на своём: «Лаборатория в Калининградской области – это замечательно, но нам всё же нужно сообща заботиться о развитии совместного бренда – Балтийский янтарь».



Чужой опыт всегда был востребован умными людьми. И в этом плане «Янтарный форум» - настоящий кладезь такого опыта, которым грех не воспользоваться. Например, глава Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин загорелся идеей ввести в народ новый обычай – пусть молодожёны, вместо того, чтобы вешать где-то амбарные замки, обмениваются не только кольцами, но и янтарными сердечками. И такие сердечки уже можно купить в Калининградской области. Стоят они, правда, не так уж и дёшево – порядка 50 евро, но ведь такой подарок может стать самой настоящей семейной реликвией.



А что скажет по этому поводу Литва?











Взгляд из Литвы на янтарный рынок



- Сейчас много говорят о большом, на 30-40% процентов, спаде на мировом янтарном рынке, обвиняя при этом китайцев. Китайцы же, на мой взгляд, не обвалили рынок. Они просто насытили его. И теперь мы должны вернуться туда, где мы были несколько лет назад, и начинать всё сначала, - в беседе с корреспондентом «Обзора» в Светлогорске сказал Гедрюс Гунторюс, самый известный, пожалуй, на сегодня представитель литовской янтарной отрасли. - Когда цена падает, то снова открываются старые рынки – та же Европа, Америка. Я не считаю, что всё это – большая проблема. Нужно просто время, год-полтора, и всё вернётся. Конечно, того бума, порой абсурдного, уже не будет. Будет просто снова нормальный бизнес.



Нужно работать, популяризировать янтарь. Америка, например, раньше признавала только янтарь коньячного цвета, китайцы – матовый, арабы – только белый. Но процесс глобализации продолжается… Поэтому популяризация янтаря будет идти как натуральный процесс, какого-то обязательного «всеобуча» тут не требуется.







К слову, точно так же мы относимся и к развитию не так давно учреждённой Вильнюсской янтарной биржи. Основные её поставщики – это брокеры из России, есть также компании из Польши, Украины. Биржа работает уже официально, на её площадке осуществляются какие-то сделки. Мы не хотим обнародовать информацию об этом просто потому, что цифры там пока небольшие. Всему своё время.



Мы слышали, что Калининградский янтарный комбинат собирается самостоятельно перерабатывать все 500 тонн, янтаря, который он добывает за год, тогда как сейчас россияне обрабатывают 25-30% своего янтаря. А не получится ли так, что будет гораздо больше российских готовых янтарных изделий, но худшего качества? Очень может быть, что 70% будущего янтаря может быть просто испорчено. Потому что в янтарные изделия каждый мастер привносит что-то своё, это всё-таки штучный товар.



У меня самого есть подобный опыт: я привозил довольно много янтаря в Америку, и только со временем узнал, что тамошние ювелиры мои изделия «разрывали», чтобы сделать то, что, на их взгляд, стоило бы продавать у них.



Я спокойно отношусь к конкуренции, поскольку она побуждает искать новые варианты, новые возможности.



- Как вы относитесь к тому, что калининградским янтарщикам Российское государство старается всячески помогать, а в Литве всё на своих плечах тащит Гедрюс?



- Не только Гедрюс, это наш «Amber Trip klaster», частная структура, созданная, прежде всего, для совместной выставочной деятельности литовских предприятий и бизнесменов, работающих с янтарём.



То, что у нас нет серьёзной поддержки со стороны государства, можно оценить двояко. Возможно, что это не так уж и хорошо, а с другой стороны – мы ничем не обязаны государству, можем ориентироваться лишь на своё понимание ситуации.



Если вы держите у себя какое-то животное, постоянно заботитесь о нём, оно привыкает к этому. Но потом приходит время отпустить его на волю, и большой вопрос – сможет ли оно там выжить? А мы знаем, как жить.



Если наше государство нам в чём-то поможет, то мы с благодарностью примем эту помощь, но сами мы не обиваем пороги в поисках такой помощи.



Я вижу, в принципе, только одно направление, где помощь государства была бы сейчас оправдана: в привлечении иностранных туристов в Литву, чтобы те больше узнавали о нашем янтаре, рекламировали его потом у себя дома.



Да, у нас нет своей добычи янтаря, мы не говорим о литовском янтаре, мы рекламируем свою продукцию исключительно под лозунгом «Сделано в Литве».



Мы честны перед нашими потребителями. И наша культура обработки янтаря нынче настолько высока, что я с полным на то основанием могу сказать, что в этом плане и россияне, и поляки, и китайцы, и доминиканцы лишь стараются нас догнать.



