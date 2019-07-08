На прощание: Госнаграды Литвы – Генпрокурору, главе ССР, получившим Золотого льва 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



В субботу Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, вручила государственные награды назначенным ею генеральному прокурору Эвалдасу Пашилису и главе Службы спецрасследований (ССР) Жидрунасу Барткусу, а также получившим первый приз Венецианской бьеннале, различным общественным деятелям, иностранным должностным лицам.



Глава Генпрокуратуры по случаю Дня государственности Литвы был награжден Большим Командорским крестом Ордена им Великого князя Литвы Гядиминаса за "значительный вклад в реализацию правосудия и укрепление правовой системы в Литве", говорится в президентском декрете. Глава ССР награжден за "значительный вклад в борьбу с коррупцией в Литве".



Высшую награду из врученных в субботу, – Большой крест Ордена Витаутаса Великого – получила бывший спикер сейма, многолетний парламентарий Ирена Дягутене. В субботу Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, вручила государственные награды назначенным ею генеральному прокурору Эвалдасу Пашилису и главе Службы спецрасследований (ССР) Жидрунасу Барткусу, а также получившим первый приз Венецианской бьеннале, различным общественным деятелям, иностранным должностным лицам.Глава Генпрокуратуры по случаю Дня государственности Литвы был награжден Большим Командорским крестом Ордена им Великого князя Литвы Гядиминаса за "значительный вклад в реализацию правосудия и укрепление правовой системы в Литве", говорится в президентском декрете. Глава ССР награжден за "значительный вклад в борьбу с коррупцией в Литве".Высшую награду из врученных в субботу, – Большой крест Ордена Витаутаса Великого – получила бывший спикер сейма, многолетний парламентарий Ирена Дягутене. Командорским крестом Ордера Гядиминаса был награжден автор гражданской инициативы "Национальной гимн вокруг мира" Раймундас Даубарас.



Командорским крестом Ордена "За заслуги перед Литвой" были награждены начальник генерального штаба США Джозеф Ф. Дунфорд, посол США в Литве Энн Холл, лазерный физик Альгис Пятрас Пискарскас, глава Директората Еврокомиссии по энергетике Доминик-Антуан Ристори.



Еще около 50 человек получили награды более низкого уровня – среди них авторы оперы-инсталляции, получившей "Золотого льва" в Венеции Раса Антанавичюте, Ругле Барзджюкайте, Лина Лапялите, Вайва Грайните, и куратор литовского павильона, итальянка Лучия Пьетроюсти.



Д. Грибаускатйе также наградила командующего Пенсильванской гвардией США Энтони-Джозефа Каррелли, губернатора японской префектуры Гифу, где родился спасавший литовских евреев бывший консул в Литве Тиунэ Сугихара, Хаджимэ Фрутай.



Это последний раз, когда Г. Грибаускайте присудила награды по случаю Дня государства. На следующей неделе к президентским обязанностям приступит Гитанас Науседа. BNS Категории: общество Ключевые слова: награды, Грибаускайте, вручение География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии