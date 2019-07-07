Янтарное шоу в Светлогорске 🔊 Воспроизвести Фото автора Недавно в Калининградской области прошёл ставший уже традиционным ежегодный Международный экономический форум янтарной отрасли. Нынешний был уже четвёртым.



Впервые он состоялся в 2016 году, собрав на своей площадке специалистов из России и ряда других стран, в том числе и из Литвы.



Это единственная, пожалуй, в мире крупная площадка, где обсуждаются вопросы развития и продвижения бренда янтаря. Понятное дело, что хозяев и организаторов форума в первую очередь интересует то, как янтарное дело улучшать в России. Но современный мир настолько тесно глобален, что в той же мере в успехе янтарной отрасли заинтересованы переработчики янтаря и из других стран, и соседи Калининградской области – Литва и Польша – особенно. Впервые он состоялся в 2016 году, собрав на своей площадке специалистов из России и ряда других стран, в том числе и из Литвы.Это единственная, пожалуй, в мире крупная площадка, где обсуждаются вопросы развития и продвижения бренда янтаря. Понятное дело, что хозяев и организаторов форума в первую очередь интересует то, как янтарное дело улучшать в России. Но современный мир настолько тесно глобален, что в той же мере в успехе янтарной отрасли заинтересованы переработчики янтаря и из других стран, и соседи Калининградской области – Литва и Польша – особенно. Программа «Янтарного форума» состоит из различных мероприятий как деловой направленности, так и выставок изделий, произведений искусства и технологий. Впрочем, не менее важной частью программы форума в городе-курорте Светлогорске являются и культурно-развлекательные мероприятия, собранные в специальном проекте AmberShow.



В этом году, например, с 20 по 23 июня в большом «Янтарь-холле» выступали представители как федеральных, так и областных властей, компаний-производителей, эксперты, работала выставка, где была представлена продукция более 50-ти производителей из более чем десяти стран мира, а рядом с холлом, на большой концертной площадке каждый день шли концерты. Исполнители сменяли друг друга, давая зрителям возможность бесплатно посмотреть и послушать то, что им по душе.



Богатая история



На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли.



Добыча ведётся на побережье Балтийского моря, около посёлка Янтарный (ранее Пальмникен), где запасы янтаря составляют свыше 110 тысяч тонн. В 2018 году добыча составила рекордные 503 тонны, превысив показатель 2017 года - 453 т - более чем на 10%.



Соответственно, все, у кого в школе отношения с арифметикой были более или менее сносными, могут легко вычислить, на сколько ещё лет Калининградскому янтарному комбинату хватит янтарных запасов.



Янтарь здесь стали добывать ещё в XIX веке, в ту пору, когда нынешние земли были частью Пруссии. И делалось это на очень высоком для того времени технологическом уровне. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в 30-е годы прошлого века из карьера камни отвозились на сортировку железнодорожным транспортом. Однако перед отступлением гитлеровские войска всё взорвали и затопили разрабатываемый карьер водой из находящегося неподалёку моря. Поэтому созданному на этом месте янтарному комбинату всё пришлось начинать не просто с нулевой отметки, а с глубоких «минусов», чтобы хоть примерно восстановить то, что уже было наработано.



Сегодня добыча «солнечного камня», если представлять её в упрощённом виде, выглядит так: сначала мощные экскаваторы снимают 50-70 метров земли, чтобы добраться до янтароносного слоя. Затем экскаватор поменьше бросает по относительно небольшую порцию земли, камней и янтаря в специальную траншею, под сильную струю водяной пушки. Вода размывает эту порцию и гонит дальше по траншее к приёмнику, всасывающему в себя мелкий янтарь. Крупные же куски перед этим отлавливаются сачками вручную двумя рабочими, иначе дорогостоящие самородки, попадая в приёмник, могут его повредить.



Группу журналистов, среди которых был и корреспондент «Обзора», привезли в карьер, чтобы они не только могли посмотреть, как добывается янтарь, но и сами смогли поучаствовать в этом увлекательном процессе.



Любопытный факт: когда главный инженер Калининградского янтарного комбината Александр Смирнов вёз журналистов в карьер, то ему по рации сообщили, что только что обнаружен большой самородок. Журналисты, естественно, не поверили – «рояль в кустах», известное дело.



А.Смирнов в ответ только посмеялся: такова уж доля добытчиков янтаря. В прошлом году, например, карьер должен был посетить губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а за несколько часов до его приезда рабочие выловили особенно крупный самородок. Потом назвали его «Губернаторским». И что, ходить и всем доказывать, что никакого «рояля в кустах» не было?



К слову, стало уже традицией, что во время «Янтарного форума» проводится аукцион самых больших – больше килограмма – самородков, добытых за прошлый год. Они, грубо говоря, идут, в среднем, по цене 1 миллион рублей (около 13 800 евро) за самородок.



Все они добыты янтарным комбинатом. В этом году впервые на торги выставили 20 «солнечных камней», и впервые за всё время проведения янтарных аукционов цена на лот поднялась втрое.



Продано 14 самородков общим весом около 20 кг. Их стоимость – около 9 млн 300 тысяч рублей (свыше 129 000 евро). И это при том, что на мировом янтарном рынке нынче наблюдается серьёзный спад – где-то на треть по сравнению с тем, что было всего лишь пару лет назад.



Шесть лотов, которые не были реализованы, отправлены на склад и будут участвовать в торгах 2020 года. 4 самородка купили российские предприниматели из Калининградской области, 10 - уехали в Китай. Сенсацией стал самый большой и дорогой самородок со стартовой ценой в 792,6 тысячи рублей. Его купил китайский участник за 1 миллион 750 тысяч рублей (более 24 тысяч евро).



В следующем году планируется расширить аукцион по времени и выставить на торги около 30 янтарных самородков.



Может, через год на аукционе у потенциальных покупателей будет возможность купить самородок «Журналистский» (если его так назовут)? Он, кстати, весит 1,6 кг.



(Окончание в следующем номере.)



Вильнюс – Калининград – Светлогорск



Газета «Обзор» выражает благодарность АО «Калининградский янтарный комбинат», которое помогло организовать поездку нашего корреспондента на Четвёртый международный форум янтарной отрасли. Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: в России Ключевые слова: янтарь Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1173 — статья прочитана 169 раз Комментарии