- А что вы скажете о нынешнем «Янтарном форуме»?



- Шикарно! Хотел бы иметь такой бюджет.



Газета «Обзор» выражает благодарность АО «Калининградский янтарный комбинат», которое помогло организовать поездку нашего корреспондента на Четвёртый международный форум янтарной отрасли.



Фото автора Вильнюс – Калининград - Светлогорск



Но, как узнал корреспондент «Обзора» во время пленарных заседаний, поле применения цифровых технологий в янтарной промышленности – более чем обширное. Но самое главное, и это особенно подчеркнула в своём выступлении Анастасия Абрамова, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, цифровизация янтарной отрасли является лишь частью внедрения цифровых технологий в экономику области.Примечательно, что, перечисляя примеры, А.Абрамова упомянула и о том, что IT-технологии помогут более эффективной борьбе с контрабандными товарами. Такой опыт мог бы, пожалуй, заинтересовать и литовские власти, но наши чиновники, как огня, боятся интересоваться хоть чем-то положительным, что происходит в соседней российской области. Да и на белорусской земле – тоже.Но вернёмся непосредственно к янтарю. Литва же янтарный край, а значит, всё, что могло бы помочь развитию литовской янтарной отрасли, нас, в принципе, могло бы заинтересовать?Впрочем, чтобы читатель не уснул, ограничимся в данном случае лишь такими примерами применения «цифры» в янтарной промышленности: новые технологии помогут дизайнерам и обработчикам вычислять в янтарном камешке наиболее эффективную форму будущего изделия (чем меньше сырья уйдёт в отходы, тем выше будет конечная стоимость изделия), а, кроме того, помогут маркировать электронной меткой каждый камень, каждое изделие, что самым серьёзным образом «прижмёт хвост» нелегалам и поставщикам так называемого «пластмассового», то есть ненастоящего, искусственного янтаря.Специалисты Калининградского янтарного комбината намерены маркировать добываемый камень в целях борьбы с большим количеством поддельного янтаря, попадающего на рынки, об этом во время форума сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.«Подчас это даже не прессованный янтарь, а эпоксидные смолы, которые похожи на янтарь. Масса туристов уезжают к себе домой, а по приезде вынуждены констатировать, что их обманули, хотя цены этих изделий бывают заоблачными. В этом плане комбинат ставит перед собой задачу - весь камень крупных фракций, который мы добываем и который выходит на продажу, будет маркирован, чтобы отслеживать его не только внутри предприятия, но и за его пределами», - сказал М.Зацепин. К слову, Калининградский янтарный комбинат вступил в Гильдию ювелиров России, чтобы ещё активнее работать сообща.Председатель совета Гильдии ювелиров России Гагик Геворкян считает, что благодаря отслеживанию ювелирных изделий, отрасль выйдет на стопроцентную прозрачность.«От этого выиграет потребитель, возрастёт доверие к ювелирной продукции, выиграет производитель, будет обеспечена честная конкуренция и, наконец, выиграет государство, так как решится много задач по части налогообложения», - сказал Г.Геворкян.«Amberforum-2019» меньше всего похож на торжественные заседания по какому-нибудь важному поводу, где все друг дружку только хвалят.Гедрюс Гунторюс, организатор знаменитой вильнюсской выставки «Amber Trip», во время первого пленарного заседания, выступая после Г.Геворкяна, ещё раз подчеркнул, насколько важно сегодня восстанавливать, как выразился литовский специалист, доверие к янтарю.- Во время недавнего янтарного бума, взвинтившего цены, на рынок стал массово попадать фальшивый - «пластмассовый» - янтарь. Подделки настолько высокого качества, что даже специалисту нередко не удаётся определить, подделка это или настоящий янтарь, - сказал Г.Гунторюс. – Поэтому янтарщикам из разных стран надо бы договориться о создании каких-то специальных центров-лабораторий, которые координировали бы свою работу с иностранными коллегами в деле противодействия подделкам, в выявлении их. А то мне известен случай, когда в лаборатории Литвы пришли к выводу, что представленный на экспертизу янтарь является подделкой, а в Польше пришли к заключению, что он настоящий. Значит, нет единых стандартов.М.Зацепин в ответ на это заметил, что в Калининградской области создают свою лабораторию, которая будет во главе будущей международной сети и услугами которой смогут воспользоваться и другие.Такое известие с восторгом было воспринято в зале, но Г.Гунторюс продолжал настаивать на своём: «Лаборатория в Калининградской области – это замечательно, но нам всё же нужно сообща заботиться о развитии совместного бренда – Балтийский янтарь».Чужой опыт всегда был востребован умными людьми. И в этом плане «Янтарный форум» - настоящий кладезь такого опыта, которым грех не воспользоваться. Например, глава Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин загорелся идеей ввести в народ новый обычай – пусть молодожёны, вместо того, чтобы вешать где-то амбарные замки, обмениваются не только кольцами, но и янтарными сердечками. И такие сердечки уже можно купить в Калининградской области. Стоят они, правда, не так уж и дёшево – порядка 50 евро, но ведь такой подарок может стать самой настоящей семейной реликвией.А что скажет по этому поводу Литва?- Сейчас много говорят о большом, на 30-40% процентов, спаде на мировом янтарном рынке, обвиняя при этом китайцев. Китайцы же, на мой взгляд, не обвалили рынок. Они просто насытили его. И теперь мы должны вернуться туда, где мы были несколько лет назад, и начинать всё сначала, - в беседе с корреспондентом «Обзора» в Светлогорске сказал Гедрюс Гунторюс, самый известный, пожалуй, на сегодня представитель литовской янтарной отрасли. - Когда цена падает, то снова открываются старые рынки – та же Европа, Америка. Я не считаю, что всё это – большая проблема. Нужно просто время, год-полтора, и всё вернётся. Конечно, того бума, порой абсурдного, уже не будет. Будет просто снова нормальный бизнес.Нужно работать, популяризировать янтарь. Америка, например, раньше признавала только янтарь коньячного цвета, китайцы – матовый, арабы – только белый. Но процесс глобализации продолжается… Поэтому популяризация янтаря будет идти как натуральный процесс, какого-то обязательного «всеобуча» тут не требуется.К слову, точно так же мы относимся и к развитию не так давно учреждённой Вильнюсской янтарной биржи. Основные её поставщики – это брокеры из России, есть также компании из Польши, Украины. Биржа работает уже официально, на её площадке осуществляются какие-то сделки. Мы не хотим обнародовать информацию об этом просто потому, что цифры там пока небольшие. Всему своё время.Мы слышали, что Калининградский янтарный комбинат собирается самостоятельно перерабатывать все 500 тонн, янтаря, который он добывает за год, тогда как сейчас россияне обрабатывают 25-30% своего янтаря. А не получится ли так, что будет гораздо больше российских готовых янтарных изделий, но худшего качества? Очень может быть, что 70% будущего янтаря может быть просто испорчено. Потому что в янтарные изделия каждый мастер привносит что-то своё, это всё-таки штучный товар.У меня самого есть подобный опыт: я привозил довольно много янтаря в Америку, и только со временем узнал, что тамошние ювелиры мои изделия «разрывали», чтобы сделать то, что, на их взгляд, стоило бы продавать у них.Я спокойно отношусь к конкуренции, поскольку она побуждает искать новые варианты, новые возможности.- Не только Гедрюс, это наш «Amber Trip klaster», частная структура, созданная, прежде всего, для совместной выставочной деятельности литовских предприятий и бизнесменов, работающих с янтарём.То, что у нас нет серьёзной поддержки со стороны государства, можно оценить двояко. Возможно, что это не так уж и хорошо, а с другой стороны – мы ничем не обязаны государству, можем ориентироваться лишь на своё понимание ситуации.Если вы держите у себя какое-то животное, постоянно заботитесь о нём, оно привыкает к этому. Но потом приходит время отпустить его на волю, и большой вопрос – сможет ли оно там выжить? А мы знаем, как жить.Если наше государство нам в чём-то поможет, то мы с благодарностью примем эту помощь, но сами мы не обиваем пороги в поисках такой помощи.Я вижу, в принципе, только одно направление, где помощь государства была бы сейчас оправдана: в привлечении иностранных туристов в Литву, чтобы те больше узнавали о нашем янтаре, рекламировали его потом у себя дома.Да, у нас нет своей добычи янтаря, мы не говорим о литовском янтаре, мы рекламируем свою продукцию исключительно под лозунгом «Сделано в Литве».Мы честны перед нашими потребителями. И наша культура обработки янтаря нынче настолько высока, что я с полным на то основанием могу сказать, что в этом плане и россияне, и поляки, и китайцы, и доминиканцы лишь стараются нас догнать.- Шикарно! Хотел бы иметь такой бюджет.Вильнюс – Калининград - Светлогорск Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: в России, экономика Ключевые слова: Калининград, Международный экономический форум янтарной отрасли, IV Международный экономический форум янтарной отрасли, «Amber Trip klaster» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 География: Россия, Калининград — статья прочитана 167 раз Комментарии